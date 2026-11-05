Ich habe jahrelang darauf gewartet, WoW mit einem Controller zu spielen und jetzt hat mir Blizzard mit Forever diesen Wunsch erfüllt

Wow: Forever bringt direkt zum Release Controller-Support. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat das direkt ausprobiert und wurde sofort positiv überrascht. Denn die Steuerung ist erstaunlich solide und kann im Alltag in den meisten Fällen überzeugen.

Seit einige Spieler auf dem WoW-Panel zur Blizzcon 2026 den neuen Controller-Support für WoW: Forever direkt ausprobieren konnten, bin ich selbst heiß auf den Start von Forever. Denn World of Warcraft ist tatsächlich ein MMORPG, welches ich gerne einmal mit Controller spielen wollte.

Addons wie ConsolePort haben mich in der Vergangenheit eher abgeschreckt, weil mir das persönlich nicht intuitiv genug gewesen ist.

Zum Release von WoW: Forever habe ich mir deshalb direkt einen Charakter erstellt und die Controller-Steuerung ausprobiert. Und ich bin überrascht worden, denn diese funktioniert ziemlich gut.

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Ist die Controller-Steuerung erst mal aktiviert, fühlt sie sich überraschend intutiv an

Zu Beginn musste ich erst einmal die Controller-Steuerung aktivieren, denn die ist beim ersten Spielstart in Forever abgeschaltet. Wichtig ist, dass man die Controller-Steuerung erst im Spiel selbst aktivieren kann und nicht während der Charakter-Erstellung oder im Hauptmenü.

Im Spiel geht man erst auf Optionen und dann auf Controller (Beta). Hier aktiviert man den obersten Punkt und schon sieht man die Controller-Glyphen im Spiel. Vorher konnte ich mit Controller nur die Kamera drehen.

In WoW: Forever muss man als erstes die Controller-Steuerung aktivieren. Das ist relativ leicht zu finden, aber nur nach der Charakter-Wahl möglich.

Wie spielt es sich? Für eine Beta überraschend robust und intuitiv. Die Funktionen und Befehle liegen auf mehreren Ebenen, die ihr mit den Triggern LT und RT durchschalten könnt. Auf die dritte Ebene gelangt ihr, wenn ihr LT und RT gleichzeitig gedrückt haltet. Über die Menütaste des Controllers landet ihr in einem Rundmenü, welches sehr gut mit Controller bedienbar ist.

Quests annehmen, über die Karte zum passenden Gegner laufen und stumpfe „Töte X Gegner“-Quests erledigen … all das funktioniert damit problemlos. Kein Vergleich zu der seltsamen Controller-Steuerung von Guild Wars, wo der Joystick nur als liebloser Mauszeiger-Ersatz fungiert.

Was mich dennoch etwas stört: Während Rundmenü und einige Symbole schön groß ausfallen und selbst vom Sofa gut lesbar sind, fallen viele Menüs weiterhin ziemlich fummelig aus.

Wichtig ist ebenfalls: Bei mir findet kein Wechsel zwischen den Steuerungen statt: Aktiviere ich ingame die Benutzeroberfläche für Controller, ist das Interface für Maus und Tastatur deaktiviert.

Das neue Rundmenü für den Controller in WoW: Forever. Das typische Interface in WoW: Forever.

Trotz aller Kritik, die meine Kollegen regelmäßig an WoW und Blizzard äußern, muss ich zugeben: Der Controller-Support ist tatsächlich ziemlich gut und intuitiv geworden. Damit kann ich mir problemlos vorstellen, WoW länger oder sogar dauerhaft zu spielen, obwohl ich in den meisten Spielen tatsächlich Maus und Tastatur bevorzuge.

Ich kann am Ende daher nur sagen: Haben euch Maus und Tastatur bisher abgeschreckt, dann probiert die neue Controller-Steuerung unbedingt einmal aus. Wie schnell ich damit in einem Raid reagieren kann, weiß ich nicht, aber beim täglichen Questen und Aufleveln fühlt sich die Controller-Steuerung wirklich gut an.

Das Startgebiet war bei mir übrigens im normalen Realm völlig überfüllt und ich bekam am Anfang daher kaum Gegner für meine ersten Quests. Ich kann also nicht bestätigen, was viele andere Spieler derzeit schreiben: Alle feiern den geschmeidigen Start von WoW Forever, aber … wo sind die anderen Spieler?