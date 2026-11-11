Gaming Live-Ticker MMORPG Service
0

Aion 2: Server down – Alles zur Serverwartung und den Patch Notes am 11. November 2026 im Live-Ticker

kscholz Karsten Scholz Lesezeit < 1 Minuten
Aion 2 Wartung Aufmacher 2

Am 11. November 2026 gibt es eine Serverwartung bei Aion 2. Die Realms werden daher für eine Zeit lang offline genommen. MeinMMO ist für euch live dabei und beobachtet, wann ihr wieder spielen könnt.

Mittwoch, 11.11.2026

06:30 Uhr

Guten Morgen, liebe Daevas! Heute steht eine Serverwartung an:

  • Datum: 11. November 2026
  • Uhrzeit: 7:30 Uhr CET
  • Dauer: ca. 4 Stunden 30 Minuten

Loggt euch also zeitig aus, damit ihr nicht ungünstig rausgeworfen werdet.

Wir sind für euch live dabei

Wann gehen die Server offline? Die Wartung beginnt um 7:30 Uhr CET am 11. November 2026.

Was passiert dann? Ihr könnt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr spielen und werdet aus dem Spiel geworfen. Während der Wartung könnt ihr euch dann auch nicht neu verbinden.

Wie lange soll die Wartung dauern? Für Europa ist eine Wartungsdauer von 4 Stunden und 30 Minuten angesetzt, wie NCSoft auf der offiziellen Webseite verrät. Die Server sollten also ab 12:00 Uhr wieder erreichbar sein. Die Entwickler weisen jedoch darauf hin, dass es auch zu Änderungen kommen kann.

Aion 2: Patch Notes für das Update vom 11. November 2026

Gibt es schon Patch Notes? Nein, noch nicht. Wir aktualisieren diesen Abschnitt, sobald NCSoft die Patch Notes vom 11. November 2026 veröffentlicht.

Mehr zu Aion 2:
Neues MMORPG nimmt so viel ein, kann endlich mehr Entwicklern die Gehälter zahlen
von Karsten Scholz
Neues MMORPG nimmt so viel ein, kann endlich mehr Entwicklern die Gehälter zahlen
Aion 2: Server sind live – Status, Dauer, Patch Notes und mehr zur Serverwartung am 4. November 2026 im Live-Ticker
von Alexander Mehrwald
Aion 2: Server sind live – Status, Dauer, Patch Notes und mehr zur Serverwartung am 4. November 2026 im Live-Ticker

Seid ihr noch mit viel Spaß in Aion 2 dabei und kämpft euch durch den Endgame-Grind? Verratet es uns gern in den Kommentaren! MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz legt nach 100 Stunden fürs Erste eine Pause ein und konzentriert sich auf die Online-Rollenspiele der nahen Zukunft: Aion 2 verliert mich nach knapp 100 Stunden, aber das ist okay

Kommentare

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
0
Sag uns Deine Meinungx