Kaum ist Amazon weg, macht NCSoft aus Throne and Liberty eine Art asiatisches Guild Wars 2

Amazon Games zieht sich als Publisher von Throne and Liberty zurück. Derzeit läuft die Übergangsphase. Zudem führt NCSoft für das MMORPG umfassende Änderungen durch.

Was passiert gerade bei Throne and Liberty? Im August 2026 hatten wir darüber berichtet, dass sich Amazon Games bis Ende des Jahres völlig aus der Rolle des MMORPG-Publishers zurückziehen möchte. Bei Throne and Liberty läuft gerade eine Übergangsphase, bis FirstSpark Games und NCSoft alle Publishing-Aufgaben für den Westen übernommen haben.

Die spielende Community soll von diesem Übergang möglichst wenig bemerken. Eine offizielle FAQ auf plaync.com beantwortet die dringlichsten Fragen.

Das erste Update unter neuer Publishing-Führung sorgt jedoch für ein Raunen in der Community. NCSoft macht aus Throne and Liberty mit Patch 4.20.0 eine Art asiatisches Guild Wars 2, in der die Endgame-Progression in weiten Teilen eher horizontal statt vertikal abläuft.

Video starten Throne and Liberty – The Frozen Divide: Nix: Ankündigungs-Trailer zur neuen Erweiterung Autoplay

Was ändert sich genau? Die offiziellen Patch Notes zu Update 4.20.0 sind lang. Hier einige Highlights:

NCSoft führt neue Charakterschub-Tickets, mit denen ihr einen eurer Charaktere sofort auf Stufe 60 bringen könnt – plus Ausrüstung, einer Wunsch-Waffenkombination und was man sonst noch braucht, um starten zu können. 1 Ticket gibt es für alle Accounts umsonst. Weitere Tickets können gekauft werden.

Das System der Fertigkeitskerne verändert sich grundlegend: Einmal aktiviert, habt ihr dauerhaft Zugriff auf die registrierten Fertigkeitskerne. Ihr könnt diese kostenlos ausrüsten und euch Sets für mehrere Builds speichern. Die Progression von Throne and Liberty geht dadurch mehr in die Breite statt nur in die Tiefe.

Gilden-Allianzen werden vollständig abgeschafft.

Für die Gruppensuche gibt es einen zentralen Matchmaking-Hub und ihr könnt euch für bis zu 3 Inhalte gleichzeitig anmelden.

Das Auktionshaus erfordert ab jetzt Stufe 60, um Bots und Echtgeldhandel weiter zu bekämpfen.

„Man kann sich die vertikale Power jetzt einfach kaufen“

Wie reagiert die Community? Im MMORPG-Reddit findet derzeit eine aktive Diskussion dazu mit über 190 Kommentaren statt. Eingeleitet wird der Post von Alpha_Eru mit der Einschätzung: „Throne and Liberty bekommt effektiv einen Neustart – als ein horizontales MMORPG.“

The_Lucky_7 sieht das auf Reddit auch so, aber mit einer Vermutung: „Sie behaupten, sie stellen auf eine horizontale Progression um, weil sie Skips für die vertikale Progression verkaufen – Level-Skips, Grind-Skips usw. Die gesamte vertikale Progression existiert nach wie vor, aber man kann sich die vertikale Power jetzt einfach kaufen.“

ContentInsanity ergänzt auf Reddit: „Es ist einfach so, dass NCSoft sieht, was im Westen funktioniert – das Modell von ArenaNet –, und es nachahmt, weil sie Geld mögen und auf zwei Jahrzehnte an messbaren Erfolgen zurückblicken können. T&L hat sich schon immer viel von GW2 abgeschaut, weshalb es umso seltsamer und fauler wirkt, dass es mit dem Ausrüstungssystem eines typisch koreanischen MMOs an den Start gegangen ist.“

Max-Volume erklärt auf Reddit: „Wenn in MMOs allen Spielern Level-Übersprünge oder -Boosts gewährt werden, ist das für mich immer ein Warnsignal. Wenn das Leveln nervt, sollte man es verbessern, anstatt es mit einer Notlösung zu überbrücken. Wenn das Leveln tatsächlich Spaß macht, warum sollten die Spieler es dann überspringen?“

Kann Throne and Liberty im Westen die Kurve kriegen? Der Peak der gleichzeitig aktiven Spieler auf Steam lag in den vergangenen 30 Tagen bei 4.347 und damit so niedrig wie nie (Quelle: steamcharts.com). Die vorgenommenen Änderungen dürften das MMORPG Einsteiger-freundlicher und weniger Grind-lastig machen.

Zudem ist es gut, dass sie die übermächtigen Allianzen bekämpfen. Doch warum sollte man Throne and Liberty spielen? Aion 2 ist der bessere Asia-Grinder und spricht mit seinem PvE-Fokus sehr viel mehr Spieler an als das Gilden-PvP von T&L. Und auch sonst gibt es gerade so viele Alternativen wie lange nicht: 3 neue MMOs könnten sich bisher wichtigsten Starts ihres Lebens versauen, weil sie unbedingt mit WoW: Forever kuscheln müssen