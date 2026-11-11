Aion 2: Server down – Alles zur Serverwartung und den Patch Notes am 11. November 2026 im Live-Ticker

Am 11. November 2026 gibt es eine Serverwartung bei Aion 2. Die Realms werden daher für eine Zeit lang offline genommen. MeinMMO ist für euch live dabei und beobachtet, wann ihr wieder spielen könnt.

06:30 Uhr Guten Morgen, liebe Daevas! Heute steht eine Serverwartung an: Datum: 11. November 2026

11. November 2026 Uhrzeit: 7:30 Uhr CET

7:30 Uhr CET Dauer: ca. 4 Stunden 30 Minuten Loggt euch also zeitig aus, damit ihr nicht ungünstig rausgeworfen werdet. Wir sind für euch live dabei

Wann gehen die Server offline? Die Wartung beginnt um 7:30 Uhr CET am 11. November 2026.

Was passiert dann? Ihr könnt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr spielen und werdet aus dem Spiel geworfen. Während der Wartung könnt ihr euch dann auch nicht neu verbinden.

Wie lange soll die Wartung dauern? Für Europa ist eine Wartungsdauer von 4 Stunden und 30 Minuten angesetzt, wie NCSoft auf der offiziellen Webseite verrät. Die Server sollten also ab 12:00 Uhr wieder erreichbar sein. Die Entwickler weisen jedoch darauf hin, dass es auch zu Änderungen kommen kann.

Aion 2: Patch Notes für das Update vom 11. November 2026

Gibt es schon Patch Notes? Nein, noch nicht. Wir aktualisieren diesen Abschnitt, sobald NCSoft die Patch Notes vom 11. November 2026 veröffentlicht.

Seid ihr noch mit viel Spaß in Aion 2 dabei und kämpft euch durch den Endgame-Grind? Verratet es uns gern in den Kommentaren! MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz legt nach 100 Stunden fürs Erste eine Pause ein und konzentriert sich auf die Online-Rollenspiele der nahen Zukunft: Aion 2 verliert mich nach knapp 100 Stunden, aber das ist okay