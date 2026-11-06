03:10 Uhr

Wer in der Zwischenzeit auf Twitch in der „World of Warcraft“-Kategorie vorbeischaut, kann übrigens einen Drop zu WoW: Forever bekommen. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr in unserem Guide:

03:00 Uhr

So, wie verbringt ihr die Zeit jetzt, bis man wieder einloggen und weitergrinden kann? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar!

Übrigens: Wusstet ihr, dass ihr ganz easy ein cooles Pet in WoW: Forever einsacken könnt, das auch noch eine Zelda-Referenz ist? Hier erfahrt ihr mehr:

Video starten WoW Forever: Dieses Pet ist eine Referenz an Zelda und so bekommt ihr es Autoplay

02:59 Uhr

Uuuuund die Server sind down!

02:55 Uhr

In 5 Minuten fahren die Server in WoW: Forever runter. Wer sich die Zeit vertreiben will, kann sich unseren großen Einsteiger-Guide mit 46 handfesten Tipps von der Charaktererstellung bis zum Stufe-60-Endgame auf YouTube anschauen:

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02:50 Uhr

Jetzt werden wir auch jede Minute im Chat von WoW: Forever auf den nahenden Server Down hingewiesen:

02:45 Uhr

Der Start von WoW: Forever dürfte als einer der besten Launches in der Geschichte von World of Warcraft eingehen. Grob 15 Minuten nach dem Start konnten viele Spielerinnen und Spieler problemlos einloggen.

Aktuell fragen sich aber viele: Wo sind eigentlich alle anderen? Vielleicht wird das nach den Wartungsarbeiten besser. Mehr dazu:

02:30 Uhr

Im Battle.net-Launcher seht ihr auch eine Info mit den Zeiten für die Wartungsarbeiten. Wir halten euch auf dem Laufenden, ob sich an der Info oder den Zeiten etwas ändert.

02:15 Uhr

Ihr könnt noch 45 Minuten zocken, bis die Wartungsarbeiten in WoW: Forever starten.

Falls ihr aktuell übrigens mit Freunden spielen wollt und ihr nicht in der gleichen Phase seid, könnt ihr die Phasen-Übertragung manuell auslösen. Ihr findet dann ein kleines Pop-Up über eurem Chat-Fenster mit der Info über einen „Wechsel der Welt“. Das sollte dafür sorgen, dass ihr Freundinnen und Freunde sehen könnt (Quelle: Wowhead).

02:00 Uhr

Willkommen zu unserem Live-Ticker in der Nacht auf Freitag! In genau einer Stunde fahren die Server für die angekündigten Wartungsarbeiten in WoW: Forever runter. Wir halten euch auf dem Laufenden und geben sofort Bescheid, sobald der Log-in wieder möglich ist.