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WoW Forever Hotfixes vom 6. November 2026 mit Patch Notes – 10 nervige Probleme verschwinden aus der Welt

kscholz Karsten Scholz Lesezeit < 1 Minuten
WoW Forever Hotfixes

In der Nacht vom 5. auf den 6. November 2026 hat Blizzard die ersten Hotfixes für die Live-Version von WoW: Forever veröffentlicht. MeinMMO hat die Patch Notes für euch.

Was sind die aktuellen Hotfixes? Hier die Patch Notes für WoW: Forever – mangels offizieller deutscher Version haben wir sie für euch übersetzt:

Gegner und NSCs

  • Durotar – Es wurde ein Fehler behoben, durch den Yarrog Schattenbann langsamer als vorgesehen wiederauferstand.
  • Zephras – Lotheluum Starbreeze bietet Druiden nun wie vorgesehen Ausbildung an.
  • Düstermarschen – Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige Murlocs in den Düstermarschen zu schnell wiederauferstanden.
  • Sümpfe des Elends – Es wurde ein Fehler behoben, durch den Pelluk manchmal nicht erschien.

Gegenstände

  • Es wurde ein Fehler behoben, durch den Händler für Handwerksbedarf auf der Insel Zephras keine Lehrlingstaschen für Berufe verkauften.
  • Milde Gewürze können nun für jeweils 1 Kupfer an Händler verkauft werden (zuvor 2 Kupfer).

Spieler gegen Spieler

  • Es wurde ein Fehler behoben, durch den Ebenenlaufen in der Vorbereitungsphase eines Schlachtfelds gestapelt werden konnte.
  • Ebenenlaufen ist nicht mehr stapelbar; vorhandene Stapel werden beim Tragen einer Flagge auf einem Schlachtfeld abgebrochen.

Quests

  • Ein Textfehler in „Die Schwesternschaft von Elune“ wurde behoben.
  • Todespirscher Erland ersteht für die Quest „Eskorte für Erland“ nun deutlich schneller wieder auf.
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Muss ich für die Hotfixes ein Update herunterladen? Nein, ihr könnt euren Battle.net-Launcher starten und direkt loslegen. Kleine Hotfixes dieser Art kann Blizzard ohne Client-Update implementieren. Auch größere Wartungsphasen über den Tag hin weg dürften uns in Europa nicht erwarten. Heut fand die Wartungsphase beispielsweise zwischen 03:00 und 04:00 Uhr morgens statt. Mehr dazu erfahrt ihr hier: WoW Forever Server Down am 6. November im Live-Ticker – Startzeit, Status, Dauer

Quelle(n):
  1. Blizzard

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