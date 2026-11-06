Die ersten Spieler aus WoW Forever nähern sich Stufe 60, Community reagiert mit South Park

WoW: Forever ist keine zwei Tage alt und schon nähern sich die ersten Charaktere der Maximalstufe 60. Ein großer Teil der Community betrachtet das Rennen mit Verwunderung, andere feiern die Leistung.

Wer hat das höchste Level? Laut der Webseite race.aotc.gg führt das Team Jokerd das Rennen auf die Maximalstufe aktuell an. Dabei zieht Jokerd Prime mittlerweile seinen Mitstreitern davon. Aber auch der Rest der Level-Gruppe hat bereits Stufe 55 hinter sich gelassen.

Zur Einordnung: Jokerd ist ein bekannter Speed-Level-Profi, der bereits in WoW Classic als erster Spieler überhaupt Stufe 60 erreichen konnte – damals war der Release am 27. August 2019, und am 30. August hatte der Magier sein Ziel erreicht. Er brauchte also weniger als 4 Tage für die Level-Phase. Durchschnittsspieler dürften indes in Azeroth mehrere Wochen mit der Jagd nach Erfahrungspunkten beschäftigt sein.

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„Das Spiel war nie das Problem. Wir sind es.“

Wie reagiert die Community? Seit einigen Stunden diskutieren unzählige Spieler in diesem Post auf Reddit darüber, dass Charaktere bereits Stufe 40+ erreicht haben, der Thread kommt auf mehr als 4.600 Daumen hoch und 670 Kommentare.

Post-Ersteller Ridged_ChiPSS machte den Anfang mit einem der bekanntesten Memes der WoW-Geschichte. Er schreibt: „Die Leute, die Level 40 erreicht haben und seit der Veröffentlichung des Spiels kein Auge mehr zugemacht haben:“, danach ist das folgende Bild aus der berühmten South-Park-Folge „Make Love, Not Warcraft“ zu sehen:

Wer kennt den Nerd aus der South-Park-Folge zu WoW nicht?

Dieser grieft mit seinem hochstufigen Charakter in World of Warcraft immer wieder und wieder Cartman, Kyle, Stan und Kenny, obwohl diese nur in Ruhe leveln wollen. Passend zum Klischee wird er als besessener, übergewichtiger und ungepflegter Gamer dargestellt, der abseits von WoW „absolut kein Leben hat“.

Es folgen viele Kommentare, die zeigen, dass viele WoW-Fans mit dieser Art des Levelns nichts anfangen können. Vereinzelt verteidigen Spieler aber auch diese Art des Levelns.

DontTouchThat22 schreibt etwa auf Reddit: „Ich habe heute 13 Stunden lang gespielt. Ich bin erst auf Level 15 und habe furchtbare Kopfschmerzen – das war es nicht wert.“

Roguste verrät auf Reddit: „Ich war buchstäblich der Erste, der in meinem Layer online war. Das hat mich dazu getrieben, das Tempo zu erhöhen. Aber dann fiel mir ein, dass Burnout keinen Spaß macht, also habe ich meine Aufgaben im Haushalt erledigt, das Abendessen vorbereitet und mich dann für eine weitere Spielsitzung hingesetzt. Ich habe darauf geachtet, gut zu schlafen und selbst zu kochen. Das hilft ungemein.“

WiseKorok verteidigt die ambitionierten Spieler auf Reddit: „Warum interessiert es euch alle, wie andere spielen? Ich finde es gut, dass es Spieler gibt, die das Spiel bis an seine Grenzen ausreizen. Der Verlierer ohne Privatleben ist nur ein Klischee, und selbst wenn es wahr wäre – warum geht euch das etwas an? Es gibt viele Spieler, die in Topform, gesund und erfolgreich sind und die Level-Phase im Eiltempo durchspielen.“

voodoo_246 klagt auf Reddit: „Was mich nervt, ist, dass diese Spieler irgendwann die Höchststufe erreichen und sich dann überall darüber beschweren, dass es keine Inhalte gibt, dass das Spiel Mist ist und dass es nichts zu tun gibt.“

AdderallXR25mg ergänzt auf Reddit: „Es ist traurig. WoW Forever ist nicht dafür gedacht, so gespielt zu werden. Sollte es nicht eigentlich langsam sein, sodass man sich Zeit für seine Abenteuer nimmt, und so … na ja – Forever halt. Das Spiel war nie das Problem. Wir sind es.“

Wie seht ihr das? Gebt ihr auch Gas oder genießt ihr den Weg auf Stufe 60? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Egal ob ihr langsam oder schnell das maximale Level erreichen möchtet – unsere Tipps helfen euch dabei, zeitraubende oder frustrierende Fehler bei der XP-Jagd zu vermeiden: WoW Forever Level-Guide – Alles Wichtige zum Weg auf Stufe 60