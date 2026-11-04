Azeroth zu bereisen, wird zu Fuß irgendwann anstrengend. Ein Reittier muss her. MeinMMO hat für euch alles, was ihr zu den Mounts in WoW Forever wissen müsst.

Über unser Inhaltsverzeichnis kommt ihr direkt zu den Antworten, die ihr braucht:

Achtung: Unser Guide befindet sich auf dem Stand der Beta. Wir werden den Beitrag zum Release mit den passenden Infos und Änderungen überarbeiten, falls notwendig.

WoW Forever: Reittiere und Reitfähigkeit freischalten

Welche Voraussetzungen gibt es?

In WoW: Forever braucht ihr zwingend die Reitfähigkeit, wenn ihr Mounts benutzen wollt.

Dafür müsst ihr bestimmte Levelgrenzen erreichen, um eure Reitfähigkeit erlernen und verbessern zu können. Zusätzlich ist eine bestimmte Menge Gold nötig.

Habt ihr die Voraussetzungen erreicht, müsst ihr einen Reitlehrer aufsuchen und folgende Fähigkeiten erlernen:

Voraussetzung Fähigkeit Kosten Ab Stufe 40 Unerfahrener Reiter

+ 60 % Reittempo 100 Gold Ab Stufe 60 Geübter Reiter

+ 100 % Reittempo 1.000 Gold

Haltet einfach in größeren Ortschaften Ausschau nach Ställen, in denen Tiere stehen. Dort findet ihr meist auch einen Reitlehrer.

Beachtet, dass die Preise auch 10 % geringer ausfallen können, wenn ihr eine entsprechende Ruf-Stufe erreicht.

Woher bekommt man sein Mount?

Das erste Reittier erhaltet ihr direkt, wenn ihr beim Reitlehrer die Fähigkeit „Unerfahrener Reiter“ erwerbt. Sein Aussehen orientiert sich an eurem gewählten Volk.

Wollt ihr weitere Reittiere kaufen, ergibt sich folgendes:

Weitere Volksreittiere in anderen Farben (+60 % Geschwindigkeit) 20 Gold

Episches Volksreittier (+100 % Geschwindigkeit) 200 Gold



Andere Mounts könnt ihr als Drops von Gegnern erhalten oder von bestimmten Händlern sowie im Auktionshaus kaufen. Auch manche Errungenschaften oder Quests bringen euch neue Reittiere ein.

Manche Klassen, wie beispielsweise der Paladin oder Hexenmeister, haben auch Klassenreittiere, die ihr durch bestimmte Questreihen erhaltet.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, über den Shop Mounts zu erhalten, etwa das Bodenreittier Himmelblaue Stolzklaue oder der treue Gefährte des erfahrenen Abenteurers aus den Vorbestellerversionen.

Warum kann man manche Mounts nicht reiten?

Jedes Reittier hat verschiedene Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst. Wenn ihr also ein Reittier nicht nutzen könnt, haltet in seiner Beschreibung Ausschau nach roten, nicht erreichten Bedingungen. Das können beispielsweise sein:

Ein bestimmtes Mindestlevel

Eine spezielle Fähigkeit

Ein bestimmter PvP-Rang oder Ruf

Eine bestimmte Klasse

Die Tiere werden reitbar, wenn ihr die roten Bedingungen erfüllt.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

Kann man auch Mounts anderer Völker reiten?

Ja, das geht. Allerdings braucht ihr dafür die entsprechende Reitfertigkeit, die ihr beim volksentsprechenden Reitlehrer erwerben könnt. Reittiere der anderen Fraktion könnt ihr allerdings nicht reiten.

Muss man die Mounts mit jedem Charakter neu freischalten?

Nein, jedes Reittier, das ihr kauft oder auf anderem Weg bekommt, schaltet sich accountweit frei und ihr könnt es mit anderen Charakteren benutzen.

Was ihr allerdings für jeden Charakter individuell erreichen müsst, sind die Voraussetzungen, die das jeweilige Mount mit sich bringt.

Ihr braucht also mit neuen Charakteren mindestens die Fähigkeit „Unerfahrener Reiter“ und Stufe 40, um überhaupt reiten zu können.

Gibt es Flug-Reittiere?

Nein, in WoW Forever gibt es nur Boden-Reittiere.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Die Story von World of Warcraft bis heute – die ganze Lore zusammengefasst, auch für WoW Forever von Cortyn

Auf Seite 2 könnt ihr nachlesen, wie ihr die Geschwindigkeit eurer Mounts erhöhen könnt. Wenn ihr noch Tipps braucht, wie ihr schnellstmöglich an das nötige Gold für die Ausbildung und die Mounts kommt, geht es einmal hier entlang: WoW Forever: Gold-Guide – So farmt ihr schnell fürs Mount und teure Anschaffungen