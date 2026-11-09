Entwickler von WoW Forever geben nach, belohnen Dungeons besser, doch jetzt streiten alle

Lange haben sich die Entwickler von WoW: Forever gesträubt, doch jetzt geben sie nach: Es lohnt sich für euch dank eines Hotfix mehr, wenn ihr Dungeons mehrfach mit einem Charakter besuchen möchtet. Aber so richtig zufrieden scheint niemand zu sein.

Was ändert sich? Im offiziellen WoW-Forum erklärt Community Manager Kaivax, dass die Erfahrungspunkte (kurz: XP) für das Töten von Gegnern in Dungeons durch einen Hotfix um 50 Prozent erhöht werden. Damit möchten es die Entwickler lohnenswerter machen, die Gruppeninstanzen zu besuchen, auch wenn man nur noch wenige oder gar keine Quests mehr hat.

Bisher war es nämlich so, dass viele Forever-Spieler genau einen Run pro Dungeon fürs Leveln eingeplant haben, am besten mit allen Quests. Die belohnen nämlich mit sehr vielen Erfahrungspunkten. Danach? Sorry, lohnt nicht! Der Fokus auf Quest-XP torpedierte teils also das von Classic und Forever angestrebte Miteinander. Mit dem Hotfix reagieren die Entwickler darauf.

Video starten WoW Forever: Dieses Pet ist eine Referenz an Zelda und so bekommt ihr es Autoplay

Der Kampf gegen Dungeon-Grind

Warum gab es überhaupt so wenig XP für Gegner? Im klassischen WoW war es eine sehr effektive Methode, über wiederholte Besuche von Dungeons zu leveln. Anders als in der offenen Welt kann man dort nämlich ohne Konkurrenz durch andere Spieler große Gruppen von Feinden pullen und bekämpfen.

Einige Klassen wie Frost-Magier oder Schutz-Paladine konnten bestimmte Dungeons sogar solo machen, woraus sich eine ganze Meta des Boostings entwickelte. Sprich: Ein Frost-Magier pullte beispielsweise halb Maraudon und erledigte die Massen an Gegnern von einer sicheren Position aus mit seinen eisigen Zaubern, während vier niedrigstufige Charaktere am Dungeon-Eingang standen und sich über die passive Erfahrung freuten.

Genau diese Art des Dungeon-Grinds wollen die Entwickler für Forever um jeden Preis verhindern. Daher gab es nicht nur einen Nerf für die Erfahrungspunkte von besiegten Instanz-Gegnern, sondern auch Abschwächungen für die Erfrierungseffekte von Frost-Magiern.

Wie reagiert die Community auf den Hotfix? Einige Spieler freuen sich darüber, dass Forever an dieser Stelle wieder ein wenig mehr wie Classic ist. Andere kritisieren, dass Blizzard zu schnell auf das Geschrei von einem Teil der Community hören würde. Und wieder andere finden, dass die 50 Prozent zu wenig sind, sie hätten gerne die alten Classic-Werte wieder.

Jimbobobb feiert im offiziellen Forum: „Großartig. Vielen Dank für diese wundervolle Nachricht.“

onlymtN schreibt auf Reddit etwa: „WoW sollte schon immer eine Welt sein, in der man Optionen hat, in der man wählen kann was man tut. […] Das Game lebt von seiner Community. Und hier muss jedem bewusst sein, dass diese Community divers ist und nicht homogen. Wenn also ein Teil der Community gerne mehr Kill-XP in Dungeons hätte als aktuell, habe ich damit kein Problem.“

Brtprt kritisiert auf Reddit: „Und so beginnt es. Ich hätte wirklich gehofft das Blizzard diesmal nicht auf das große Rumgeheule hört.“

RaimaNd erklärt auf Reddit: „Von 25 Prozent auf 37.5 Prozent, verglichen mit Classic. Die 50 Prozent klingen viel, sind es aber nicht. Jetzt noch ein 100-Prozent-Buff, damit wir auf etwa 75 Prozent der alten Werte kommen, das wäre fein. Dann würden sich Dungeons für Normalos lohnen […].“

Wirklich zufrieden scheinen nur wenige Spieler zu sein. Also der perfekte Kompromiss, den Blizzard jetzt gefunden hat? Wie seht ihr das? Verratet es uns gern in den Kommentaren. Wenn ihr Tipps und Tricks für die Erfahrungspunkte-Jagd in Azeroth braucht, schaut gern im nachfolgenden Artikel vorbei: WoW Forever Level-Guide: Alles Wichtige zum Weg auf Stufe 60