WoW Forever Hotfixes vom 6. November 2026 mit Patch Notes – 10 nervige Probleme verschwinden aus der Welt

In der Nacht vom 5. auf den 6. November 2026 hat Blizzard die ersten Hotfixes für die Live-Version von WoW: Forever veröffentlicht. MeinMMO hat die Patch Notes für euch.
Was sind die aktuellen Hotfixes? Hier die Patch Notes für WoW: Forever – mangels offizieller deutscher Version haben wir sie für euch übersetzt:
Gegner und NSCs
- Durotar – Es wurde ein Fehler behoben, durch den Yarrog Schattenbann langsamer als vorgesehen wiederauferstand.
- Zephras – Lotheluum Starbreeze bietet Druiden nun wie vorgesehen Ausbildung an.
- Düstermarschen – Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige Murlocs in den Düstermarschen zu schnell wiederauferstanden.
- Sümpfe des Elends – Es wurde ein Fehler behoben, durch den Pelluk manchmal nicht erschien.
Gegenstände
- Es wurde ein Fehler behoben, durch den Händler für Handwerksbedarf auf der Insel Zephras keine Lehrlingstaschen für Berufe verkauften.
- Milde Gewürze können nun für jeweils 1 Kupfer an Händler verkauft werden (zuvor 2 Kupfer).
Spieler gegen Spieler
- Es wurde ein Fehler behoben, durch den Ebenenlaufen in der Vorbereitungsphase eines Schlachtfelds gestapelt werden konnte.
- Ebenenlaufen ist nicht mehr stapelbar; vorhandene Stapel werden beim Tragen einer Flagge auf einem Schlachtfeld abgebrochen.
Quests
- Ein Textfehler in „Die Schwesternschaft von Elune“ wurde behoben.
- Todespirscher Erland ersteht für die Quest „Eskorte für Erland“ nun deutlich schneller wieder auf.
Muss ich für die Hotfixes ein Update herunterladen? Nein, ihr könnt euren Battle.net-Launcher starten und direkt loslegen. Kleine Hotfixes dieser Art kann Blizzard ohne Client-Update implementieren. Auch größere Wartungsphasen über den Tag hin weg dürften uns in Europa nicht erwarten. Heut fand die Wartungsphase beispielsweise zwischen 03:00 und 04:00 Uhr morgens statt. Mehr dazu erfahrt ihr hier: WoW Forever Server Down am 6. November im Live-Ticker – Startzeit, Status, Dauer
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