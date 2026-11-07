Die ersten Spieler erreichen in WoW Forever Level 60 und das auf die vielleicht langweiligste Weise

Während die meisten von euch vermutlich noch irgendwo in den Startgebieten von WoW Forever herumhängen, hat eine 5er-Gruppe heute Morgen bereits die Maximalstufe erreicht. Dabei levelt die Truppe vermutlich deutlich anders als ihr.

Das Team rund um den Streamer JokerD hat am frühen Morgen des 7. November, um 4:09 Uhr deutscher Zeit, Stufe 60 erreicht. Den Moment könnt ihr auf Twitch anschauen.

JokerD, der bereits in WoW Classic als erster Stufe 60 erreicht hat, konnte sich den Sieg im Rennen um die Maximalstufe mit einigem Abstand sichern. Laut der Website, die den Fortschritt aufzeichnet, ist das Team auf Platz 2 aktuell noch auf Level 56 (Stand 7. November um 9:45 Uhr).

Damit ist das Team rund um JokerD nicht einmal 4 Tage nach Release von WoW Forever auf der Maximalstufe des Spiels angelangt. Falls ihr diese Geschwindigkeit jedoch nachmachen wollt, müsst ihr euch vom klassischen Leveln verabschieden.

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„Es ist befriedigender, tatsächlich zu questen“

Die Gruppe rund um JokerD hat einen guten Teil der Level-Phase damit verbracht, haufenweise Gegner zusammen zu ziehen und dann mit Flächenzaubern zu töten. Dazu haben sie auf drei Magier gesetzt, die schon früher für solche Methoden genutzt wurden, sowie einen Schamanen und einen Paladin.

WoW Forever gleicht so schnelle und viele Kills normalerweise durch einen „Hyperspawn“ aus, damit auch wirklich alle Spieler in der Umgebung Quests erledigen können. Da JokerD und seine Truppe jedoch in so hohen Gebieten recht alleine sind, haben sie sich immer wieder in andere Layer einladen lassen, um weiter farmen zu können.

In der Community stößt der heftige Grind auf Kritik, weil WoW Forever dazu einfach nicht gedacht sein. Der Streamer sodapoppin meint in seinem Stream dazu (via Reddit):

„Es ist cool, zu sehen, dass es Joker ist, der sich den verdammten Titel noch einmal holt. Aber es ist irgendwie nicht so befriedigend […] Ich mag es, wenn ein Individuum das schafft. Bei einem Team aus 5 Leuten macht es nicht so viel Spaß, die zu feiern. […] Darum habe ich Ampi und so wirklich angefeuert. Ich denke, es ist viel mehr Vorbereitung und Mühe, Kill-Quests zu organisieren und sich eine Route zu überlegen, statt zu sagen: „Okay, lass ein paar Mages erstellen und dann AoEn, dann layern und AoEn, dann layern und AoEn“, wieder und wieder und wieder. Es ist befriedigender, tatsächlich zu questen und sowas.“ sodapoppin via Reddit

Nichtsdestotrotz konnten sich JokerD, Lmgd1, b_urning, VitochieR1 und cloudbells mit dieser Methode den „World First Level 60“ in WoW Forever sichern. Herzlichen Glückwunsch!

Findet ihr die Methode ebenfalls langweilig? Wie levelt ihr am liebsten? Und auf welcher Stufe seid ihr im Moment? Schreibt einen Kommentar!

Einige Spieler meinen, dass so ein Level-Rush nicht wirklich Ziel von WoW Forever war, das stark darauf setzt, die Welt (noch einmal) zu erleben. Die neuste Iteration des MMORPGs nimmt eine gewisse Sonderstellung ein: Mit Forever unterstreicht WoW seine Ausnahmestellung und warum so viele Spieler Azeroth lieben