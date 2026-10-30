WoW Forever geht die größte Baustelle der Beta an, verspricht: Beim Launch ist alles besser

In der neuen Ausgabe vom Podcast von Blizzard zu WoW: Forever ging es um die sicherlich größte Baustelle der Beta: das Layering. MeinMMO fasst euch das Wichtigste zusammen.

Um welche Baustelle geht es? Das neue Server-Fundament von WoW: Forever macht vielen Spielern noch Sorge. Die Ideen dahinter sind gut:

Alle wählen nur noch zwischen den Server-Regeln Normal, PvP, Rollenspiel und Rollenspiel-PvP und landen dann auf einem Quasi-Megaserver, auf dem auch alle anderen Spieler des gewählten Regelwerks spielen.

Auf die Art umgeht man die Probleme der alten Sprachen-Realms wie überfüllte Welten mit langen Warteschlangen, Geisterserver oder ein krasses Fraktionsungleichgewicht.

Dennoch möchte man die lokale Spielerfahrung der alten Sprachen-Server abbilden, weil euch die Systeme unter der Haube bevorzugt mit Spielern zusammenbringen, die Teil eurer Gilde sind, mit denen ihr bereits interagiert habt, die sich in eurer Region befinden und die bei der bevorzugten Sprache dasselbe ausgewählt haben.

Mit sogenannten Layern verteilt man die Masse an Spielern auf verschiedenen Versionen von Azeroth, damit sich die Regionen stets bevölkert, aber nicht überfüllt anfühlen.

Wie gut funktioniert das in der Praxis? Teils erstaunlich gut. Charaktere, mit denen man bereits gespielt hat, werden sogar farblich markiert, sodass ihr sie leichter wiedererkennt. Doch torpedierte das eben beschriebene Layering in der Beta stark das soziale Miteinander, Open-World-PvP und die Immersion.

Clips aus der Beta zeigten beispielsweise PvP-Duelle in der Welt, bei denen einer der Charaktere ständig die Phase gewechselt hat und nach wenigen Augenblicken wieder zurückgekehrt ist. In einem anderen sieht man eine Armee von Allianz-Spielern, die Orgrimmar angreifen, bei der Stadt-Grenze aber „im Nichts“ verschwinden. Selbst ein Community-Foto wird zur Mammutaufgabe, wenn Gildenmitglieder trotz Raid in andere Layer abtauchen.

Dazu kommt, dass das System Charaktere ab und an zu Layer-Wechsel zwingt. Dann taucht eine Warnung auf, dass in ein paar Minuten der Wechsel auf einen anderen Layer durchgeführt wird. Man kann diesen dann aber auch per Knopfdruck initiieren, wenn der Moment günstig ist. Gerade zu Beginn der Beta störte die Masse an zwangsweisen Layer-Wechseln den Spielfluss stark.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

Große Fortschritte für den Launch

Was erwartet uns beim Launch am 5. November? Darüber haben die Entwickler ausgiebig in der neuen Episode vom Forever-Podcast gesprochen. Dabei verweisen sie auf die Fortschritte, die sie im Zuge der Beta erzielen konnten. In der Startzeit gab es die meisten vom System erzwungenen Layer-Wechsel, weil man so das System am besten testen und Daten sammeln konnte.

Durch diese Daten, das Feedback der Spieler und eigene Beobachtungen konnte man unzählige Bugs rund um das Layering beheben und Feinschliff vornehmen. Durch diese Maßnahmen sollen sich die letzten ein, zwei Tage der Beta mit Blick auf das Layering sehr viel zusammenhängender und runder gespielt haben. Für den Launch plant man weitere Optimierungen, zudem soll es keine ungefragten Layer-Wechsel mehr geben, wenn man einer Gruppe beitritt.

Mit dem System von Forever werden sich Layer-Wechsel aber nie komplett vermeiden lassen. Senior Game Designer Josh Greenfield erklärt:

Eines der Dinge, an denen wir gewissermaßen feilen oder schrauben können, ist, welche Zonen tatsächlich miteinander verknüpft sind. Deshalb bist du in Durotar und schaust Leuten beim Duellieren zu, und plötzlich taucht jemand aus dem Nichts auf, weil er gerade aus Orgrimmar herausgelaufen ist … Für den Launch ist es wichtig, so etwas zu haben, da Durotar völlig überlaufen sein wird, während in Orgrimmar kaum Leute herumstehen; später allerdings wird sich das umkehren. Wir können genau abstimmen, wann wir Dinge zusammenlegen – zum Launch kann das Ganze also ganz anders aussehen als einen Monat später.

Ihr findet den fast 70 Minuten langen Podcast auf YouTube oder im Folgenden:

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Was verraten die Entwickler noch? Im Folgenden fassen wir euch weitere Erkenntnisse aus dem Podcast zusammen:

Blizzard denkt über Mega-Raids für Forever mit 80 oder 120 Leuten nach, damit die Community größere Events besser organisieren und durchführen kann.

Theoretisch gibt es die Möglichkeit, Spieler von unterschiedlichen Regelwerken (also beispielsweise PvP und PvE) gemeinsam instanziiierte Dungeons, Raids und Schlachtfeld-PvP spielen zu lassen – man wolle aber fürs Erste die Communitys klar voneinander trennen.

Sollten die Regelwerke Rollenspiel und Rollenspiel-PvP unter zu wenig Spielern leiden, gibt es Möglichkeiten, die Auktionshäuser zu verbinden und die Spieler zusammenzubringen.

Wenn ihr jemanden auf die Ingnorieren-Liste setzt, verschwindet dieser nicht automatisch aus eurer Forever-Community – Blizzard will nicht, dass man auf diese Art steuern kann, auf wen man trifft und auf wen nicht.

Dass das Open-PvP in WoW: Forever so geschmeidig wie nie läuft, verdanken wir dem Housing-Feature vom modernen WoW, da dafür extrem wichtige Optimierungen beim technischen Gerüst vorgenommen wurden.

Wie bewertet ihr die Erkenntnisse aus dem neuen Talk? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Die nächste Podcast-Episode soll erst in 2 Wochen erscheinen, da kommende Woche aller Fokus auf dem Launch liegt. Übrigens hat Blizzard auch mit uns über das Layering gesprochen, und über vieles mehr: WoW Forever startet mit Raids, die schwerer sind als der Geschmolzene Kern