WoW Forever: Talentplaner – 10 Webseiten im Vergleich nach Aktualität, Sprache und Funktionen

In WoW Forever skillt ihr eure Klassen selbst. Damit ihr euch nicht teuer ver-skillt lohnt sich ein Blick auf einen Talentplaner. MeinMMO hat sich für euch 10 Webseiten angesehen und hat für jeden eine Empfehlung.

Welche Skills im Endgame von WoW Forever relevant sein können lest ihr auch in unserer vorläufigen Tier-List:

Talentplaner sind dedizierte Webseiten bzw. auch teilweise Unterseiten bestehender bekannter Seiten, auf denen ihr die Skillungen eurer Klasse in WoW Forever simulieren könnt. Das soll euch dabei helfen, das meiste aus eurem Charakter rauszuholen für den jeweiligen Spielstil, den ihr anpeilt.

Alle 10 Talentplaner stellen die Talentbäume aller 9 Klassen in Forever sauber dar und verfügen entsprechend über die gleichen Basisfunktionen. Manche sind aber aufgrund ihrer erweiterten Funktionen für bestimmte Spieler besonders zu empfehlen:

WoW Forever Talentplaner

Chromie: Aktuell und Deutsch – Für Alle Chromie ist einer der wenigen deutschsprachigen Talentplaner und hat den Datenstand vom 05.11.2026 von WoW Forever. Es lässt sich vermuten, dass die Seite regelmäßig nach Updates sucht. Insgesamt ist es aber ein sehr einfacher Planer ohne großen Schnickschnack: Ihr könnt eure Skillung sauber planen und via Link, Text oder Embed teilen. Zudem könnt ihr die Skillungen anderer Nutzer importieren. Hier geht’s zu Chromie

Zockify: Die Basic-Funktionen auf Deutsch Wer mit dem reinen Talentbaum, auf dem man Skill-Punkte verteilt, klar kommt, ist bei Zockify richtig. Man kann seine Builds teilen und wenn man ein Video dazu hat, kann man es via YouTube verlinken. Zockify ist sehr basic, aber es macht, was es soll. Zudem ist es der zweite Talentplaner auf Deutsch. Wichtig: Es ist nicht bekannt, auf welcher Version von WoW Forever der Planer basiert. Hier geht’s zu Zockify

WoW Forever Talent: Der beste, aktuelle Allrounder (Englisch) – Für Alle Englischsprachig und daher nicht der für uns beste Talentplaner ist WoW Forever Talent. Dafür bringt er aber viele Funktionen mit. Ihr könnt: Euer aktuelles oder simuliertes Level für eine optimale Test-Verteilung einstellen

Speichern

den Build kopieren

den Build mit Classic vergleichen

den Build mit beliebten Builds vergleichen Und laut der Webseite sind die Daten aktuell vom 4. November 2026. Hier geht’s zu WoW Forever Talent

Maxroll: Komfortabel und mit konkreter Version (Englisch) – Für Alle Maxroll bietet einen großen, übersichtlichen Level-Baum für die Planung zu allen neun Klassen. Ihr könnt auch mit dem Suchfeld einzelne Talente raussuchen. Euer Build ist exportierbar, Builds von anderen können importiert werden. Die Webseite gibt sehr genau an, auf welcher Version von WoW Forever der Planer basiert. Zum Zeitpunkt dieses Artikels: 1.60.1.70755 (Live). Hier geht’s zu Maxroll

Forever Atlas: Perfekt für Classic-Veteranen (Englisch) Wer schon in WoW Classic unterwegs war, sollte sich Forever Atlas ansehen: Die englische Seite gibt euch alle Basis-Funktionen, die die anderen Seiten auch haben. Dazu kommt aber die Möglichkeit, die Builds mit der Classic-Version zu vergleichen. Außerdem ist klar markiert, welche Fähigkeiten aus Classic ersetzt oder entfernt wurden. On top könnt ihr auch hier auf Level-Basis skillen, den Build speichern und teilen. Wichtig: Es ist nicht bekannt, auf welcher Version von WoW Forever der Planer basiert. Hier geht’s zu Forever Atlas

WoW Head: Für die Min-Maxer (Englisch) Wer seinen Charakter bis auf den letzten Punkt min-maxen möchte, sollte sich WoW Head ansehen. Neben dem Skill-Plan könnt ihr euch hier auch die Sonderpunkte der möglichen Völker einblenden lassen und habt eine Zauberbuch-Übersicht. Daneben könnt ihr den Build auch speichern, verlinken und einbetten. Was nicht geht, ist eine detaillierte Level-Auswahl für Skill-Verteilungen während dem Leveln. Wichtig: Es ist nicht bekannt, auf welcher Version von WoW Forever der Planer basiert. Hier geht’s zu WoW Head

WoW TBC: Bester Planer für den Leveling-Prozess (Englisch) Dieser englische Planer gibt euch alles, was die anderen Planer auch haben. Aber hier gibt es zusätzlich einen eigenen Leveling-Modus, der euch den Leveling-Prozess vereinfachen soll. Die Builds sind teilbar und ihr seht direkt, wie viele Punkte ihr auf jedem Level verteilen könnt. Wir wissen aber nicht, auf welcher Version von WoW Forever der Planer basiert. Hier geht’s zu WoW TBC

Method (Englisch) Ein englischsprachiger Standard-Planer: Alle neun Klassen können geplant werden, die Builds sind ex- und importierbar und per URL teilbar. Wichtig: Es ist nicht bekannt, auf welcher Version von WoW Forever der Planer basiert. Hier geht’s zu Method

Mobalytics (Englisch) Mobalytics hat einen Haken: Man kann seinen Build nicht speichern oder teilen. Wer einen schnellen, übersichtlichen Skill-Planer braucht, wird hier fündig. Wichtig: Es ist nicht bekannt, auf welcher Version von WoW Forever der Planer basiert. Hier geht’s zu Mobalytics