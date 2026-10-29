WoW Forever: Wie kann ich mit meinen Freunden spielen?

Um in World of Warcraft Forever mit Freunden zusammen zu spielen, muss man ein paar wichtige Regeln beachten. Wir erklären, was wichtig ist.

World of Warcraft Forever ist ein soziales Spiel und das gemeinsame Spielen ein wichtiger Aspekt davon. Damit ihr aber mit Freundinnen und Freunden zusammen spielen könnt, müsst ihr ein paar Regeln beachten.

Um gemeinsam spielen zu können, müsst ihr:

Die gleiche Spielregion wählen (also etwa „EU“).

Das gleiche Regelwerk wählen (Also „Normal“, „PvP“, „Rollenspiel“ oder „Rollenspiel-PvP“)

Die gleiche Fraktion wählen (Horde oder Allianz).

Gemeinsam einer Gruppe beitreten.

WoW Forever: Die gleiche Spielregion wählen

Die Spielregion wählt ihr bereits im Battle.net-Launcher aus. Im Normalfall steht diese automatisch auf EU.

Ihr könnt eure gewählte Region leicht überprüfen. Startet dafür den Battle.net-Launcher und wählt das Icon für „World of Warcraft Forever“ aus. Unten links, direkt über dem „Spielen“-Button habt ihr 2 Drop-Down-Menüs. Beim ersten wählt ihr die Spielversion (also etwa die Beta oder das Live-Spiel), beim zweiten euren genutzten Account. In Klammern hinter dem Account-Namen steht die Spielregion, für die euer Account gilt. In aller Regel sollte das automatisch EU sein.

Habt ihr keinen EU-WoW-Account, müsst ihr einen anlegen. Dafür ist kein neuer Battle.net-Account notwendig, sondern nur ein neuer WoW-Account, der Teil eures Battle.net-Accounts wird. Geht wie folgt vor:

Öffnet die Battle.net-App und wählt oben rechts euer Profilbild an. In dem Menü wählt ihr Accounteinstellungen. Das öffnet eine neue Seite in eurem Browser.

Wählt links in der Leiste Spiele & Abonnements

Scrollt bis zu Starter Edition & öffentliche Testregionen herunter und erstellt dort einen Starter-Account. Hier wählt ihr dann die korrekte Region aus.

WoW Forever mit Freunden spielen: Das gleiche Regelwerk wählen

Die zweite, wichtige Entscheidung trefft ihr direkt nach dem Login ins Spiel, noch bevor ihr die Welt betretet. Ihr müsst nämlich ein Regelwerk aus den folgenden Kategorien wählen:

Normal (PvE)

PvP

Rollenspiel

Rollenspiel-PvP

Hardcore (erst später 2027 verfügbar)

Ihr könnt nur mit Charakteren zusammenspielen, die das gleiche Regelwerk gewählt haben! Sprecht euch also auch hier ab.

Achtung, PvP ist besonders strikt: Solltet ihr auf dem PvP-Regelwerk spielen wollen, dann ist eine frühzeitige Absprache besonders wichtig. Denn auf dem PvP-Regelwerk könnt ihr jeweils nur Charaktere einer Fraktion erstellen.

Beispiel: Wenn ihr auf dem PvP-Regelset einen Mensch-Jäger (Allianz) erstellt habt, dann könnt ihr danach keinen Orc-Hexenmeister (Horde) und auch keinerlei andere Horde-Charaktere mehr erstellen.

Solltet ihr also mit dem PvP-Regelwerk spielen wollen, ist eine frühzeitige Absprache mit euren Freunden besonders wichtig!

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

WoW Forever mit Freunden: Dieselbe Fraktion wählen

Zuletzt müsst ihr sicherstellen, dass ihr und eure Freunde die gleiche Fraktion wählen. In World of Warcraft Forever sind Horde und Allianz noch verfeindet. Als Mitglied der Allianz könnt ihr nur mit anderen Charakteren der Allianz kooperativ spielen und als Anhänger der Horde könnt ihr nur mit anderen Hordlern gemeinsam losziehen.

Die Allianz besteht aus folgenden Völkern: Menschen, Zwerge, Nachtelfen, Gnome, Himmelsgeborene der Hohen Ordnung

Die Horde besteht aus folgenden Völkern: Orcs, Untote, Tauren, Trolle, Himmelsgeborene der Windformer

Wichtig: Ihr müsst zwar zur gleichen Fraktion gehören, nicht aber zum gleichen Volk. Ein Mensch kann problemlos mit einer Nachtelfe oder einem Gnom gemeinsam spielen, nicht aber mit einem Orc oder einem Troll.

Freundesliste erleichtert alles: Damit ihr euch im Spiel findet, solltet ihr einander in die Freundesliste aufnehmen. Dazu öffnet ihr die Freundesliste (Standard: Taste „O“ und dann „Geselligkeit“) und fügt anschließend den Charakter-Namen eures Freundes hinzu.

Solltet ihr eine Battle.net-Freundschaft haben, ist das nicht notwendig, denn dann seht ihr den entsprechenden Spieler oder die Spielerin immer auf dem jeweils aktuellen Charakter.

WoW Forever: Freunde in der Spielwelt finden

In World of Warcraft Forever gibt es „Layer“ oder auch „Shards“ genannt. Das bedeutet, ein einzelnes Gebiet, wie etwa der Wald von Elwynn, existiert dutzende Male in verschiedenen Instanzen, damit nicht Tausende Spieler einander blockieren.

Um in den gleichen Layer wie eure Freunde zu gelangen, müsst ihr sie in eine Gruppe einladen oder von ihnen eingeladen werden. Dafür wählt ihr sie einfach in eurer Freundesliste an und wählt dort „In Gruppe einladen“. Das gleiche geht auch, wenn ihr etwa auf Namen im Chat von ihnen rechtsklickt. Sobald ihr in einer Gruppe seid, wird World of Warcraft Forever dafür sorgen, dass ihr alle in den Layer eures Gruppenanführers wechselt. Das kann ein paar Sekunden dauern, falls ihr gerade im Kampf seid.

Die Liste mag lang sein und auf den ersten Blick kompliziert wirken, doch das gemeinsame Spielen in World of Warcraft Forever ist kinderleicht. Es dauert in der Regel keine 10 Sekunden, um damit loslegen zu können. Falls ihr noch nicht wisst, welches Volk ihr spielen wollt – wir haben die besten Völker für jeweils alle Klassen vorgestellt.