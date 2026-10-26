Aion 2 musste einzigen Raid schließen, bald feiert er sein Comeback, doch das Timing ist schwierig

Seit Wochen warten die Endgame-Spieler von Aion 2 darauf, dass der Weihestätte-Raid: Ludra zurückkehrt. Jetzt haben die Entwickler ihren Plan fürs Comeback verraten.
Wann kommt Ludra zurück? Der Weihestätte-Raid: Ludra soll am 4. November 2026 sein Comeback in Aion 2 feiern, und zwar mit neuen Mechaniken. Der normale Modus steht allen Charakteren ab einem Itemlevel von 2.800 offen. Der harte Modus richtet sich an Helden mit Itemlevel 3.000 oder höher.
Mit dem Comeback des Raids planen die Entwickler ein frisches Event für Anmeldebelohnungen, einen Boost für eure Odenergie, neue Twitch Drops, eine Art Bootcamp und ein Ingame-Event, in dem es darum geht, die Ludra-Herausforderung vor allen anderen abzuschließen. Alle Details zu den verschiedenen Ereignissen findet ihr auf der nächsten Seite.
Über unsere Inhaltsangabe könnt ihr direkt zu den Infos zu den verschiedenen Events springen:
Der Westen bekommt eine Ludra-Version, die niemand kennt
Warum war Ludra überhaupt weg? Der Weihestätte-Raid: Ludra stellte beim Launch von Aion 2 die knackigste PvE-Herausforderung. Aufgrund ihres Vorwissens aus Korea sowie Taiwan konnten erste Gilden Ludra jedoch schon kurz nach Start des MMORPGs meistern.
Die seinerzeit gelooteten Ludra-Ausrüstungsteile wurden, wie der Raid, ebenfalls vorübergehend entfernt. Sobald die Weihestätte am 4. November ihre Pforten erneut öffnet, soll die Beute aber wieder in den Taschen ihrer Besitzer landen.
Mehr zum MMORPG-Genre findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort beschäftigen wir uns in einem Video zum Beispiel mit der aktuellen Demo von ArcheAge Chronicles:
Warum ist das Timing schwierig? Nach langer Dürrephase kämpfen MMO-Fans in den nächsten Wochen mit einem ungewohnten Luxus-Problem. Es erscheint mehr als man spielen kann:
- 28. Oktober: Die Erweiterung Wölfe von Mordor erscheint für Herr der Ringe Online
- 3. November: Das Cozy-MMO Loftia geht auf Steam in den Early Access
- 4. November: Der Ludra-Raid landet in Aion 2
- 5. November: WoW Forever startet hier in Europa
Wir bezweifeln daher, dass der neue, alte Endgame-Inhalte von Aion 2 allzu viele der bereits abgewanderten Genre-Fans ab dem 4. November zurückholen kann.
Eher im Gegenteil: Wir rechnen ab dem 5. November mit einem historischen Ansturm auf die Server von Forever. Bereits die Beta war viel größer als von Blizzard erwartet. Wie seht ihr das? Und was zockt ihr in den kommenden Wochen? Verratet es uns gern in den Kommentaren. Die Zukunft des Genres sieht gerade richtig gut aus: Wenn Jagex ein neues MMORPG macht, sollten Genre-Fans jubeln …
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Kommentare
Ich verstehe es null wie ein wirklich absolut in die Jahre gekommenes Spiel wie Wow Forever noch so einen Hype haben kann. Ja Licht etc haben sie aufgehübscht, aber Grafikstil ist immer noch diese in meinen Augen einfach nicht mehr zeitgemäße Comicgrafik von Wow und ja ich spiele Spiele auch wegen ihrer Grafik. Aion 2 oder Throne & Liberty sind auch nicht perfekt, aber was soll man sonst spielen, wenn man wirkliche large scale MMOs mit PVP und moderner Grafik liebt, wenn am Horizont praktisch nur noch dieser MMO Light Kram steht. Man hat das Gefühl die Branche entwickelt sich rückwärts 😑
Deine Aussage ist einfach nur ein kleiner “Hate”-Kommentar muss ich dir sagen und das sag ich nicht leichtfertig, da du dich widersprichst bzw. einfach nur ein Kommentar hinklatschst ohne Sinn.
Wenn du was nicht “verstehst” ist dies dein Problem und du musst eine Lösung finden.Dein einzige Aussage zu WoW: F ‘”aufgehübscht” und “nicht mehr zeitgemäße Comicgrafik“.Erstmal schön dass du zugibst dass du Spiele auch wegen ihrer Grafik zockst, das ist erstmal ein Pluspunkt für dich, dass du da ehrlich bist. ABER es wurde ja nicht nur etwas an der Optik geschraubt, sondern massig neuer Content (Dungeon, Raids, Quests, Gebiete und Lore aka. andere Zeitlinie die nicht zu WoW (Retail) gehört) und weitere Anpassungen an Klassen usw.
Und genau diese “Comicgrafik” wie du sie bezeichnest ist auch ein Grund der Beliebtheit von WoW, da sie erstens auch etwas “schwächeren” Computern den Spielern es erlaubt WoW zu zocken und zu genießen ohne die Grafik auch ihr Minimum zu stellen. Außerdem wurde die Grafik (trotz des Alters) über die letzten 20 Jahre deutlich verbessert, klar man hat seine Grenzen, aber wenn ich mir so andere Ableger anschaue, da sieht die Grafik 1:1 wie vor 20 Jahren aus.
Das Problem an all den UE (Unreal Engines) ist neben der Hardware Anforderung auch, dass diese oft schneller “überholt” ist, als alles andere und die Spieler einfach nur “gesättigt” sind, weil am Ende alles Gleich aussieht oder man seinen PC mit jeder “neuen” UE wieder upgraden muss.
Die Grafik von WoW ist auch ein starker Grund für viele Spieler es zu zocken.
Du sagst: “wenn man wirkliche large scale MMOs mit PVP und moderner Grafik liebt“. Da haben wir es, dein Fokus liegt darauf und dies bietet WoW nicht, aber das ist kein Grund für solche abwerteten Aussagen. Es ist dein Recht dass du einen anderen Fokus, Interesse, Vorlieben oder Wünsche an MMO(RPG)’s hast, als wer anderes.Du sagst: “Man hat das Gefühl die Branche entwickelt sich rückwärts” das stimmt auch nicht, da es noch immer heißt “Angebot und Nachfrage” (klar paar Ausreißer gibt es immer). Die Masse an Spielern hat nicht mehr die Zeit bzw. will sie sich nicht mehr nehmen, stundenlang vielleicht in einem Raid oder Dungeon zu sitzen oder 8 Stunden lang irgendwas zu “farmen”, da bietet die “MMO Lite” Games eine gute Alternative dazu, es gibt noch immer genung “Grindlastige” MMO’s.Es gibt aktuell genung MMO(RPG)’s für jeden Geschmack, klar einige sind älter, aber erfreuen sich noch immer größter Beliebheit.
Und es kommen neue und ja diese richten sich mehr nach PvE Content aus und/oder eher Richtung “Wohlfühlfaktor am Abend” aus.
Die Konzerne ballern nicht aber Millionen in Games wo sie genau wissen, das wird nichts, da wird einiges an Markforschung betrieben, die wissen meistens genau was sie tun. 😉
Kurz zu PvP (da dies dein Interesse ist): Ich kann verstehen wieso du das über alles andere stellst, aber in MMORPG’s war die Beliebheit von PvP bzw. “largescale PvP” nie von langer Dauer, da entweder ein anderes MMO mit PvP im kleinen oder großen Stil daher kam und die Spieler abwanderten. Und es gibt PvP in sovielen Gaming-Genres zb. MMO, MMORPG, Shooter, Kartenspiele und einige Subgenres von den genannten Hauptgenres, da wechseln Spieler gerne zu vielen Games und sind “selten” einem einzigen Game treu.
WoW ist auch nicht perfekt, macht auch Fehler, aber es hat weiterhin seinen Platz als einer der top MMORPG’s verdient, auch wenn es deinen Geschmack nicht trifft. Dafür gibt es ja soviele Spiele und wenn am Ende doch nichts dabei für einen ist, ist es sehr schade und man muss schauen dass man seine Erwartungen vielleicht anpasst oder man lässt es sein.
Sorry, aber dein kommentar das PVP spieler immer gleich weiterziehen und das das keine Zukunft hast, ist nicht nur gelogen, das ist einfach nur troll… Sowas gedankenloses hab ich in all den Jahren noch nie gelesen …
modern ist nicht immer besser, du bist anscheinend zu jung um das zu verstehen.