WoW Forever: Twitch Drops – Alle kostenlosen Items und wie ihr sie bekommen könnt

Für WoW Forever gibt es gratis Belohnungen, die ihr euch über Twitch Drops besorgen könnt. Welche das sind und wie das geht, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Was sind Twitch Drops? Twitch Drops sind Belohnungen, die ihr durch das Zuschauen von Streams auf der Plattform Twitch erhalten könnt. Meist handelt es sich dabei um exklusive Ingame-Gegenstände, die nur auf diesem Weg freigeschaltet werden können. Um sie zu bekommen, müsst ihr ausgewählte Streams zu WoW Forever für eine bestimmte Zeit verfolgen. Der Ton muss dabei nicht eingeschaltet sein – ihr könnt den Stream also auch einfach nebenbei laufen lassen.

Aktuelle Twitch Drops

Welche Twitch Drops für WoW Forever gibt es aktuell? Derzeit könnt ihr euch das Spielzeug „Beutel mit violettem Staub“ (siehe wowhead.com) als Twitch Drop sichern, indem ihr 4 Stunden lang Streams zu WoW Forever auf Twitch oder YouTube zuschaut.

Wie lange geht die Aktion? Ihr könnt euch das Item im folgenden Zeitraum sichern:

Start: 5. November 2026 um 01:30 Uhr (Nacht von Mittwoch auf Donnerstag)

5. November 2026 um 01:30 Uhr (Nacht von Mittwoch auf Donnerstag) Ende: 13. November 2026 um 01:30 Uhr (Nacht von Donnerstag auf Freitag)

So sieht euer Lagerfeuer dann aus.

Was macht das Item? Das Spielzeug könnt ihr in einem Lager verwenden, um:

Das Lagerfeuer violett einzufärben

Alle Lagerboni um 2 Stunden zu verlängern

Die Boni gelten sowohl für euch als auch für andere Spieler, die am Lagerfeuer sitzen.

Kann man das Item für immer benutzen? Nein, ihr könnt es lediglich während des Launch-Zeitraums nutzen. Anfang Dezember soll das Item dann aus dem Spiel verschwinden.

Twitch Drops bekommen und abholen – So geht’s

Folgt diesen Schritten, um euch die Belohnungen zu sichern:

Twitch

Verknüpft euren Battle.Net-Account mit Twitch

Sucht euch einen Stream aus der Spielkategorie auf Twitch oder YouTube aus und achtet auf den Zusatz „Drops Enabled“ in der Beschreibung

Schaut dem Stream die vorgesehene Zeit zu, die ihr für eure gewünschte Belohnung benötigt

Eure gesicherten Drops tauchen dann auf Twitch automatisch in eurem Inventar auf Dort könnt ihr auch euren Fortschritt nachvollziehen

Holt eure Belohnung dann dort innerhalb der Laufzeit der Kampagne ab

YouTube

Verknüpft euren Battle.Net-Account mit YouTube

Sucht euch einen Stream aus der Spielkategorie auf YouTube aus

Schaut dem Stream die vorgesehene Zeit zu, die ihr für eure gewünschte Belohnung benötigt

Nach der vorgesehenen Zeit landet das Item automatisch in eurem Spiel

Mit WoW Forever tauchen viele Veteranen, aber auch einige frische Neulinge in die neue WoW-Version und damit auch in die weite Welt von Azeroth ein. Solltet ihr auf Probleme stoßen oder Fragen haben, schaut doch einmal bei unserer Guide-Sammlung vorbei oder schreibt uns in die Kommentare: WoW Forever: Alle Guides zur neuen Version von World of Warcraft