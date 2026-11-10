WoW Forever schränkt Nachschub für die Allianz ein, Community glaubt an Sabotage der Horde

Um das Fraktionsgleichgewicht auf den PvP-Servern von WoW: Forever zu schützen, hat Blizzard Einschränkungen für die Erstellung neuer Charaktere angekündigt. Ein Teil der Community glaubt an bewusste Sabotage vom Feind.

Was hat Blizzard angekündigt? Laut den Entwicklern ist das Fraktionsgleichgewicht auf den PvP-Servern von WoW: Forever nicht optimal. In einer Region würde es eine Verteilung von 55 Prozent versus 45 Prozent geben. Man peilt jedoch überall eine Verteilung von 50/50 an, um beiden Fraktionen im Open-World-PvP die bestmögliche Erfahrung gewährleisten zu können.

Die kurzfristige Maßnahme: Es gibt Einschränkungen für die Erstellung neuer Charaktere auf PvP-Servern, die stets die Überzahlfraktion einer Region betreffen: also die Allianz auf dem europäischen RP-PvP-Server sowie die Horde auf der nordamerikanischen PvP-Welt. Sobald das jeweilige Gleichgewicht wieder hergestellt worden ist, sollen die Restriktionen gelockert werden.

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Sabotage der Horde?

Was vermutet ein Teil der Community? Obwohl die neuen Restriktionen – abhängig von der jeweiligen Region – beide Fraktionen betreffen, macht in Teilen der Forever-Community die Vermutung die Runde, dass hinter der vermeintlichen Überbevölkerung der Allianz eine Sabotage-Aktion der Horde stecken könnte. Auf Reddit erklärt Indicted in seinem Post:

Falls es jemanden interessiert oder falls Blizzard davon nichts weiß: Derzeit nutzen Spieler ihre 7-Tage-Testzugänge, um die Allianz-Zahlen künstlich in die Höhe zu treiben und so die bestehenden Beschränkungen für die Populationen weiter zu umgehen. Sie nutzen die Codes, erstellen einen Charakter der Stufe 1, lassen ihn dort stehen und spielen ihn nie. Außerdem koordinieren beliebte Discord-Server mit 100.000 Spielern von WoW Classic mit vier oder mehr Abonnements, damit auch diese Allianz-Charaktere erstellen. Wenn ihr das nicht als Problem seht, habt ihr „2019 Classic“ noch nie auf einem Server wie Skeram gespielt. Ehrlich gesagt ist es an diesem Punkt für die Gesundheit des Servers schon so gut wie vorbei, wenn nicht etwas unternommen wird. Ich bin auch bei der Horde – es wird ganz klar ein Problem werden, weil die Leute, die zurückbleiben, nicht die Mittel haben werden, sich weiterhin vernichten zu lassen…. BLIZZARD MUSS DAS ERKENNEN, DAMIT DER SERVER NICHT ZU EINER GEISTERSTADT WIRD.

Zur Erklärung: In WoW Classic kam es auf vielen PvP-Servern zu einem krassen Ungleichgewicht, weil die dominierende Fraktion gezielt Jagd auf jeden Gegner machte (sogar in ihren Städten), um diese nach und nach aus dem Spiel oder auf andere Server zu vertreiben. Das Ergebnis waren PvP-Server mit einer 99/1- oder 100/0-Verteilung.

Wie reagiert Blizzard auf den Vorwurf? Forever-Entwickler Josh Greenfield hat sich auf X bereits dazu geäußert. Er erklärt:

Nach eingehender Untersuchung gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass Test-Charaktere überhaupt einen Einfluss hatten. Wenn wir von 55/45 sprechen, beziehen wir uns auf die aktiv eingeloggte Spielerschaft über alle Stufen hinweg innerhalb eines bestimmten Zeitraums.

Weiterhin erklärt er, dass man mit dem jüngsten Hotfix-Paket einige Anpassungen vorgenommen habe, um die Zielwerte für die Zonenpopulation zu verändern, sodass sich viele Gebiete weniger überlaufen anfühlen; außerdem gab es Nachjustierungen und Fehlerbehebungen bei der Populationsbalance pro Zone bzw. pro Layer.

Wie sind eure Erfahrungen bisher auf den PvP-Servern? Habt ihr das Gefühl, dass eine Fraktion bereits unter einem krassen Ungleichgewicht der Seiten leidet? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Apropos, wir wollten von euch wissen, welche Seite ihr wählt: Horde oder Allianz in WoW: Forever? Kaum gibt es Elfen auf beiden Seiten, hat die Community einen neuen Favoriten