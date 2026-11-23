Wie geht es Aion 2 eigentlich 7 Wochen nach dem Release? MeinMMO hat sich einmal angeschaut, was gerade so bei dem MMORPG los ist.

Der globale Release von Aion 2 fand am 5. Oktober 2026 statt. Mit dem heutigen Erstellungsdatum des Artikels (23. November 2026 um 13:00 Uhr) ist der Release also genau 7 Wochen her. 7 Wochen, in denen sich das koreanische MMORPG vor den westlichen Fans behaupten konnte.

MeinMMO wagt deshalb einen Blick auf das Spiel und schaut sich den Status von Aion 2 seit dem Release an.

Spielerzahlen von Aion 2 sind Grund zur Freude

Wie viele Spieler tummeln sich gerade noch in Aion 2? Für ein MMORPG ist es essentiell, dass es eine ausreichend große Community gibt, die es zockt. Dementsprechend haben wir uns einmal die Spielerzahlen für Aion 2 angeschaut. Diese teilen sich auf in

Westliche Spieler, die Aion 2 über Steam zocken

Global alle Spieler, die Aion 2 über den hauseigenen Launcher namens Purple zocken

Spieler aus dem asiatischen Markt, die das Game über iOS und Android zocken

Wir selbst haben leider nur direkten Zugriff auf die Spielerzahlen zu Punkt 1. Über SteamDB lässt sich ermitteln, dass in den letzten 24 Stunden im Peak 147.386 Spieler zeitgleich online waren. Im Vergleich dazu: Der All-Time-Peak im letzten Monat lag bei 397.905 Gamern.

Somit sind noch rund 37 % aller Spieler vom Release mit dabei. Das ist im MMORPG-Bereich ein durchschnittlicher Wert. Zum Vergleich: Bei New World, einem MMORPG eines westlichen Publishers, waren es nach 7-8 Wochen rund 39 % der Spieler zum Release, die bis dahin noch im Game geblieben sind. Für Throne and Liberty lag der Wert sogar bei 51 %.

Video starten So funktioniert das Pet-System in Aion 2 – Bringt euch wertvolle Boni Autoplay

Es gibt aber auch noch Spiele, die weitaus mehr Spieler verloren hatten nach 7 Wochen. Das Action-MMORPG Elyon, das 2021 von Publisher Kakao Games erschien, hatte innerhalb von 8 Wochen statt 15.500 Spieler nur noch etwa 1.000 bis 2.000 Spieler. Hier sind also nur noch 6 bis 13 % der ursprünglichen Spieler geblieben. Das Spiel wurde mittlerweile eingestellt.

Von den Spielerzahlen her verhält sich das Game also wie viele andere MMORPGs. Es liegt also an den kommenden Inhalten, ob sich Aion 2 auch in Zukunft behaupten kann oder nicht. Denn momentan ist nur rund die Hälfte der westlichen Spieler zufrieden mit dem Game.

Gemischte Rezensionen und sinkendes Interesse kommen hinzu

Wie kommt Aion2 an? Das MMORPG kommt bei den Spielern leider durchwachsen an. Bei etwas über 50.000 abgegebenen Stimmen auf Steam liegt die Rate nur bei 52 % positiven Wertungen. Auch auf Reddit gibt es viele Threads, die Kritik am Spiel üben.

Dabei gibt es vor allem fünf Punkte, die Spieler momentan stören:

Massive Pay-Walls und Monetarisierungen ließen das PC-Spiel wie ein typisches Mobile-Gacha-Game wirken.

Der Glücksspiel-Faktor beim Crafting sei nervig, da Spieler tagelang bestimmte Ressourcen farmen, nur um beim Crafting durch Pech zu scheitern.

Aion 2 schreibe durch Energiesysteme, Time-Gating und FOMO den Spielern stark vor, wann sie was spielen dürfen.

Das MMORPG leidet unter einer Bot-Plage. Besonders wütend mache es Spieler, wie NCSoft darauf reagiert. Sie binden die Ingame-Währung in immer mehr Dungeons an die Charaktere, wodurch normale Spieler bestraft und im Handel eingeschränkt würden.

Es fehle an Tiefe bei den Builds und die riesige Welt wirke extrem leer.

Stattdessen wünschen sich die Spieler ein faires Auktionshaus ohne Abo-Zwang. Zudem solle es eine Garantie für Fortschritt beim Crafting geben, damit Zeitinvestitionen auch belohnt werden. Eine sinnvolle Bot-Bekämpfung, taktischeres Gameplay und die Freiheit, den Content dann spielen zu können, wann man möchte, seien ebenfalls große Punkte, die bei den Spielern hoch im Kurs stehen.

Hinzu kommt, dass gerade das Interesse an Aion 2 sinkt. Im Vergleich zum Release sind nur noch 7 % der ursprünglichen Suchanfragen vorhanden (zu sehen auf Google Trends).

So sieht es für die Zukunft von Aion 2 aus

Momentan befindet sich Aion 2 noch an einem Punkt, das Ruder rumzureißen. Obwohl rund die Hälfte der Wertungen auf Steam negativ ist, gibt es genügend Spieler für eine solide Basis. Sollten die Wünsche der Gamer also schnell erfüllt werden, so könnte es viele Rückkehrer geben, die Aion 2 am Leben erhalten.

Wichtig ist jetzt auch, genügend Inhalte nachzuliefern. Bereits Anfang November gab es das erste große Content-Update mit dem Boss-Dungeon „Abyssal Forge: Ludra“. Nur zwei Wochen später wurde zudem ein einfacher Modus hinzugefügt, der auf das Feedback der Spieler einging.

Da es bislang noch keine offizielle Roadmap für 2027 gibt, ist es schwer einzuschätzen, wie sich Aion 2 im nächsten Jahr weiterentwickeln wird.

Somit hängt es ganz vom Entwicklerteam ab, ob aus Aion 2 längerfristig ein erfolgreiches MMORPG im Westen wird. Was ist eure Einschätzung zu Aion 2? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Momentan zählt Aion 2 auf jeden Fall zu den besten asiatischen MMORPGs, die ihr in den Jahren 2026 und 2027 zocken könnt. Alle weiteren MMORPGs aus Asien, die lohnenswert sind, findet ihr in der folgenden Liste auf MeinMMO: Die 10 besten MMORPGs aus Asien, die ihr jetzt spielen könnt