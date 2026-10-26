Aion 2 musste einzigen Raid schließen, bald feiert er sein Comeback, doch das Timing ist schwierig

Seit Wochen warten die Endgame-Spieler von Aion 2 darauf, dass der Weihestätte-Raid: Ludra zurückkehrt. Jetzt haben die Entwickler ihren Plan fürs Comeback verraten.

Wann kommt Ludra zurück? Der Weihestätte-Raid: Ludra soll am 4. November 2026 sein Comeback in Aion 2 feiern, und zwar mit neuen Mechaniken. Der normale Modus steht allen Charakteren ab einem Itemlevel von 2.800 offen. Der harte Modus richtet sich an Helden mit Itemlevel 3.000 oder höher.

Mit dem Comeback des Raids planen die Entwickler ein frisches Event für Anmeldebelohnungen, einen Boost für eure Odenergie, neue Twitch Drops, eine Art Bootcamp und ein Ingame-Event, in dem es darum geht, die Ludra-Herausforderung vor allen anderen abzuschließen. Alle Details zu den verschiedenen Ereignissen findet ihr auf der nächsten Seite.

Über unsere Inhaltsangabe könnt ihr direkt zu den Infos zu den verschiedenen Events springen:

Video starten Mit diesen 3 Tipps seid ihr am ersten Tag in Aion 2 bestens vorbereitet Autoplay

Der Westen bekommt eine Ludra-Version, die niemand kennt

Warum war Ludra überhaupt weg? Der Weihestätte-Raid: Ludra stellte beim Launch von Aion 2 die knackigste PvE-Herausforderung. Aufgrund ihres Vorwissens aus Korea sowie Taiwan konnten erste Gilden Ludra jedoch schon kurz nach Start des MMORPGs meistern.

Die seinerzeit gelooteten Ludra-Ausrüstungsteile wurden, wie der Raid, ebenfalls vorübergehend entfernt. Sobald die Weihestätte am 4. November ihre Pforten erneut öffnet, soll die Beute aber wieder in den Taschen ihrer Besitzer landen.

Mehr zum MMORPG-Genre findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort beschäftigen wir uns in einem Video zum Beispiel mit der aktuellen Demo von ArcheAge Chronicles:

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Warum ist das Timing schwierig? Nach langer Dürrephase kämpfen MMO-Fans in den nächsten Wochen mit einem ungewohnten Luxus-Problem. Es erscheint mehr als man spielen kann:

28. Oktober: Die Erweiterung Wölfe von Mordor erscheint für Herr der Ringe Online

3. November: Das Cozy-MMO Loftia geht auf Steam in den Early Access

4. November: Der Ludra-Raid landet in Aion 2

5. November: WoW Forever startet hier in Europa

Wir bezweifeln daher, dass der neue, alte Endgame-Inhalte von Aion 2 allzu viele der bereits abgewanderten Genre-Fans ab dem 4. November zurückholen kann.

Eher im Gegenteil: Wir rechnen ab dem 5. November mit einem historischen Ansturm auf die Server von Forever. Bereits die Beta war viel größer als von Blizzard erwartet. Wie seht ihr das? Und was zockt ihr in den kommenden Wochen? Verratet es uns gern in den Kommentaren. Die Zukunft des Genres sieht gerade richtig gut aus: Wenn Jagex ein neues MMORPG macht, sollten Genre-Fans jubeln …