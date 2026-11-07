Horde oder Allianz in WoW Forever? Eure Wahl ist ungewöhnlich, aber die einzig richtige!

WoW. Forever ist gestartet und wir wollten von euch wissen: Horde oder Allianz? Wir verraten euch den Favoriten der Community und warum viele von euch die einzig richtige Antwort gewählt haben.

Wie fällt die Wahl der MeinMMO-Community aus? Wir wollen euch nicht lange zappeln lassen. Zum Zeitpunkt der Auswertung (6. November 2026, 10:52 Uhr) haben mehr als 2.200 Leser an unserer Umfrage teilgenommen, wobei sich die Stimmen wie folgt auf die drei möglichen Antworten verteilen:

Horde: 49 Prozent

Allianz: 43 Prozent

Ich bin noch unentschieden: 8 Prozent

Verratet uns gern in den Kommentaren, für welche Fraktion ihr euch entschieden habt!

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Allianz dominierte lange, aus Gründen

Wie war die Verteilung bisher im klassischen WoW? Was mich als langjähriger WoW-Classic-Fan bei der Auswertung überrascht: In der Vanilla-Ära war die Horde auf den meisten Servern in der Unterzahl. Auf meinem Server Dun Morogh lag die Verteilung 2005 etwa bei grob 70 Prozent Allianz und 30 Prozent Horde. Schon damals wollten die meisten Spieler „schöne“ Humanoide wie Menschen oder Nachtelfen spielen.

Die Kämpfer unter dem roten Banner waren hingegen die coolen „Bad Guys“, die trotz Unterzahl die Übermacht immer wieder ärgerte (und sich auf den Schlachtfeldern über Sofortanmeldungen freute). So hab’ ich diese Zeit zumindest in sehr guter Erinnerung behalten.

Mit WoW Classic war die Verteilung dann etwas ausgeglichener, wobei es gerade auf den PvP-Servern mit der Zeit zu einem starken Fraktionsungleichgewicht kam, mit teils 99 Prozent einer Fraktion versus 1 Prozent der anderen Seite – auf einigen Welten dominierte Allianz, auf anderen die Horde. Die hiesigen Feinde hatte man irgendwann schlicht vertrieben.

Unterm Strich gab es aber auch dort deutlich mehr Allianz-Charaktere, wenn es nach den damaligen Census-Schätzungen geht. Ein Bild auf imgur.com zeigt etwa eine Verteilung von 54 Prozent Allianz versus 46 Prozent Horde, über alle Classic-Server hinweg.

Sicherlich war dafür erneut das Volksangebot ein Faktor. Viele ambitionierte PvE-Gilden spielten aber auch deswegen Allianz, weil man die nur dort verfügbaren Paladine im Progress-Rennen stärker eingeschätzt hat als die Schamanen der Horde. Mit ihrem Gottesschild konnten die heilenden Plattenpäpste sogar ganze Bossmechaniken aushebeln oder gefahrlos riesige Pulls durchführen.

Was hat sich jetzt geändert? In WoW: Forever sind zwei Dinge anders als noch in Vanilla und Classic:

Mit den Himmelsgeborenen gibt es nun auch für die Horde ein Elfen-ähnliches Volk, das optisch viele Spieler ansprechen dürfte.

Die Balance der Völker und Fraktionen ist jetzt eine völlig andere. Paladine und Schamanen gibt es auf beiden Seiten, zudem hat Blizzard fast alle Volksfertigkeiten verändert oder sie gestrichen und durch neue Boni ersetzt. Und da sie weiterhin an der Balance arbeiten, kann auch niemand sicher sein, welche Völker und Klassen in einer Woche die stärksten Optionen darstellen.

Aus meiner Sicht gibt es daher aktuell überhaupt keinen Grund mehr, Allianz zu spielen „hust“. Es freut mich daher sehr, dass fast die Hälfte aller Teilnehmer die einzig richtige Antwort gewählt haben „hust“. Lasst das aber nicht Kollegin Sophia lesen, sie findet alle Horde-Völker hässlich. Skandal!

Vielleicht haben bei der Umfrage auch nur besonders viele PvP-Fans mitgemacht. Laut den ersten Schätzungen sollen sich die meisten Horde-Spieler für das PvP-Regelwerk entschieden haben, während sich die Allianz vor allem auf PvE- und RP-Servern zu Hause fühlt. Mehr dazu hier: Webseite schätzt Spielerzahlen von WoW Forever, wenn die auch nur annähernd stimmen …