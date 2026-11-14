Klassiker des MMORPG-Genres ist erstmals auf Steam spielbar, ändert extra sein Bezahlmodell

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten Geschenke in Mittelerde, Comebacks von MMO-Oldies und viel Forever.

Highlights der Woche:

Seit dem 12. November 2026 könnt ihr den MMORPG-Klassiker Lineage 2 in der Essence-Version erstmals auf Steam spielen. Anders als beim 22 Jahre alten Free2Play-Original setzt die Steam-Variante auf ein Buy2Play-Modell. Mit 3,49 Euro (Sales-Preis bis zum 26. November) beziehungsweise 4,99 Euro fällt der Preis jedoch gering aus. Euch erwartet oldschooliger Grind und Massenschlachten.

Zur Feier der Veröffentlichung von „Die Wölfe von Mordor“ verschenken die Entwickler an alle Spieler von Herr der Ringe Online gerade eine Versengte Knochenkollektion, eine Große versengte Knochenkollektion und eine Miniatur des Hexenkönigs für euer Zuhause. Dafür braucht ihr nur den Coupon-Code SAURONSGIFT. Alle weiteren Infos findet ihr auf lotro.com.

Was ist sonst noch passiert? MeinMMO-Dämon Cortyn war eine Woche in WoW Forever versunken. Danach hatte sie einiges, das raus musste. Vor allem Lob: 120 Stunden Spielzeit in 7 Tagen – das hat mein Gaming-Gehirn resettet. Viel Spaß hat aber auch Kollegen Benedict im überarbeiteten Azeroth: WoW Forever ist nicht das Classic+, das ich wollte, aber ich kann trotzdem nicht aufhören.

Video starten WoW Forever: So bekommt ihr ein Huhn als Haustier

Das passierte bei WoW Forever:

Macht bei unserer Umfrage mit:

Mehr zum Thema Wer gehört ins S-Tier? Bestimmt das ultimative Ranking für WoW Forever in unserer Community-Umfrage! von Jasmin Beverungen

Vorbereitung auf Evercold läuft

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt etwa ein Video mit Tipps zum Start in WoW Forever erschienen:

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Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Metin2 feiert sein 20. Jubiläum (auch wenn das erst am 12. Januar 2027 ansteht). Wie? Mit neuen Boost-Servern und Community-Kreationen. Bis zum 24. Februar 2027 bieten die Server eine verdoppelte Basis-Dropchance für Gegenstände, EXP-Boni und einfachere Gegner, um den Aufbau eines neuen Charakters zu beschleunigen. Mehr erfahrt ihr in der Pressemitteilung von Gameforge.

BitCraft Online kündigt am 10. November 2026 überraschend an, am 13. November 2026 final auf Steam erscheinen zu wollen. Viele Fans zeigen sich bestürzt und spekulieren, was hinter der überhasteten Aktion steckt.

Amazon Games zieht sich als Publisher von Throne and Liberty zurück. Derzeit läuft die Übergangsphase. Zudem führt NCSoft für das MMORPG umfassende Änderungen durch.

Mit Rulers of Kunark bekommt EverQuest Legends am 8. Dezember 2026 seine erste Erweiterung. Freut euch auf neue Story-Inhalte, 27 frische Regionen, diverse Systeme wie das Auktionshaus, die Sammlungen oder die Reinkarnationen, und einiges mehr. Die Entwickler bleiben ihrem oldschooligen Bezahlmodell treu und verlangen knapp 20 Euro für die Basisversion der Erweiterung. Wo? Auf everquestlegends.com.

Für Star Wars: The Old Republic findet gerade der technische DirectX-12-Test statt. Die Infos dazu findet ihr auf swtor.com. Außerdem haben die Entwickler ihre Pläne für die Überarbeitung von Inventar, Ausrüstung und Fortschritt vorgestellt. Eine umfangreiche Zusammenfassung findet ihr auf vulkk.com.

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Beim jüngsten Earnings Call von NCSoft für das 3. Quartal 2026 gab es auch ein Update zum MMORPG Horizon Steel Frontiers: die Entwicklung sei fast fertig, der angepeilte Release liegt weiterhin in der ersten Hälfte 2027.

Vindictus bekommt mit Defying Fate einen Nachfolger. Das düstere Action-RPG mit Online-Koop von NEXON soll 2027 erscheinen. Wie viele Spieler sich gleichzeitig in der Welt befinden können, ist aktuell unklar.

Und noch einmal NEXON: Für das isometrische Dark-Fantasy-MMORPG Embers of the Uncrowned soll vom 4. bis zum 11. Dezember 2026 ein Playtest stattfinden. Die Registrierungsphase läuft. Alle Infos dazu findet ihr auf Steam.

Fairyland Online ist ein charmant aussehendes MMORPG, das am 4. Quartal 2026 auf Steam erscheinen soll und auf dem gleichnamigen Spiel aus 2003 basiert.

Parallel zu ArcheAge Chronicles bereitet sich auch ArcheAge S: Strait of Freedom auf den globalen Release vor. Für 2027 sind Playtests geplant, das MMORPG soll nur für PC erscheinen und sich trotz des isometrischen Looks spielerisch mehr am ersten AcheAge orientieren als Chronicles. Auf YouTube findet ihr den aktuellen Stream. Außerdem hat die Community auf Reddit eine Zusammenfassung der jüngsten Neuigkeiten zusammengetragen.

Apropos: Nach dem Early-Access-Start von ArcheAge Chronicles arbeiten die Entwickler weiterhin an den Baustellen des MMORPGs oder gehen auf das Feedback der Spieler ein. Ein aktueller Post auf Steam dreht sich etwa um Verbesserungen für die Klassen und das Crafting.

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen