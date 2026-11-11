PvP ist einer der größten Streitpunkte in WoW Forever, jetzt meldet sich Blizzard

In WoW Forever haben die PvP-Server ein starkes Ungleichgewicht zwischen Horde und Allianz. Um eine vollkommene Übermacht zu verhindern, hat Blizzard nun das System zur Erstellung von Charakteren angepasst.

Was ist das Problem? Im PvP-Ruleset von WoW Forever stehen Horde- und Allianz-Spieler in einem ewigen Konflikt und können sich fast überall gegenseitig bekämpfen. Problematisch wird das erst dann, wenn eine Seite die Übermacht erlangt.

Insbesondere die Horde erfreut sich großer Beliebtheit, wie auch aus unserer Umfrage hervorgeht. Das hat dazu geführt, dass zeitweise keine Horde-Charaktere mehr erstellt werden konnten – Blizzards Begrenzungs-System gegen zu starkes Ungleichgewicht.

Dennoch gibt es nach wie vor in einigen Bereichen eine deutlich größere Bevölkerung in einer Fraktion: auf dem US-PvP-Realm für die Horde und dem EU-RP-PvP-Realm für die Allianz.

Im offiziellen Forum hat sich Community Manager Kaivax nun erneut zu der Problematik geäußert und erklärt, wie Blizzard weiter vorgehen will.

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Blizzard erkennt jetzt besser den aktuellen Stand an Charakteren, passt Begrenzungen an

Kaivax schreibt in seinem Post: aktuell gebe es auf einigen Servern ein Verhältnis von 55 % Horde zu 45 % Allianz. Ziel sei jedoch eine 50/50-Verteilung soweit wie möglich:

Um die Bühne besser für einen Kopf-an-Kopf-Konflikt zu bereiten, den wir alle wollen, haben wir das Charaktererstellungs-System angepasst, um den generellen Stand der Fraktionsbalance in jedem PvP-Ruleset der Regionen zu erkennen. […] Auf kurze Sicht bedeutet das, dass es deutlich schwieriger werden wird, Charaktere der stärker bevölkerten Fraktion zu erstellen – aktuell Horde auf dem nordamerikanischen PvP-Ruleset und Allianz auf dem EU-Rollenspiel-PvP-Ruleset. Kaivax im offiziellen Forum

Man verstehe, dass das frustrierend sein kann, aber um eine gute Spielerfahrung auf lange Sicht gewährleisten zu können, sei dies ein notwendiger Kompromiss. Das PvP in WoW Forever sei am besten, wenn die Fraktionen ausgeglichen sind.

Wie gut das funktioniert, muss sich noch zeigen. Es gibt bereits jetzt Gerüchte, dass die Horde dieses Balance-System manipulieren soll.

Wie empfindet ihr das PvP in WoW Forever im Moment? Oder haltet ihr euch sowieso vollkommen raus? Schreibt einen Kommentar!

Blizzard geht mit den Servern in WoW Forever völlig neue Wege. Statt die Leute auf einzelne Realms aufzuteilen, über die hinweg man sich übers Battle.net einladen kann, gibt es nun „Regelsätze“, die man sich bei Erstellung aussucht: Regelsatz und Realm-Typ – Welcher ist für mich, wenn ich noch nie WoW gespielt habe?