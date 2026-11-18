Am 18. November 2026 gibt es eine Serverwartung bei Aion 2. Die Realms werden daher für eine Zeit lang offline genommen. MeinMMO ist für euch live dabei und beobachtet, wann ihr wieder spielen könnt.

Seid ihr generell auf der Suche nach Tipps und Guides zu Aion 2 und benötigt Lesestoff, haben wir all unsere Artikel dazu in einer Übersicht für euch: Aion 2: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

07:30 Uhr Die Server sind jetzt offline. Laut Plan können wir in rund 3 Stunden, also gegen 10:30 Uhr MEZ wieder weiterzocken. 07:20 Uhr In 10 Minuten gehen die Server offline. Sucht euch also einen ruhigen und sicheren Ort, an dem ihr euch ausloggen könnt. 06:30 Uhr Guten Morgähn, liebe Daevas! Es ist wieder soweit und es steht eine Serverwartung an. Die wichtigsten Daten: Datum: 18. November 2026

18. November 2026 Uhrzeit: 7:30 Uhr MEZ

7:30 Uhr MEZ Dauer: ca. 3 Stunden Loggt euch also zeitig aus, damit ihr nicht ungünstig rausgeworfen werdet. Beachtet auch, dass es sich bei den angegebenen Zeiten um Richtwerte handelt. Wir sind für euch live dabei und halten die Augen offen, ob ihr schon früher wieder rein könnt oder ob es zu Verzögerungen kommt.

Wann gehen die Server offline? Die Wartung beginnt um 7:30 Uhr MEZ am 18. November 2026.

Was passiert dann? Ihr könnt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr spielen und werdet aus dem Spiel geworfen. Während der Wartung könnt ihr euch dann auch nicht neu verbinden.

Wie lange soll die Wartung dauern? Für Europa ist eine Wartungsdauer von 3 Stunden angesetzt, wie NCSoft via Steam verrät. Die Server sollten also gegen 10:30 Uhr MEZ wieder erreichbar sein. Die Entwickler weisen jedoch darauf hin, dass es auch zu Änderungen kommen kann.

Gibt es schon Patch Notes? Nein, Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Wir fügen die Patch Notes in diesen Artikel ein, sobald sie verfügbar sind.

Aion 2 sorgt nach wie vor für einen hohen Spielerandrang und erfreut sich großer Beliebtheit. Bei MeinMMO-Redakteur Alex hat eine Klasse sogar dazu geführt, dass er in anderen MMOs wehmütig auf Aion 2 blickt: Eine Klasse in Aion 2 ist so gut, dass ich sie in anderen MMORPGs vermisse