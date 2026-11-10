WoW Forever: 150 Gold auf Stufe 40 – Seid ihr vorbereitet auf den teuersten Meilenstein beim Leveln?

Die Level-Phase aus WoW: Forever unterteilt sich in kleine und große Meilensteine. Besonders wichtig und teuer wird es für euch auf Stufe 40. Doch es ist gar nicht so leicht, bis dahin 150 Gold anzusparen.

Was ist das für ein Meilenstein? Wenn ihr in WoW: Forever Stufe 40 erreicht, erwarten euch die folgenden beiden Meilensteine:

Ihr könnt bei einem Reitlehrer den Skill Unerfahrener Reiter kaufen und dadurch gleich euer erstes Mount abgreifen. Kostenpunkt: 100 Gold

Ab 40 könnt ihr die Duale Talentverteilung erlernen, mit der ihr jederzeit außerhalb des Kampfes zwischen zwei Skillungen per Knopfdruck hin und her wechseln könnt. Kostenpunkt: 50 Gold

Wer beides direkt auf Stufe 40 erlernen möchte, braucht also 150 Gold. Und noch mehr. Schließlich könnt ihr auf Stufe 40 auch diverse neue Klassen-Fertigkeiten erlernen, die mittlerweile auch über 1 Gold pro Training kosten. So eine Summe ist zu diesem Zeitpunkt der Level-Phase extrem schwer anzusparen.

Über unsere Inhaltsangabe könnt ihr sofort auf Seite 2 springen, wo wir euch verraten, wie ihr bis Stufe 40 am besten Gold farmt:

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„Sie hätten das als Quest machen sollen“ – Community reagiert auf die Duale Talentverteilung

Wie reagiert die Community? Die Kosten für das erste Mount lagen schon damals in Vanilla-WoW bei etwa 100 Gold. Damit haben sich große Teile der Community arrangiert. Es ist mühselig, aber eben auch sehr belohnend, wenn man sich das Reiten plus Tier endlich gegönnt hat.

Auf die 2005 noch nicht verfügbare Duale Talentverteilung blicken viele Spieler indes kritischer. Klar, einmal gelernt, steigert sie den Komfort enorm, vor allem für Tanks und Heiler. Doch der Preis ist hoch. Manch einer hätte gerne eine andere Herangehensweise für die Freischaltung gesehen – das zeigt eine aktuelle Diskussion auf Reddit.

TheMatinow schreibt etwa auf Reddit: „50-Gold-Steuer für Heiler.“

Routine-Stay-6857 ergänzt auf Reddit: „50 Gold sind ziemlich viel. Wenn man bedenkt, dass das die Kosten sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass viele Leute in Gruppen leveln werden … Es wird echt nervig sein, als Heiler oder Tank solo zu leveln oder 50 Gold für den Komfort hinzublättern.“

sensen-89 wünscht sich auf Reddit: „Sie hätten das als Quest machen sollen.“

deepwar123 sieht das auf Reddit auch so: „Das wäre eine tolle Ergänzung. Macht daraus eine Abfolge von Aufgaben, die etwas Zeit in Anspruch nimmt, statt nur viel Gold auszugeben.“

Wie seht ihr das? Gönnt ihr euch früh die Duale Talentverteilung oder wartet ihr damit, bis ihr auf Stufe 60 ausreichend Gold habt? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Mit dem epischen Reiten steht dann ja schon die nächste, sehr große Ausgabe ins Haus. Auf der nächsten Seite geben wir euch einige Tipps, wie ihr zumindest einen großen Teil des Golds bis Stufe 40 farmen könnt. Oder ihr schaut gleich hier vorbei: WoW Forever: Gold farmen – So bekommt ihr schnell Kohle fürs Mount und teure Anschaffungen