Webseite schätzt Spielerzahlen von WoW Forever, wenn die auch nur annähernd stimmen …

Wie viele Spieler zocken gerade eigentlich WoW: Forever? Und auf welchen Servern und welcher Fraktion finden sich die meisten WoW-Fans? Eine Webseite liefert erste Schätzungen … und die Community ist aus dem Häuschen.

Wie sehen die Zahlen für WoW: Forever aus?

In der Region EU sollen bisher geschätzte 1.167.387 Spieler WoW: Forever gespielt haben.

Aus der Region US sollen 996.914 Spieler dazu kommen.

Insgesamt würden zum Launch also mehr als 2 Millionen WoW-Fans die Forever-Version zocken.

Spannend sind aber auch die Verteilungen auf die 3 Regelwerke sowie auf die Fraktionen. Dafür konzentrieren wir uns auf die Region Europa:

In EU sollen sich geschätzte 549.916 Spieler für die PvE-Regeln entschieden haben, davon 307.204 für die Allianz und 242.712 für die Horde.

PvP kommt auf etwa 557.718 Spieler, mit 244.246 Allianz und 313.472 Horde.

RP-PvP soll nur auf 28.347 Spieler kommen, mit 15.103 Allianz und 13.244 Horde.

RP-PvE erreicht wohl 31.406 Spieler, mit 20621 Allianz und 10.785 Horde.

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Was muss ich zu den Zahlen wissen? Das sind keine offiziellen Zahlen von Blizzard, sondern Schätzungen der WoW-Community-Webseite h2a2.dev, die Spieler- und Charakterdaten aus einem Census-Addon ausliest, das manch einer beim Spielen aktiv mitlaufen lässt.

Solche Zahlen sind nie zu 100 Prozent genau. Beispielweise weil es recht schwer ist, Accounts und Charaktere auseinanderzuhalten. Außerdem haben nur vergleichsweise wenige Spieler so ein Census-Addon installiert. Dadurch fällt ein Teil der aktiven Community gern durchs Raster. Der Spieler _Llopis_ erklärt etwa auf Reddit, dass solche Census-Zählungen in der Forever-Beta nur etwa 25 Prozent der tatsächlich aktiven Tester abgreifen konnten.

„Das wäre der Wahnsinn“

Wie reagiert die Community auf die Zahlen? Viele Spieler freuen sich über die große Beliebtheit von WoW: Forever, andere räumen ein, dass man auf den Server aufgrund der aktuellen Layering-Kinderkrankheiten davon leider kaum etwas mitbekommt – die Regionen wirken für betroffene Spieler sehr leer. Außerdem diskutiert die Community leidenschaftlich über die Verteilung zwischen PvE und PvP, Horde und Allianz.

After-Let-144 schreibt etwa auf Reddit: „Ich lache über die Leute, die behaupten, dass PvP-Server unendlich viel beliebter sind, und die sagten: Viel Spaß auf dem toten PvE-Server.“

Seraphayel erklärt auf Reddit: „2 Millionen Spieler gleichzeitig – das wäre der Wahnsinn und würde die Retail-Version in den Schatten stellen.“

Metal-Wolf-Enrif fasst auf Reddit zusammen: „NA bevorzugt die Horde definitiv deutlich stärker. In der EU ist das Verhältnis ausgeglichener, aber es scheint, als würde die Allianz eher PVE bevorzugen und die Horde eher PVP. Bei RP in der EU dominiert insgesamt die Allianz.“

corran11 macht sich auf Reddit Sorgen: „Ein Freund hat mich gefragt, ob ich bei RP-PvE mitmachen möchte, was ich auch getan habe, und bisher habe ich insgesamt gute Erfahrungen gemacht. Aber wenn ich mir diese Zahlen anschaue, stelle ich diese Entscheidung in Frage: Es sind 10-15 Mal weniger Spieler als bei PvP und PvE, und ich frage mich, ob sich das stark darauf auswirken wird, Gruppen zu finden oder ein gut funktionierendes Auktionshaus zu haben.“

Müssen sich RP-Fans Sorgen machen? Nein! Aus den Erfahrungen der Vergangenheit war es klar, dass die beiden RP-Server deutlich kleiner ausfallen werden als die PvP- und PvE-Pendants. Das klassische WoW braucht aber auch keine 10.000+ Spieler, um zu funktionieren. Auf den vollen Vanilla-Servern tummelten sich damals um die 2.500 bis 3.000 aktiven Spieler. Das reicht locker für eine gesunde Wirtschaft und den Aufbau von Gemeinschaften.

Blizzard hat zudem bereits erklärt, dass es die Möglichkeit gibt, bei Bedarf die Grenzen der Server aufzuweichen und zum Beispiel die Auktionshäuser und Spieler von RP und RP-PvP zusammenzubringen. Das dürfte aber nur im Notfall passieren. Mehr dazu erfahrt ihr hier: WoW Forever geht die größte Baustelle der Beta an, verspricht: Beim Launch ist alles besser