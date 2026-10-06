Aion 2: Codes – Alle aktiven Gutscheine und wie ihr sie für Gratisbelohnungen einlöst (Oktober 2026)

In Aion 2 gibt es Codes, die ihr eingeben könnt, um gratis Gegenstände zu erhalten. Alle gültigen Codes und wie ihr sie einlöst, findet ihr hier bei MeinMMO.

Welche Codes kann man einlösen? Folgende Codes könnt ihr derzeit für gratis Belohnungen einlösen:

TAKEFLIGHTAION2 (gültig bis 13. Oktober 2026) 4 x Od-Energie 5 x Geiststein der Wiederbelebung 10 x Kampfverbesserung Schriftrolle

(gültig bis 13. Oktober 2026)

Aion 2: Codes einlösen – So geht es

Um euren gewünschten Code einzulösen folgt diesen Schritten:

Loggt euch mit einem Charakter eurer Wahl ein.

Geht dann ins Menü und klickt auf das Zahnrad für „Einstellungen“.

Geht dann auf den Reiter „Sonstiges“.

Dort findet ihr das Feld „Gutschein einlösen“.

Gebt euren Code dort ein und geht auf „Bestätigen“.

Hier findet ihr das Feld für euren Code.

Ist euer Code korrekt, landen die dahinterstehenden Belohnungen in eurem Postfach und ihr könnt sie dort einfordern.

Aion 2: Bekannte Probleme mit Codes

Warum funktioniert mein Code nicht? Wenn euer Code nicht funktioniert, kann es sein, dass ihr ihn in der Vergangenheit bereits eingelöst habt. Manche Codes sind auch spezifisch nur in bestimmten Ländern aktiv, sodass es sein kann, dass euer Code in eurer Region nicht funktioniert.

Achtet auch auf Tippfehler und geht lieber auf Nummer sicher, indem ihr euren Code kopiert und im Feld einfügt.

Typische Fehler sind beispielsweise:

o, O und 0

i, I, l und 1

Aion 2 ist ein umfangreiches Spiel, das einige Fragen und Hindernisse mit sich bringen kann. Solltet ihr irgendwo nicht weiterkommen oder auf der Suche nach Tipps oder Tier Lists sein, schaut gerne einmal in unserer Übersicht vorbei – dort findet ihr alle Guides und ähnliche Artikel, die wir zu Aion 2 auf MeinMMO haben: Aion 2: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht