WoW Forever Hotfixes vom 6. November 2026 mit Patch Notes – 10 nervige Probleme verschwinden aus der Welt

In der Nacht vom 5. auf den 6. November 2026 hat Blizzard die ersten Hotfixes für die Live-Version von WoW: Forever veröffentlicht. MeinMMO hat die Patch Notes für euch.

Was sind die aktuellen Hotfixes? Hier die Patch Notes für WoW: Forever – mangels offizieller deutscher Version haben wir sie für euch übersetzt:

Gegner und NSCs

Durotar – Es wurde ein Fehler behoben, durch den Yarrog Schattenbann langsamer als vorgesehen wiederauferstand.

Zephras – Lotheluum Starbreeze bietet Druiden nun wie vorgesehen Ausbildung an.

Düstermarschen – Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige Murlocs in den Düstermarschen zu schnell wiederauferstanden.

Sümpfe des Elends – Es wurde ein Fehler behoben, durch den Pelluk manchmal nicht erschien.

Gegenstände

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Händler für Handwerksbedarf auf der Insel Zephras keine Lehrlingstaschen für Berufe verkauften.

Milde Gewürze können nun für jeweils 1 Kupfer an Händler verkauft werden (zuvor 2 Kupfer).

Spieler gegen Spieler

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Ebenenlaufen in der Vorbereitungsphase eines Schlachtfelds gestapelt werden konnte.

Ebenenlaufen ist nicht mehr stapelbar; vorhandene Stapel werden beim Tragen einer Flagge auf einem Schlachtfeld abgebrochen.

Quests

Ein Textfehler in „Die Schwesternschaft von Elune“ wurde behoben.

Todespirscher Erland ersteht für die Quest „Eskorte für Erland“ nun deutlich schneller wieder auf.

Muss ich für die Hotfixes ein Update herunterladen? Nein, ihr könnt euren Battle.net-Launcher starten und direkt loslegen. Kleine Hotfixes dieser Art kann Blizzard ohne Client-Update implementieren. Auch größere Wartungsphasen über den Tag hin weg dürften uns in Europa nicht erwarten. Heut fand die Wartungsphase beispielsweise zwischen 03:00 und 04:00 Uhr morgens statt. Mehr dazu erfahrt ihr hier: WoW Forever Server Down am 6. November im Live-Ticker – Startzeit, Status, Dauer