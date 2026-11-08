Orcs vs. Orks – Wer hat die krasseren Grünhäute, Warhammer oder Warcraft?

Obwohl Orcs neben Elfen und Zwergen zu den bekanntesten Fantasy-Völkern gehören, stellen viele Universen sie vollkommen anders dar. Große Ähnlichkeiten haben sie jedoch in den Welten von Warhammer und Warcraft. Nur: Welche der beiden Grünhaut-Spezies würde einen Krieg gegen die jeweils andere gewinnen? Die Antwort ist nicht so eindeutig, wie ihr vielleicht denkt.

Viele von euch dürften mittlerweile wissen, dass sich Orcs in verschiedenen Universen stark voneinander unterscheiden und sogar nicht einmal immer grün und muskelbepackt sind.

In den Welten von Warhammer und Warcraft sind die grünen Ungetüme jedoch fast deckungsgleich – und das aus gutem Grund, Games Workshop und Blizzard haben eine gewisse gemeinsame Vergangenheit. Ähnlichkeiten in den Universen sind also kein Zufall.

Trotz der vorrangig optischen Gemeinsamkeiten, teilen sich Orcs und Orks (wie man die Grünhäute in Warhammer schreibt) nur wenige Eigenschaften, vor allem, was ihren Ursprung betrifft. Beide Völker sind jedoch von einer kriegerischen Kultur geprägt, die Stärke über fast alles andere erhebt.

Immer wieder stellen sich Fans deswegen die Frage, ob Warhammer-Orks oder Warcraft-Orcs in einem direkten Konflikt gewinnen würden.

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Warhammer-Orks und Warcraft-Orcs gleichen sich und sind doch verschieden

Der Ausgang eines solchen fiktiven Kriegs ist nicht unbedingt einfach zu bestimmen. Ich habe viele Jahre Erfahrung in beiden Universen, Lore und Spiele zu Warhammer und Warcraft gleichermaßen verschlungen.

Mit diesem Wissen wage ich den Versuch, die beiden ähnlichen und doch unterschiedlichen Völker zu vergleichen. Auf den folgenden Seiten findet ihr eine kurze Beschreibung der Orcs und der Orks, was ihre Kultur und Physiologie ausmacht und welchen Ursprung sie haben.

Einen endgültigen Sieger küre ich schließlich auf der letzten Seite. Bereits jetzt will ich euch aber dazu ermutigen, eure eigenen Theorien und Schlussfolgerungen in die Kommentare zu schreiben – egal ob basierend auf eigenem Wissen, den Charakterisierungen hier im Artikel oder einfach als Gegenthese zu meinem Fazit.