Heute, am 6. November 2026, starten in WoW: Forever geplante Wartungsarbeiten. In unserem Live-Ticker halten wir euch über Startzeit, voraussichtliche Dauer und das Ende des Server-Downs auf dem Laufenden.
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Freitag, 6.11.2026
03:10 Uhr
Wer in der Zwischenzeit auf Twitch in der „World of Warcraft“-Kategorie vorbeischaut, kann übrigens einen Drop zu WoW: Forever bekommen. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr in unserem Guide:
03:00 Uhr
So, wie verbringt ihr die Zeit jetzt, bis man wieder einloggen und weitergrinden kann? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar!
Übrigens: Wusstet ihr, dass ihr ganz easy ein cooles Pet in WoW: Forever einsacken könnt, das auch noch eine Zelda-Referenz ist? Hier erfahrt ihr mehr:
02:59 Uhr
Uuuuund die Server sind down!
02:55 Uhr
In 5 Minuten fahren die Server in WoW: Forever runter. Wer sich die Zeit vertreiben will, kann sich unseren großen Einsteiger-Guide mit 46 handfesten Tipps von der Charaktererstellung bis zum Stufe-60-Endgame auf YouTube anschauen:
02:50 Uhr
Jetzt werden wir auch jede Minute im Chat von WoW: Forever auf den nahenden Server Down hingewiesen:
02:45 Uhr
Der Start von WoW: Forever dürfte als einer der besten Launches in der Geschichte von World of Warcraft eingehen. Grob 15 Minuten nach dem Start konnten viele Spielerinnen und Spieler problemlos einloggen.
Aktuell fragen sich aber viele: Wo sind eigentlich alle anderen? Vielleicht wird das nach den Wartungsarbeiten besser. Mehr dazu:
02:30 Uhr
Im Battle.net-Launcher seht ihr auch eine Info mit den Zeiten für die Wartungsarbeiten. Wir halten euch auf dem Laufenden, ob sich an der Info oder den Zeiten etwas ändert.
02:15 Uhr
Ihr könnt noch 45 Minuten zocken, bis die Wartungsarbeiten in WoW: Forever starten.
Falls ihr aktuell übrigens mit Freunden spielen wollt und ihr nicht in der gleichen Phase seid, könnt ihr die Phasen-Übertragung manuell auslösen. Ihr findet dann ein kleines Pop-Up über eurem Chat-Fenster mit der Info über einen „Wechsel der Welt“. Das sollte dafür sorgen, dass ihr Freundinnen und Freunde sehen könnt (Quelle: Wowhead).
02:00 Uhr
Willkommen zu unserem Live-Ticker in der Nacht auf Freitag! In genau einer Stunde fahren die Server für die angekündigten Wartungsarbeiten in WoW: Forever runter. Wir halten euch auf dem Laufenden und geben sofort Bescheid, sobald der Log-in wieder möglich ist.
Was ist das für ein Server Down? In World of Warcraft: Forever finden in der Nacht zum 6. November 2026 geplante Wartungsarbeiten statt. Während dieser Zeit könnt ihr das MMORPG nicht starten und werdet auch aus einer laufenden Spielsession herausgeworfen.
Wann findet der Server Down statt? Die Wartung beginnt um 03:00 Uhr CET und dauert laut den Angaben im Battle.net-Launcher rund eine Stunde. Das geplante Ende ist somit voraussichtlich um 04:00 Uhr CET.
Wie gefällt euch WoW: Forever bisher? Mit welcher Klasse zieht ihr durch Azeroth? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!
World of Warcraft: Forever ist da und damit kehren auch unzählige Fans zurück, die das klassische Azeroth schon 2005 oder 2019 gemeinsam unsicher gemacht haben. World of Warcraft hatte, hat und wird wohl immer eine Ausnahmestellung besitzen – auf gleich mehreren Ebenen.
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