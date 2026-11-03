WoW Forever: Welches Regelwerk ist für mich, wenn ich noch nie WoW gespielt habe?

Das richtige Regelwerk in WoW Forever entscheidet darüber, ob ihr Spaß habt oder schnell das Handtuch werft. Die Wahl ist wichtig, aber sehr leicht.

Unser Inhaltsverzeichnis bringt euch schnell an die passende Stelle:

Beim Einloggen in WoW Forever müsst ihr noch vor der Erstellung eures Charakters ein Regelwerk auswählen. Doch wo spielt man, wenn man vorher noch nie WoW gezockt hat und kann die Wahl falsch sein?

Die simple Antwort: Die allermeisten von euch wollen das „Normal“-Regelwerk.

Damit seid ihr in 90 % der Fälle auf der sicheren Seite, wenn ihr vorher noch nie World of Warcraft gespielt habt. Es ist die Standard-Erfahrung, die von vielen geliebt wird.

WoW Forever: Normal ist das korrekte Regelwerk für die meisten

Warum ist das „Normal“-Regelwerk richtig? „Normal“ bedeutet im Kontext von World of Warcraft „PvE“ – also der Kampf von Charakteren gegen die Umwelt in Form von Monstern in der offenen Welt oder Dungeons und Raids. Das ist der klare Fokus des Spiels. Hier geht es um kooperatives Spielen mit anderen Gleichgesinnten. Beim Erledigen von Quests müsst ihr euch nur um Kreaturen der Spielwelt sorgen machen, nicht um die verfeindete Fraktion.

WoW Forever: Welche Regelwerke gibt es noch?

PvP Hier seid ihr in den meisten Teilen der Spielwelt permanent für PvP markiert, heißt: Die andere Fraktion kann euch permanent angreifen. Es wird Spieler geben, die das mit inbrünstiger Leidenschaft tun. Wieder. Und wieder. Und wieder. Auch dann, wenn sie 15 Level höher sind als ihr. Warum? Weil sie es können. Das gehört einfach zu einem PvP-Server dazu, dass es ein paar Ganker gibt.



Allerdings kann dieser Nervenkitzel auch sehr reizvoll sein. Hin und wieder entwickeln sich richtig große Schlachten aus solchen Begegnungen. Rollenspiel Bei diesem Regelwerk gelten strenge Namensrichtlinien, denn eure Namen müssen der Fantasy-Welt von WoW gerecht sein. Außerdem lebt ihr die Rolle eures Charakters in der Welt durch Rollenspiel aktiv aus – ihr kommt mit anderen Charakteren in Kontakt und handelt, wie es euer Charakter tun würde. Wer kein Rollenspieler oder Rollenspielerin ist, wird auf diesem Regelwerk nicht glücklich. Wer Rollenspiel jedoch aktiv betreiben will, sollte auf jeden Fall dieses Regelwerk wählen. Rollenspiel-PvP Rollenspiel-PvP verbindet die strengen Namensregeln, das Ausspielen des Charakters und die permanente Bedrohung durch Angriffe der anderen Fraktion. Hier sammelt sich traditionell nur eine sehr kleine Gruppe an Spielerinnen und Spielern, die dann aber mit Leidenschaft diese besondere Mischung lieben.



Wer kein Rollenspieler oder Rollenspielerin ist und PvP nicht mag, wird auf diesem Regelwerk nicht glücklich. Hardcore (nicht zum Launch) Euer Charakter hat nur ein einziges Leben. Stirbt der Charakter, ist die Reise zuende und er muss auf ein anderes Regelwerk transferiert werden, um weitergespielt werden zu können. Wenn ihr eine geringe Frusttoleranz oder geringe Aufmerksamkeitsspanne habt, werdet ihr hier nicht glücklich.

Wann sollte man ein anderes Regelwerk wählen? Grundsätzlich gibt es nur zwei Gründe, für die ihr ein anderes Regelwerk als „Normal“ wählen solltet:

Ihr wisst ganz genau, dass eure Interessen spezieller sind oder/und ihr einen Hang zu dauerhafter PvP-Gefahr oder Rollenspiel habt.

Ihr habt Freunde, mit denen ihr zusammenspielen wollt und die nicht das „Normal“-Regelwerk nehmen. Dann müsst ihr euch absprechen und das gleiche Regelwerk wählen, wenn ihr gemeinsam spielen wollt.

Falls ihr noch weitere Gründe kennt, die für oder gegen ein bestimmtes Regelwerk sprechen, lasst es uns doch gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten können wir euch auch unsere große Übersicht zu allen Guides zu WoW Forever ans Herz legen, mit denen ihr perfekt für WoW Forever vorbereitet seid.