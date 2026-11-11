Blizzard reagiert auf Kritik, ändert das Gold für Quests auf Stufe 60 und früher

Nachdem die ersten Spieler in WoW Forever Level 60 erreicht haben, stellten sie fest, dass Quests kein (zusätzliches) Gold mehr gewähren. Die Änderung war seitens Blizzard Absicht. Im neusten Hotfix ändert sich das.

Nachdem JokerD als erster Spieler zusammen mit seiner Gruppe Level 60 erreicht hatte, stellte er fest, dass Quests auf Level 60 keine Gold-Belohnungen mehr gewähren. Seit 2006 ist es in WoW so, dass Quests auf Maximalstufe Gold äquivalent zur (nicht mehr erhaltenen) Erfahrung gewähren.

Laut Blizzard sei diese Gold-Konvertierung damals dazu gedacht gewesen, Spielern den Start in The Burning Crusade zu erleichtern. In WoW Forever wollte man darauf jedoch verzichten, weil die Änderung dafür sorgte, dass Spieler die Stufen 50-60 durch Mob-Grind überbrücken und Quests erst anschließend erledigen.

Der neuste Hotfix vom 11. November nimmt die Neuerung teilweise zurück und geht einen „Mittelweg“: die meisten Quests ab Stufe 48 gewähren nun zusätzliches Gold, teilweise sogar, wenn zuvor überhaupt kein Gold als Belohnung vorgesehen war.

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Questen soll sich belohnend anfühlen

Die Begründung der Entwickler ist, dass Spieler entsprechend ihres Levels für Quests belohnt werden und diese Belohnung auch spüren sollen. Ausnahmen für die Änderungen sollen lediglich Quests sein, die bereits wertvolle Items als Belohnung versprechen, wiederholbar oder ohnehin schnell zu erledigen sind.

Im offiziellen Forum bedanken sich die Spieler für die Änderung. Zusammen mit der kürzlichen Änderung an den Erfahrungspunkten in Dungeons, sei das eine hervorragende Nachricht, so der Konsens.

Unter der Änderung leiden vermutlich aktuell nur diejenigen Spieler, die schon Stufe 60 erreicht haben. Über eine rückwirkende Anpassung der Quests ist nichts bekannt. Ihr findet die vollständigen Patch Notes auf Seite 2.

Was haltet ihr von der Änderung? Und auf welcher Stufe seid ihr aktuell? Schreibt einen Kommentar!

WoW Forever zieht aktuell nicht nur Veteranen an, die ein solches Quest-System gewohnt sind, sondern auch absolute Neulinge. Einer davon ist MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiss, die euch um Hilfe gefragt hat: Dank euch hatte ich einen exzellenten Start in WoW Forever – Das habe ich aus euren Tipps gemacht