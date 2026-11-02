Meine Freunde wollten nie mit mir Final Fantasy XIV spielen, eine starke Änderung nimmt ihnen jetzt die letzte Ausrede

Mit Evercold bringt Final Fantasy XIV eine Änderung, die Spielern noch mehr Freiheit liefern soll. Damit erlangt das MMORPG nicht nur ein weiteres Unterscheidungsmerkmal, sondern sorgt auch dafür, dass meinungsstarke Freunde von MeinMMO-Redakteur Alex kein Argument mehr haben, nicht mitzocken zu wollen.

Es gibt Freunde, die versuche ich schon seit etlichen Jahren dazu zu bewegen, endlich Eorzea mit mir gemeinsam unsicher zu machen. Und es ist nicht so, als würden sie sich komplett sträuben. Gerade meine Erzählungen der Inhalte, wie die episch inszenierten Prüfungen, sorgen schon dafür, dass ihnen immer wieder ein „Klingt schon ziemlich cool“ entfährt.

Trotzdem gab es da einen Faktor, der sie immer abgehalten hat: andere, menschliche Spieler in teils nicht wirklich Casual-freundlichen Inhalten.

Nicht, weil man grundsätzlich gegen andere Spieler ist (sonst spielt man auch kein MMORPG), sondern weil gerade in schwierigeren Inhalten auch sozialer Druck entstehen kann, wenn man nicht so gut spielt, wie andere, vor allem fremde Spieler, es oft gern hätten. Wir alle kennen gewisse Mitspieler im Chat, die ihre Ungeduld nicht im Zaum halten können.

Sie haben sich also schlicht nicht getraut und als das Seite-an-Seite-System kam und man Dungeons und einige Prüfungen auch solo mit NPCs spielen konnte, wurden sie doch hellhörig. Doch das führte nur dazu, dass sie es wie ein Singleplayer-RPG spielten, die Story durchzogen und das Spiel dann wieder liegen ließen oder sich Inhalten widmeten, die sie vor allem allein spielen konnten.

Dabei wollte ich doch nur entspannt mit ihnen zusammen zocken und ihnen die Angst vor den wirklich coolen Inhalten nehmen. Doch wenn wir abseits von FATEs und kleineren Inhalten gemeinsam losziehen wollten, wären da immer die menschlichen Mitspieler im Weg gewesen.

Mit Evercold soll sich das jetzt ändern und sie haben endlich keine Ausrede mehr.

Video starten FINAL FANTASY XIV zeigt die Erweiterung Evercold im Full Trailer Autoplay

Im Koop durch die Inhalte von Eorzea

Welche Änderung macht das Argument nichtig? Mit Evercold soll das Seite-an-Seite-System erweitert werden. Dadurch werden nicht nur neue Inhalte verfügbar, sondern es wird auch möglich sein, im Koop zu spielen.

So könnt ihr Dungeons und einige zunächst ausgewählte 8-Spieler-Inhalte (zum Beispiel etliche Prüfungen) nicht nur solo, sondern auch mit 2 oder mehr Spielern bestreiten und die fehlenden Spieler und Rollen mit NPCs auffüllen. So könnt ihr gemeinsam zocken, ohne fremde Spieler dazu holen zu müssen.

So könnt ihr ganz in Ruhe mit euren Freunden spielen, die Inhalte erklären oder euch Mechaniken von den NPC-Mitspielern abschauen, wenn ihr unsicher seid.

Durch die Erweiterung des Features können kleinere Freundesgruppen oder ängstlichere Spieler endlich mitspielen, ohne sich Sorgen um nervige oder ungeduldige Mitspieler machen zu müssen.

Zwar finde ich persönlich, dass das Losziehen mit fremden Spielern irgendwie zur MMORPG-Erfahrung dazugehört, ich verstehe aber auch meine Freunde, die keine Lust darauf haben, im Chat dumm angemacht zu werden, nur weil sie das Spiel nicht so gut kennen oder können.

Trotzdem sollten zögerliche Spieler nicht darauf verzichten müssen und die weitere Öffnung des Systems ist dafür ein perfektes Werkzeug.

Wie findet ihr die Änderung? Gehört ihr auch zur Fraktion, die sich mit fremden Spielern eher unsicher ist, oder ist euch das egal? Schreibt es uns in die Kommentare!

Wenn ihr übrigens vor allem im Koop spielen wollt, gibt es mit Evercold noch ein weiteres Feature, das euren gefiederten Begleitern nicht nur zu neuem Glanz, sondern auch zu einer neuen Aufgabe verhilft: Final Fantasy XIV: Endlich werde ich dafür belohnt, dass ich hunderte Stunden in meinen Chocobo gesteckt habe