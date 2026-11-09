WoW: Forever ist so riesig auf Twitch, dass es sogar die Plaudertaschen verdrängt, und ein deutscher Streamer ist ganz vorne mit dabei

WoW: Forever hat übers Wochenende auf Twitch dominiert. MeinMMO verrät euch, welche Streamer ganz vorn mitgespielt haben.

So startete WoW: Forever auf Twitch: Mit einem gewaltigen Knall. Den Release verfolgten über eine Million Menschen gleichzeitig auf Twitch – wobei da wohl einige Leute vor allem gemeinsam dem Start entgegenfiebern wollten, denn als man tatsächlich spielen konnte, ließen die Zahlen schnell nach.

Dennoch ist World of Warcraft aktuell die meistgesehene Kategorie der letzten 3 Tage auf Twitch. Ja, nicht einfach nur das meistgesehene Spiel. WoW liegt tatsächlich noch vor “Just Chatting”. Die Plauder-Kategorie ist seit Jahren der unangefochtene Spitzenreiter auf Twitch. Zwar können sich Spiele bei großen Ereignissen zumindest Zwischenzeitlich an den Plaudertaschen vorbeischieben, selbstverständlich ist es aber nicht.

Zumal in dieser Zeitspanne mehr als doppelt so viele Streamer in Just Chatting aktiv waren als in WoW: Forever. Dafür haben die Streamer in WoW: Forever so richtig rangeklotzt und deutlich mehr Stunden abgerissen – und die Zuschauer blieben am Ball.

Das ist vor allem auch deshalb beachtlich, weil WoW die ganz starken Ausschläge auf Twitch bislang vor allem im Zusammenhang mit großen Streamer-Events hatte: Die US-Gilde OnlyFangs hielt WoW über Wochen quasi im Alleingang relevant auf Twitch, während der Anfang von 2026 hierzulande ganz im Zeichen von Sauercrowd stand.

Für Forever gab es zwar mehrere kleine Projekte und LANs, aber eben nicht die eine riesige Content-Gilde, die alles einnimmt.

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Top-5: Diese Twitch-Streamer dominierten WoW: Forever übers Wochenende

Das sind die größten Twitch-Streamer zu Forever:

Die Nummer 1 ist JokerdTV, dessen Rennen zum weltersten Level 60 in WoW: Forever zur Spitze mehr als 70.000 Menschen gleichzeitig verfolgten.

Platz 2 geht an Asmongold beziehungsweise seinen Zweitchannel zackrawrr. Der Streamer erregte in der Beta mit seiner riesigen Mega-Gilde Aufmerksamkeit.

Auf Platz 3 befindet sich sodapoppin, der Veranstalter von OnlyFangs. Zum Release gab es zwar noch keine Neu-Auflage der Content-Gilde, eine 3 Staffel ist jedoch für den Start von Hardcore in Forever angekündigt.

Die Nummer 4 der meistgesehenen WoW-Streamer weltweit ist kein anderer als metashi12, einer der Veranstalter von Sauercrowd. Er startete mit einer fetten Lan in Forever und bespielte seinen Kanal in den letzten 3 Tagen ununterbrochen, auch wenn zwischenzeitlich befreundete Streamer vor der Kamera saßen.

Platz 5 geht an Xaryu, der sich einen Namen als begeisterter Classic-Spieler gemacht hat. Er war auch einer derjenigen, der vor der Ankündigung von WoW: Forever einen Blick auf das vermeintliche Classic Plus werfen durfte.

Habt ihr auch auf Twitch mitgefiebert oder wolltet ihr einfach nur selbst zocken? Lasst uns in den Kommentaren wissen, mit welchen Streamern ihr den Start von WoW: Forever verbracht habt!

Auch eine Neu-Auflage von Sauercrowd gab es zum Release von World of Warcraft: Forever nicht. Was die bekannten Streamer stattdessen getrieben haben, erfahrt ihr hier auf MeinMMO: Von Sauercrowd zu WoW: Forever: Diese Twitch-Streamer sind dabei