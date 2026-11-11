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Blizzard reagiert auf Kritik, ändert das Gold für Quests auf Stufe 60 und früher

Benedict Grothaus Benedict Grothaus Lesezeit 7 Minuten
WoW Forever mehr Gold Titel

Nachdem die ersten Spieler in WoW Forever Level 60 erreicht haben, stellten sie fest, dass Quests kein (zusätzliches) Gold mehr gewähren. Die Änderung war seitens Blizzard Absicht. Im neusten Hotfix ändert sich das.

World of Warcraft: Forever
World of Warcraft: Forever
MMORPG

Nachdem JokerD als erster Spieler zusammen mit seiner Gruppe Level 60 erreicht hatte, stellte er fest, dass Quests auf Level 60 keine Gold-Belohnungen mehr gewähren. Seit 2006 ist es in WoW so, dass Quests auf Maximalstufe Gold äquivalent zur (nicht mehr erhaltenen) Erfahrung gewähren.

Laut Blizzard sei diese Gold-Konvertierung damals dazu gedacht gewesen, Spielern den Start in The Burning Crusade zu erleichtern. In WoW Forever wollte man darauf jedoch verzichten, weil die Änderung dafür sorgte, dass Spieler die Stufen 50-60 durch Mob-Grind überbrücken und Quests erst anschließend erledigen.

Der neuste Hotfix vom 11. November nimmt die Neuerung teilweise zurück und geht einen „Mittelweg“: die meisten Quests ab Stufe 48 gewähren nun zusätzliches Gold, teilweise sogar, wenn zuvor überhaupt kein Gold als Belohnung vorgesehen war.

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WoW Forever: Sammelt unbedingt Bücher ein – Die geben euch starke Belohnungen

Questen soll sich belohnend anfühlen

Die Begründung der Entwickler ist, dass Spieler entsprechend ihres Levels für Quests belohnt werden und diese Belohnung auch spüren sollen. Ausnahmen für die Änderungen sollen lediglich Quests sein, die bereits wertvolle Items als Belohnung versprechen, wiederholbar oder ohnehin schnell zu erledigen sind.

Im offiziellen Forum bedanken sich die Spieler für die Änderung. Zusammen mit der kürzlichen Änderung an den Erfahrungspunkten in Dungeons, sei das eine hervorragende Nachricht, so der Konsens.

Unter der Änderung leiden vermutlich aktuell nur diejenigen Spieler, die schon Stufe 60 erreicht haben. Über eine rückwirkende Anpassung der Quests ist nichts bekannt. Ihr findet die vollständigen Patch Notes auf Seite 2.

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Was haltet ihr von der Änderung? Und auf welcher Stufe seid ihr aktuell? Schreibt einen Kommentar!

WoW Forever zieht aktuell nicht nur Veteranen an, die ein solches Quest-System gewohnt sind, sondern auch absolute Neulinge. Einer davon ist MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiss, die euch um Hilfe gefragt hat: Dank euch hatte ich einen exzellenten Start in WoW Forever – Das habe ich aus euren Tipps gemacht

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Kommentare

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3 Kommentare
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Skaalian
#1265053

Blizzard sollte nicht zu sehr auf die aktuelle Community hören. Sonst wird Forever eines Tages zu einem retail light. Damit tun sie sich und der Community, die sie eigentlich ansprechen wollen, keinen Gefallen.

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Benedict Grothaus
#1265054

Questen ist schon sehr genau der Kern dessen, was Forever bieten soll und Quests lohnenswerter zu machen, entspricht dieser Philosophie. Irgendwie musst du an Gold kommen und viele werden lieber Quests erledigen, statt stundenlang zu farmen.

Mit dem jetzigen System wird immer noch der AoE-EP-Grind redundant.

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Skaalian
#1265055

Ja, natürlich sollte sich questen lohnen. Trotzdem sollte man nicht übertreiben. Du hast ja selbst geschrieben: “Quests ab Stufe 48 gewähren nun zusätzliches Gold, teilweise sogar, wenn zuvor überhaupt kein Gold als Belohnung vorgesehen war.”

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