Von Sauercrowd zu WoW: Forever: Diese Twitch-Streamer sind dabei

Bald startet World of Warcraft: Forever. Natürlich sind auch einige Twitch-Streamer dabei, die vorher bei Sauercrowd teilgenommen haben. MeinMMO zählt sie für euch auf.

Am 5. November 2026 startet endlich World of Warcraft: Forever. Spieler können sich auf neue Inhalte mit modernen und klassischen Features freuen. Zu den Neuerungen gehören unter anderem das Volk der Himmelsgeborenen, frische Regionen und Nachschub in Form von mehr als 1.000 Quests.

Auch auf Twitch wird WoW: Forever ein Thema sein. Schließlich war das Twitch-WoW-Hardcore Projekt Sauercrowd Anfang 2026 ein riesiger Erfolg und brachte einigen Streamern einen ordentlichen Boost in Sachen Aufmerksamkeit.

Es stellt sich also die Frage, welche Streamer, die damals bei Sauercrowd mitgemacht haben, auch bei WoW: Forever dabei sein werden. MeinMMO hat für euch einige große Namen zusammengetragen.

Diese Liste wird gegebenenfalls noch mit neuen Namen aktualisiert.

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Sauercrowds große 3: Metashi, HandOfBlood & Papaplatte

Besonders interessant ist natürlich, ob die 3 Macher von Sauercrowd auch bei WoW: Forever dabei sein werden:

HandOfBlood hat auf Twitch in seinem Zeitplan schon einen festen Stream eingeplant. Am Donnerstag, dem 5. November, wird er pünktlich um 12 Uhr loslegen. Mit dabei sind noch Brudi und Vadim . Am Freitag, dem 6. November, wird um dieselbe Uhrzeit gestartet.

hat auf Twitch in seinem Zeitplan schon einen festen Stream eingeplant. Am Donnerstag, dem 5. November, wird er pünktlich um 12 Uhr loslegen. Mit dabei sind noch und . Am Freitag, dem 6. November, wird um dieselbe Uhrzeit gestartet. Metashi plant laut Twitch-Zeitplan ebenfalls Content rund um WoW: Forever. Am Donnerstag, dem 5. November startet er eine 24/7-LAN-Party, die etwa zehn Tage laufen soll.

plant laut Twitch-Zeitplan ebenfalls Content rund um WoW: Forever. Am Donnerstag, dem 5. November startet er eine 24/7-LAN-Party, die etwa zehn Tage laufen soll. Papaplatte hat zwar einen Twitch-Stream am Donnerstag geplant. Bisher scheint allerdings noch nicht festgelegt zu sein, ob er ebenfalls in WoW: Forever einsteigen wird.

Das WoW: Forever -Projekt von Naguura und Bonjwa

In einem Video auf YouTube kündigten Naguura und Bonjwa Leon gemeinsam ihr neues WoW-Streamer-Projekt für Forever an. Das bisher namenlose Projekt startet pünktlich zum Release am 5. November. Diesmal wird nicht – wie bei Sauercrowd – auf der Seite der Allianz gekämpft, sondern bei der Horde. Es ist kein Hardcore-Projekt – die Hardcore-Server für Forever kommen erst 2027 – und sie haben sich zusammen mit der Community für das PvE-Regelwerk entschieden.

Mit dabei sind bisher unter anderem folgende Streamer, die auch damals bei Sauercrowd mitgemacht haben:

Sieglinde

Goldgoblin

FalganWoW

Brudivoeller

VasSilly

LostKittn

sukidingels

KaddiTV

RAYOTHUNDERR

Maxim

kutcherlol

Gucciwarrior

Welche Twitch-Streamer wollt ihr noch in WoW: Forever sehen? Schreibt es uns unten in die Kommentare!

Zockt ihr selbst World of Warcraft: Forever oder schaut ihr lieber auf Twitch zu? Schreibt es uns in die Kommentare!

Wenn ihr mehr zu dem Projekt von Naguura und Bonjwa Leon wissen wollt, können wir euch diesen Artikel auf MeinMMO empfehlen: Naguura und Bonjwa Leon kündigen Streamer-Projekt für WoW Forever an, halb Sauercrowd und Onkel Barlow sind mit dabei