WoW Forever: Die besten Völker für alle Klassen von Allianz und Horde (PvE und PvP)

Welches Volk passt besonders gut zu eurer Klasse aus WoW: Forever? MeinMMO beantwortet euch diese schwierige Frage für Allianz und Horde, aber auch, falls ihr euren Schwerpunkt besonders auf PvE oder PvP setzt.

Worum geht es in diesem Artikel? Wir verraten euch, welches Volk besonders gut zu eurer Klasse passt. Wir unterscheiden dabei natürlich zwischen Allianz und Horde, aber auch zwischen PvE- und PvP-Fokus. Zuerst erwartet euch dabei eine schnelle Übersicht. Danach gehen wir noch einmal im Detail auf alle Volksfertigkeiten ein. Über unsere Inhaltsangabe könnt ihr direkt zu den für euch interessanten Bereichen springen:

Vorher aber ein kurzer Hinweis: Ihr werdet im besten Fall sehr viel Zeit mit eurem Charakter verbringen. Die Vorteile durch die Volksfertigkeiten fallen zudem nur sehr klein aus. Wer kein absoluter Minmaxer ist, der das Maximum aus seinem Alter Ego herausholen will, sollte das Volk besser aus ästhetischen Gründen wählen.

Das beste Volk für eure Klasse – die Übersicht

Wer nur kurz nachschlagen möchte, welche Kombinationen wir empfehlen, wird hier fündig:

Klasse Allianz: PvE Horde: PvE Allianz: PvP Horde: PvP Krieger Mensch, Nachtelf (Schaden); Zwerg (Tank) Orc, Troll (Schaden); Tauren (Tank) Mensch Orc Paladin Mensch (Schaden, Heilung);

Zwerg (Tank) Untoter Zwerg, Mensch Untoter Jäger Mensch, Nachtelf, Himmelsgeborene Orc, Himmelsgeborene Nachtelf, Mensch Orc Schurke Mensch, Nachtelf Orc Gnom, Mensch, Nachtelf Orc, Untoter Priester Gnom, Zwerge Troll Mensch, Gnom Untoter Schamane Zwerg Orc (Verstärkung); Troll (Heiler); Himmelsgeborene (Elementar oder Heiler) Zwerg Orc (Verstärkung); Troll (Heiler), Himmelsgeborene (Elementar oder Heiler) Magier Mensch (Feuer), Gnom (Arkan); Himmelsgeborene (Frost) Orc, Troll Gnom, Mensch Untoter Hexenmeister Mensch, Gnom Orc, Troll (Zerstörung) Mensch Untoter Druide Himmelsgeborene, Nachtelf (Wildheit-Tank) Himmelsgeborene, Taure (Wildheit-Tank) Nachtelf Tauren

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Die Volksfertigkeiten aller Völker der Allianz in WoW: Forever

Die Volksfertigkeiten der Menschen in WoW: Forever

Überlebenswille (Aktiv): Entfernt sofort alle Betäubungseffekte.

Entfernt sofort alle Betäubungseffekte. Wachsamkeit (Aktiv): Erhöht die Entdeckung von Verstohlenheit für 20 Sekunden drastisch.

Erhöht die Entdeckung von Verstohlenheit für 20 Sekunden drastisch. Gnadenlos (Passiv): Erhöht die kritische Trefferchance all eurer Zauber und Angriffe um 2 Prozent.

Erhöht die kritische Trefferchance all eurer Zauber und Angriffe um 2 Prozent. Unbeugsamkeit (Passiv): Erhöht die Willenskraft um 5%.

Mehr kritische Trefferchance für Zauber und Angriffe sind in jeder Situation ein netter Bonus. Das Plus für Willenskraft hilft vor allem den Zauberkundigen, die über Talente in Kämpfen mehr aus diesem Wert herausholen können. Überlebenswille und Wachsamkeit sind im PvP Gold wert.

Die Volksfertigkeiten der Zwerge in WoW: Forever

Steingestalt (Aktiv): Gewährt Immunität gegen Blutungen, Gifte sowie Krankheiten und verringert 8 Sekunden lang jeglichen erlittenen körperlichen Schaden.

Gewährt Immunität gegen Blutungen, Gifte sowie Krankheiten und verringert 8 Sekunden lang jeglichen erlittenen körperlichen Schaden. Schatzsucher (Aktiv): Spürt nahegelegene Schatztruhen auf der Minikarte auf.

Spürt nahegelegene Schatztruhen auf der Minikarte auf. Zorn der Erde (Passiv): Erhöht den kritischen Trefferschaden und eurer kritischen Heilungen um 2%.

Erhöht den kritischen Trefferschaden und eurer kritischen Heilungen um 2%. Großwildjäger (Passiv): Erhöht den ausgeteilten Schaden gegen Wildtiere um 5%.

Steingestalt ist ein starker Bonus für alle Tanks und im PvP. Die stärkeren Krits von Zorn der Erde sind nett, doch muss man erstmal auf ausreichend hohe Krit-Chancen kommen. Großwildjäger ist ein sehr situativer Bonus.

Die Volksfertigkeiten der Nachtelfen in WoW: Forever

Schattenmimik (Aktiv): Ermöglicht das Verschmelzen mit den Schatten (Verstohlenheit im Stillstand).

Ermöglicht das Verschmelzen mit den Schatten (Verstohlenheit im Stillstand). Elunes Licht (Aktiv): Erhöht die kritische Trefferchance aller Zauber und Angriffe 15 Sekunden lang um 10%.

Erhöht die kritische Trefferchance aller Zauber und Angriffe 15 Sekunden lang um 10%. Schnelligkeit (Passiv): Erhöht die Ausweichchance um 1% und das Lauftempo um 2%. Verbesserter Verstohlenheitsmodus für Schurken und Druiden.

Erhöht die Ausweichchance um 1% und das Lauftempo um 2%. Verbesserter Verstohlenheitsmodus für Schurken und Druiden. Irrwischgeist (Passiv): Erhöht das Bewegungstempo als Geist im Todeszustand um 75%.

Schattenmimik kann im PvP zu spannenden Momenten führen. Schnelligkeit hilft vor allem Tanks und Schurken. Elunes Licht liefert auf Knopfdruck Burst-Schaden oder -Heilung für 15 Sekunden, und zwar auch für die Begleiter von Jägern.

Die Volksfertigkeiten der Gnome in WoW: Forever

Entfesselungskünstler (Aktiv): Befreit aus Verlangsamungs- und Bewegungsunfähigkeitseffekten und gewährt kurze Immunität dagegen.

Befreit aus Verlangsamungs- und Bewegungsunfähigkeitseffekten und gewährt kurze Immunität dagegen. Heureka! (Aktiv): Eure Schadens- oder Heilfähigkeiten, bei denen es sich nicht um regelmäßige Effekte handelt, kosten 10% weniger Mana und verursachen 10% mehr Schaden oder Heilung.

Eure Schadens- oder Heilfähigkeiten, bei denen es sich nicht um regelmäßige Effekte handelt, kosten 10% weniger Mana und verursachen 10% mehr Schaden oder Heilung. Wacher Geist (Passiv): Erhöht das maximale Mana, die Wut oder die Energie um 5%.

Erhöht das maximale Mana, die Wut oder die Energie um 5%. Technologist (Passiv): Euer gnomischer Erfindergeist verringert die Rate, mit der Gerätschaften der Ingenieurkunst versagen oder fehlschlagen, wenn ihr sie verwendet, um 20%.

Entfesslungskünstler und Technologist können im PvP den Unterschied über Sieg oder Niederlage machen. Heureka! liefert effiziente Heil- und DpS-Phasen und verstärkt sogar das Machtwort: Schild von Priestern. Wacher Geist ist vor allem für Zauberkundige mit Mana-Problemen spannend.

Die Volksfertigkeiten der Himmelsgeborenen in WoW: Forever

Luftwandeln (Aktiv): Ermöglicht es, für 10 Sekunden sanft durch die Luft nach unten zu gleiten.

Ermöglicht es, für 10 Sekunden sanft durch die Luft nach unten zu gleiten. Leylinie anzapfen / Read Ley Line (Aktiv): Aktiviert eine Leylinie und erhöht die Lebens- und Manaregeneration um 100%.

Aktiviert eine Leylinie und erhöht die Lebens- und Manaregeneration um 100%. Windgesegnet (Passiv): Erhöht das Nahkampf-, Fernkampf- und Zaubertempo dauerhaft um 3%.

Erhöht das Nahkampf-, Fernkampf- und Zaubertempo dauerhaft um 3%. Elementareinsicht (Passiv): Erhöht den Schaden gegen Elementare um 5%.

Während der Plusschaden gegen Elementare nur situativ zum Einsatz kommt, ist Windgesegnet ein starker Bonus für alle, die auf Zauber mit hoher Wirkzeit setzen oder die einen bestimmten Mindestwert an Tempo anstreben.

Mehr zu WoW: Forever findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO:

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Die Volksfertigkeiten aller Völker der Horde in WoW: Forever

Die Volksfertigkeiten der Orcs in WoW: Forever

Kochendes Blut (Aktiv): Erhöht die Angriffs- und Zauberkraft 15 Sekunden lang um 10%.

Erhöht die Angriffs- und Zauberkraft 15 Sekunden lang um 10%. Fluch brechen (Aktiv): Entfernt sofort alle Omen und Flüche und verringert den erlittenen Magieschaden 8 Sekunden lang um 5%.

Entfernt sofort alle Omen und Flüche und verringert den erlittenen Magieschaden 8 Sekunden lang um 5%. Wild (Passiv): Erhöht die kritische Trefferchance all eurer Zauber und Fähigkeiten um 1 %.

Erhöht die kritische Trefferchance all eurer Zauber und Fähigkeiten um 1 %. Zähigkeit (Passiv): Verringert die Dauer aller auf den Charakter gewirkten Betäubungseffekte um 20%.

Der Mix aus Kochendes Blut und Wild macht Orcs in allen Situationen zu einer starken Wahl. Von der Angriffskraft profitieren beispielsweise auch die Begleiter von Jägern und die Gifte von Schurken. Zähigkeit und Fluch brechen sind vor allem für PvP sehr interessant.

Die Volksfertigkeiten der Untoten in WoW: Forever

Wille der Verlassenen (Aktiv): Entfernt Bezauberungs-, Furcht- und Schlafeffekte.

Entfernt Bezauberungs-, Furcht- und Schlafeffekte. Kannibalismus (Aktiv): Verzehrt eine Leiche, um über Zeit einen Teil der maximalen Gesundheit und des Manas zu regenerieren.

Verzehrt eine Leiche, um über Zeit einen Teil der maximalen Gesundheit und des Manas zu regenerieren. Berührung des Grabes (Passiv): Angriffe und Zauber haben eine Chance von 30%, eurem Ziel Lebenskraft in Höhe von bis zu 5% eurer maximalen Gesundheit zu entziehen.

Angriffe und Zauber haben eine Chance von 30%, eurem Ziel Lebenskraft in Höhe von bis zu 5% eurer maximalen Gesundheit zu entziehen. Unterwasseratmung (Passiv): Verlängert den Atem unter Wasser um 300%.

Untote sind vor allem fürs PvP eine starke Wahl, durch Wille der Verlassenen. Berührung des Grabes ist leider sehr unzuverlässig und wirkt sich in der Praxis kaum aus.

Die Volksfertigkeiten der Tauren in WoW: Forever

Kriegsdonner (Aktiv): Betäubt bis zu fünf nahegelegene Gegner für 2 Sekunden.

Betäubt bis zu fünf nahegelegene Gegner für 2 Sekunden. Grüner Daumen (Aktiv): Kultiviert ein Kraut in der Nähe, um ein Duplikat zu ziehen, das ihr ohne Fertigkeit in der Kräuterkunde ernten könnt. Jedes Kraut kann nur einmal kultiviert werden.

Kultiviert ein Kraut in der Nähe, um ein Duplikat zu ziehen, das ihr ohne Fertigkeit in der Kräuterkunde ernten könnt. Jedes Kraut kann nur einmal kultiviert werden. Ebenenlaufen (Passiv): Erhöht das Bewegungstempo schrittweise, je länger man sich ohne Unterbrechung fortbewegt. Außerdem ist eure Reitgeschwindigkeit um 3% erhöht.

Erhöht das Bewegungstempo schrittweise, je länger man sich ohne Unterbrechung fortbewegt. Außerdem ist eure Reitgeschwindigkeit um 3% erhöht. Durchhaltevermögen (Passiv): Erhöht die Gesamtgesundheit um 5% und euren kritischen Trefferschaden sowie die kritische Heilung um je 2%.

Dank Durchhaltevermögen und Kriegsdonner geben Tauren vor allem starke Tanks ab. Von den Boni profitieren Tauren aber auch im PvP. Hier gibt es mit Orcs aber starke Konkurrenz.

Die Volksfertigkeiten der Trolle in WoW: Forever

Berserker (Aktiv): Erhöht das Angriffs- und Zaubertempo 10 Sekunden lang um 10%.

Erhöht das Angriffs- und Zaubertempo 10 Sekunden lang um 10%. Rasche Regeneration (Aktiv): Regeneriert über kurze Zeit 50% der maximalen Gesundheit.

Regeneriert über kurze Zeit 50% der maximalen Gesundheit. Wildtierschlächter (Passiv): Erhöht den Schaden gegen Wildtiere um 5%.

Erhöht den Schaden gegen Wildtiere um 5%. Regeneration (Passiv): Erhöht die allgemeine Gesundheitsregeneration um 20 %; 20% der Erholung laufen auch während des Kampfes weiter.

Der kurzzeitige Tempo-Boost durch Berserker liefert in den entscheidenden Situationen mehr DpS, Heilung oder Bedrohung. Der Schadensbonus für Wildtiere ist sehr situativ. Die erhöhte Gesundheitsregeneration fällt nur selten spürbar ins Gewicht.

Die Volksfertigkeiten der Himmelsgeborenen in WoW: Forever

Luftwandeln (Aktiv): Ermöglicht es, für 10 Sekunden sanft durch die Luft nach unten zu gleiten.

Ermöglicht es, für 10 Sekunden sanft durch die Luft nach unten zu gleiten. Himmelsblick / Skysight (Aktiv): Gewährt einen Elementarsegen, der das Lauftempo um 10% erhöht.

Gewährt einen Elementarsegen, der das Lauftempo um 10% erhöht. Windgesegnet (Passiv): Erhöht das Nahkampf-, Fernkampf- und Zaubertempo dauerhaft um 3%.

Erhöht das Nahkampf-, Fernkampf- und Zaubertempo dauerhaft um 3%. Elementareinsicht (Passiv): Erhöht den Schaden gegen Elementare um 5%.

Auch hier ist vor allem der dauerhafte Tempo-Bonus ausschlaggebend und besonders spannend für alle, die auf Zauber mit hoher Wirkzeit setzen oder die einen bestimmten Mindestwert an Tempo anstreben.

WoW: Forever erscheint bei uns am 5. November. Mit dabei: viele alte, überarbeitete, aber auch neue Classic-Inhalte. Alles Wichtige zur offiziellen Interpretation von Classic Plus von Blizzard findet ihr in unserer Übersicht: Release, Roadmap, Beta – Alles Wichtige zu World of Warcraft: Forever