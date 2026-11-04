„Das war nicht auf meiner Bingo-Karte“ – Guild Wars bekommt nach 20 Jahren neuen DLC

Mit einer Pressemitteilung kündigen die Entwickler von ArenaNet einen neuen Premium-DLC für Guild Wars an. Afterlife soll bereits im Januar 2027 erscheinen.

Was ist zum neuen DLC bekannt? Afterlife soll für Guild Wars am 13. Januar 2027 für Steam, iOS und Android erscheinen. Wie die alten Addons setzt auch der neue Inhalt auf ein Buy2Play-Modell. Afterlife könnt ihr auf Steam beispielsweise für knapp 24 Euro vorbestellen. Die Entwickler von ArenaNet erklären in ihrer Ankündigung, worum es geht:

Die Erweiterung führt durch die Nebel von Tyria in das Land Xotecha, wo der Orden der Mondlosen Nacht Unterstützung im Kampf gegen die wachsende Bedrohung durch Albträume und den geheimnisvollen Kult von Odran sucht. Im Zentrum steht das Verlies „das Ungeformte“, das sich ständig verändert.

Zu den wichtigsten Neuerungen von Afterlife gehört das dynamische Verlies. Dort erwarten euch solo oder im Koop sich ständig verändernde Herausforderungen, bei der ihr nie wisst, mit welchen Karten, Gegnern oder Bossen ihr es zu tun bekommt. Über ein Fertigkeiten-Draft-System wählt ihr nach erfolgreichen Kämpfen neue Skills aus, die nicht an eure primäre oder sekundäre Klasse beschränkt sind.

Über eure Durchläufe schaltet ihr Belohnungen frei, die zukünftige Verliesdurchgänge beeinflussen. Es winken aber auch Beutestücke, die ihr außerhalb von Xotecha im gesamten Spiel nutzen dürft. Über euren Fortschritt im Verlies treibt ihr die Geschichte von Afterlife voran. Der neue Trailer stimmt euch auf den DLC ein:

Video starten Guild Wars Afterlife im Ankündigungs-Trailer Autoplay

Guild Wars lebt

Wie reagiert die Community? Eine aktuelle Diskussion zum DLC kommt auf Reddit auf über 320 Daumen hoch und 90 Kommentare. Viele Spieler sind überrascht von der Ankündigung, freuen sich aber darüber, dass Guild Wars lebt.

Maulclaw erklärt auf Reddit etwa: „Dass GW1 eine Erweiterung bekommt, stand nicht auf meiner Bingo-Karte – was zum Teufel?“

InBlurFather fragt sich auf Reddit: „Interessant, also im Grunde genommen so etwas wie ein Rogue-like-Modus innerhalb des eigentlichen Spiels? Ich frage mich, ob Xotecha in GW3 überhaupt erwähnt oder besucht wird, oder vielleicht sogar in zukünftigen Inhalten von GW2.“

SnooGiraffes7874 feiert auf Reddit: „Tag 1 – Ich werde am ersten Tag dabei sein. Für mich ist Guild Wars das, was Vanilla-WoW für viele andere Leute war.“

Das letzte Content-Paket von Guild Wars hört auf den Namen „Eye of the North“ und stammt aus dem August 2007. Afterlife erscheint also knapp 20 Jahre nach dem vorangegangenen Premium-DLC. Tatsächlich kommt die Ankündigung aber nicht aus dem Nichts. Im vergangenen Jahr hat das erste Guild Wars erst ein starkes Comeback gefeiert: 20 Jahre alter MMORPG-Klassiker Guild Wars feiert starkes Comeback, bringt Gefühl von damals zurück