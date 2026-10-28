WoW: Blizzard wurde schon wieder beim Lügen erwischt und langsam nervt es

WoW-Dämon Cortyn übt erneut Kritik an World of Warcraft. Denn ein eindeutiges Versprochen wurde klar gebrochen.

Ein neuer Mittwoch und ganz passend springt auch ein Grund prominent in den Weg, um sich aufzuregen. Leider ist auch diese Woche das Thema erneut World of Warcraft und zwar die aktuelle Version von Midnight. Nachdem ich mich letzte Woche schon über untragbare Bugs und Slop-Content beschwert habe, ist heute mal wieder der Shop an der Reihe.

Denn im Shop von World of Warcraft gibt es seit einigen Stunden neue Gegenstände, die ganz klar zeigen: Blizzard sind die eigenen Versprechen, die man der Community gibt, vollkommen egal. Es ist nicht mehr als eine dreiste Lüge gewesen, um Wohlwollen zu sammeln und dann das Vertrauen zu brechen.

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Das Housing-Versprechen, an dem sich Blizzard messen lassen wollte

Als das Housing vor inzwischen fast einem Jahr gestartet ist, war die Freude groß und bei vielen ist sie das noch heute. Ich habe viele Freundinnen und Bekannte, die noch immer stundenlang Zeit und das fast täglich im Housing verbringen.

Doch damals wurden Versprechungen der Community gegenüber gemacht. Versprechen, bei denen man nun klar sagen muss: Offenbar hat Blizzard das vergessen.

Das Versprechen, das es damals vor der Veröffentlichung des Housings gab: Ja, es wird Gegenstände im Shop geben. Aber nein, diese Gegenstände werden nicht zur Kern-Identität eines Volkes gehören. Oder, um beim Wortlaut der Entwickler auf der offiziellen WoW-Seite zu bleiben:

Behausungsgegenstände, die an die zentralen Fantasien des Volks oder der Klasse eines Spielercharakters gebunden sind oder bereits in Azeroth existieren, werden nicht im Shop verkauft. Thematisch wichtige Dekorationen, die Spieler kennen und lieben, werden ebenfalls nicht im Shop erscheinen.

Das sollte heißen: Wenn man sich ein nachtelfisches Haus einrichten will, dann sollte es umfangreiche Nachtelfen-Dekorationen im Spiel geben, die man sich im Spiel erspielen kann. Oder als Gnom ein gnomisches Haus. Oder als Kul Tiraner ein kultiranisches Haus.

Das Housing-Bundle, das laut nach Kul Tiras schreit

Und damit kommen wir jetzt zum neuen „Grimtide Housing Bundle“. Das Bundle wurde ganz offensichtlich mit dem Gedanken an Halloween veröffentlicht. Es bietet eine neue Haus-Option mit einem düsteren, verfluchten Look. Außerdem gibt es eine Menge einzelner Dekorationen, die dazu passen.

Na, zu welchem Volk könnte das wohl gehören …

Der Haken an der Sache: Das ist nicht „neutral gruselig“, sondern ganz eindeutig an die Kul Tiraner angelehnt. Die Darstellung des großen Kraken auf mehrere Objekten, der Anker, das Design des Daches und der Fenster. Das alles würde exakt so nach Boralus passen. Die meisten dieser Gegenstände sind sogar abgewandelte Objekte, die man bereits in der Spielwelt bei den Gezeitenweisen – einer wichtigen Fraktion innerhalb der Kul Tiraner – finden kann.

Natürlich kann man jetzt argumentieren, dass es ja ein paar kultiranische Dekorationen gibt und das stimmt – doch das sind wirklich nur sehr wenige. Mit dem neuen Shop-Paket hat man die Anzahl dieser Dekorationen mehr als verdoppelt.

Da helfen auch die grünen Kerzen nicht, um zu verschleiern, dass das den Kul Tiranern gehört.

Wer sich ein Haus im Stil der Kul Tiraner bauen möchte, wird jetzt in die Tasche greifen müssen oder eben auf die wenigen, immer gleichen Gegenstände zurückgreifen müssen, die es schon im Spiel gibt.

Ich bin über diese Entscheidung maßlos enttäuscht. Für mich ist das nicht einfach „nur ein weiteres Angebot im Shop, das man ja nicht kaufen muss“, sondern es ist ein direkter Widerspruch zu dem, was sie eindeutig versprochen haben.

Auch in der Community ist die Enttäuschung groß. Ein entsprechender Beitrag im Subreddit von WoW hat bereits über 3.500 Upvotes und wächst noch weiter.

Mich nervt das tierisch. Ich will nicht Woche um Woche wieder von Blizzard enttäuscht werden. Besonders bei einem Feature wie dem Housing, bei dem sie buchstäblich alles als Shop-Gegenstand hätten bringen können, was die Fantasie der Entwickler so hergibt, finde ich es unfassbar dreist, da auf die eine Sache zurückzugreifen, bei der sie explizit gesagt haben: Das machen wir nicht.

Ich verstehe wirklich nicht, wie man bei Blizzard auf der einen Seite mit dem Forever-Team gerade so viele Pluspunkte bei der Community sammelt und so viel Wohlwollen genießt und auf der anderen Seite bei Retail das mit dem Hinterteil direkt wieder einreißt und eindrucksvoll zeigt: Unser Wort ist nichts wert. Mal wieder.