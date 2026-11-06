Feature in WoW Forever spaltet wortwörtlich die Community, sorgt für verzweifelte Suche nach Mitspielern

WoW Forever kommt ohne Server aus. Damit Azeroth aber nicht aus allen Nähten platzt, gibt es dafür ein anderes Feature. Doch das führt nicht nur zu einem gespaltenen Meinungsbild in der Community, sondern sorgt auch für getrennte Gruppen.

Welches Feature begrenzt die angezeigten Spieler? Statt wie die meisten MMOs auf verschiedene Server für bestimmte Regionen zu setzen, gibt es in WoW Forever lediglich Regelwerke und Realmtypen, die darüber bestimmen, mit welcher Art Spieler ihr gemeinsam spielt.

Ihr entscheidet also nur, ob ihr PvE oder PvP spielen wollt und ob ihr einen Rollenspiel-Fokus wünscht oder nicht. Welche Spieler ihr dann antrefft, hängt vor allem von eurer bevorzugten Sprache ab. Denn auch wenn ihr euch mit sämtlichen Spielern eines Regelwerkes auf einem Mega-Server befindet, wird die Welt in verschiedene Instanzen unterteilt, sogenannte Layers.

So trefft ihr bevorzugt auf Spieler, die zu eurer eingestellten Sprache passen. Dadurch wird euer Bildschirm nicht von den Massen an Spielern überflutet, die sich eigentlich zeitgleich auf dem Server befinden.

Das kommt in der Community sehr gemischt an, da sich dadurch die Welten zum Teil auch etwas leer anfühlen. Doch das System ist nicht nur Geschmackssache, sondern führt derzeit auch zu einem Problem.

Video starten WoW Forever: Dieses Pet ist eine Referenz an Zelda und so bekommt ihr es Autoplay

Layering sorgt für getrennte Gruppen

Was ist das Problem? Wenn sich Spieler unterschiedlicher Layer in Gruppen zusammenfinden, sehen sie sich in der Welt erstmal nicht. Das sorgt in der Community für verzweifelte Hilferufe (siehe Reddit). Denn in der Beta wurden Gruppenmitglieder noch automatisch in dieselbe Instanz verfrachtet und konnten nahtlos gemeinsam loslegen.

Das wurde mit dem Release nun geändert, sodass getrennte Gruppen manuell die Instanz wechseln müssen, um gemeinsam Azeroth unsicher machen zu können. Das kann vor allem hilfreich sein, wenn ihr euch gerade im Kampf befindet oder mit der Umgebung interagiert. So wird verhindert, dass Vorgänge ungewollt abgebrochen werden, sobald ihr eine Gruppe bildet.

Wie löst man das Problem? Achtet dann auf euren linken Bildschirmrand. Dort taucht über eurem Chat eine Meldung mit einem roten Pfeil auf, sobald ihr euch in einer Gruppe mit Spielern in unterschiedlichen Instanzen befindet. Klickt darauf und ihr erhaltet eine Aufforderung, den Layerwechsel zu bestätigen. Tut ihr das, werdet ihr in die Instanz eures Gruppenleiters verfrachtet und könnt euch dann auch sehen.

Habt ihr auch schon mit dem Problem zu kämpfen gehabt? Und wie findet ihr das System? Schreibt es uns in die Kommentare!

Mit WoW Forever tauchen viele Veteranen, aber auch einige frische Neulinge in die neue WoW-Version und damit auch in die weite Welt von Azeroth ein. Solltet ihr auf Probleme stoßen oder Fragen haben, schaut doch einmal bei unserer Guide-Sammlung vorbei oder schreibt uns in die Kommentare: WoW Forever: Alle Guides zur neuen Version von World of Warcraft