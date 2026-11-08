Spieler von WoW Forever bemerkt auf Stufe 60 krasse Neuerung, die uns viel Gold kosten könnte: „Das ist furchtbar“

Die ersten Spieler sind in WoW: Forever Stufe 60 und erkunden damit erstmals das neue Endgame von World of Warcraft. Eine Neuerung fällt dabei sofort ins Auge, die bei der Community gar nicht gut ankommt.

Was ist das für eine Entdeckung? Nachdem der Streamer Jokerd in WoW: Forever die Maximalstufe 60 erreicht hatte, ging es daran, das neue Endgame vom klassischen World of Warcraft zu erkunden. Eine Neuerung, die dem Azeroth-Veteranen sofort ins Auge gefallen ist: Quests geben auf Stufe 60 offenbar kein Bonusgold mehr, um die wegfallenden Erfahrungspunkte zu kompensieren.

Auf Twitch erklärt der Creator, dass er bei den Entwicklern nachgefragt habe, ob es sich hierbei um einen Bug handeln würde. Seiner Aussage nach sei das verneint worden. Es handelt sich offenbar um eine bewusste Anpassung von Blizzard. Weiter erklärt Jokerd, dass es offenbar eine neue, wöchentliche Quest geben sol, über die man sich Gold erspielen könne – gefunden habe er diese aber noch nicht.

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Was bedeutet die Änderung? Gold ist im klassischen WoW eine wertvolle Ressource, weil man im Laufe seines Azeroth-Abenteuers enorme Ausgaben hat. Daher war es in Vanilla- und Classic-WoW ab Stufe 60 eine effektive Goldfarm-Methode, gezielt hochstufige Quests zu laufen, die man innerhalb der Level-Phase nicht gemacht hat. Ohne den Lohn durch Erfahrung oder das zusätzliche Gold könnte das Questen auf Stufe 60 spürbar an Wert verlieren.

Spieler bittet: Gebt Blizzard dazu Feedback!

Wie reagiert die Community? Ein großer Teil der Spieler ist gar nicht glücklich über die Entdeckung. Das machen eine aktuelle Diskussion auf Reddit sowie die Kommentare unter einer News auf wowhead.com deutlich.

MarsheValias schreibt auf wowhead beispielsweise: „Wow, das wäre eine furchtbare Änderung, wenn das tatsächlich so ist – das würde jeden Sinn zunichte machen, Quests zu erledigen, sobald man die Höchststufe erreicht hat. Ganz zu schweigen davon, dass sich Quests, die man nach Erreichen der Höchststufe tatsächlich noch erledigen muss, umso schlimmer anfühlen.“

Paradox4g ergänzt dort: „Das ist furchtbar. Ich hoffe, dass die negativen Rückmeldungen, die bald eintreffen werden, dafür sorgen, dass das SCHNELL rückgängig gemacht wird.“

Calm-Inevitable3341 befürchtet auf Reddit das Schlimmste: „Das ergibt vollkommen Sinn, sobald man begreift, dass intern bereits ein vorläufiges Veröffentlichungsdatum für die WoW-Marke festgelegt wurde.“

shaunika fragt auf Reddit nach einem Grund: „Ich würde gerne auch nur ein einziges Argument hören, das für diese Änderung spricht, denn mir fällt keins ein.“

Wenn sich diese Neuerung tatsächlich als eine der Neuerungen von Forever herausstellen sollte: Wie bewertet ihr das? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Eine andere Anpassung für das Endgame vom klassischen World of Warcraft betrifft die Klassen-Rüstungen: Tier-Sets werden in WoW Forever viel schwerer zu bekommen, ihr braucht mehr als Drop-Glück