WoW Forever: Tier-Sets werden viel schwerer zu bekommen, ihr braucht mehr als Drop-Glück

Wer in World of Warcraft Forever die besten Items haben will, braucht viel Zeit. Denn Tier-Sets sind schwieriger zu bekommen als damals.

Auch wenn in WoW Forever immer wieder gesagt wird, dass die Reise das Ziel ist, wissen doch viele von uns im Herzen doch bereits: Jaja, redet ihr mal, ich will die beste Ausrüstung haben, also mein Tier-Set! Doch dafür wird es in WoW Forever nicht ausreichen, einfach nur Raids zu besuchen. Ihr solltet deutlich mehr Zeit einplanen.

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Was sind Tier-Sets? Tier-Sets sind in so ziemlich allen Versionen von World of Warcraft die stärkste Ausrüstung, die man bekommen kann. Es sind optisch eindrucksvolle Sets, die jeweils auf einzelne Klassen zugeschnitten sind.

Sie haben nicht nur gute Attribute für die Klasse, sondern auch Set-Boni. Das heißt: Trägt man mehrere Gegenstände aus einem Set (also etwa 2, 4, 6 oder 8 Teile), dann werden zusätzliche Boni freigeschaltet. Das kann ein direkter Schub des Schadens sein, aber auch eine reduzierte Zauberzeit für Fähigkeiten.

Die Quintessenz ist: Ihr wollt Tier-Set-Teile tragen, wann immer das möglich ist. Etwas stärkeres werdet ihr kaum bekommen.

Ein Drop reicht nicht, ihr müsst auch Quests erledigen

Was ändert sich in WoW Forever? In der klassischen Version von World of Warcraft war es so, dass man Tier-Set-Gegenstände von starken Bossen aus Raids und Dungeons bekommen konnte. Das wird in WoW Forever allerdings erst der Beginn eurer Jagd nach einem Tier-Set sein.

Im neusten Video der Entwickler zu WoW Forever (auf YouTube) wurde nämlich verraten, dass ihr für den Erhalt eines Tier-Set-Items nicht nur den Gegenstand von einem Boss braucht, sondern auch noch eine anspruchsvolle Questreihe erledigen müsst, um wirklich in Besitz des Tier-Set-Teils zu gelangen.

Laut den Entwicklern werden diese Quests zumindest teilweise die Hilfe von anderen Charakteren benötigen, es dürfte sich also um „Elite-Quests“ handeln, die zum Beispiel in Dungeons führen oder das Besiegen besonders mächtiger Feinde in der offenen Welt erfordern.

Wie genau man die Tier-Set-Teile bekommt, das ist bisher noch nicht bekannt. Die entsprechenden Quests sind noch in den Spieldaten versteckt und dürften erst bekannt werden, sobald man sie in WoW Forever entdeckt. Die Jagd danach beginnt, denn World of Warcraft Forever ist in der vergangenen Nacht gestartet und das Rennen auf Stufe 60 hat begonnen. Falls ihr erst heute beginnt, haben wir hier noch einige Tipps und Tricks, damit der Einstieg gelingt.