In WoW Forever könnt ihr euch ein geheimes Pet sichern, erinnert verdächtig an eine berühmte Truppe musikalischer Tierchen

In WoW: Forever gibt es ein musikalisches Haustier, das einigen aus einem berühmten Nintendo-Klassiker bekanntvorkommen dürfte. Dafür müsst ihr in die Heimat der Himmelsgeborenen und eure musikalischen Künste unter Beweis stellen.

Was ist das für ein Pet? Bei dem geheimen Pet handelt es sich um den Musikalischen Böenspringer, einen blauen Forsch. Ihr findet ihn auf der Insel Zephras bei den Koordinaten 52.2, 71.1 – dort sitzt er mit 4 anderen bunten Fröschen auf einem Stein nahe des Wasserfalls. Es gibt keine Quest, die euch dorthin führt. Ihr müsst also wissen, dass sie dort sind, oder sie durch Zufall entdecken.

Dafür müsst ihr über einen Baumstamm klettern und schon findet ihr die Bagage, wenn ihr dem Flusslauf entlang Richtung Brücke und Wasserfall schaut. Beobachtet ihr sie länger, seht ihr, dass kleine Musiknoten über ihren Köpfen auftauchen.

Das ist auch der entscheidende Hinweis darauf, wie ihr einen von ihnen als Haustier einsackt. Dafür müsst ihr nämlich einen von ihnen anklicken und ihn mit dem /sing-Emote ansingen. Danach könnt ihr den blauen Forsch als Item einsacken und für eure Haustierübersicht aktivieren.

Da er nicht seelengebunden ist, könnt ihr ihn auch an andere weitergeben oder im Auktionshaus verkaufen. Habt ihr also eure Mitspieler lieb, die keine Himmelsgeborenen spielen oder die Reise nach Zephras nicht antreten wollen, bringt ihr ihnen vielleicht einfach einen mit.

Doch die Frösche umgibt auch noch ein anderes Geheimnis, denn sie dürften dem ein oder anderen bekannt vorkommen.

Wollt ihr detailliert wissen, wie ihr den Frosch erhaltet, schaut auf Seite 2 in unseren Guide oder schaut das Video dazu:

Video starten WoW Forever: Dieses Pet ist eine Referenz an Zelda und so bekommt ihr es Autoplay

Eine Hommage an The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Woher könnte man die Frösche kennen? Auch wenn es nicht offiziell bestätigt ist, liegt der Gedanke nahe, dass es sich bei der musikalischen Forsch-Truppe um ein Easter Egg zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time handelt. Das Remake dazu feierte genau wie WoW: Forever seinen Release am 5. November 2026.

In Ocarina of Time gab es ebenfalls eine Gruppe musikalischer Frösche, die man auf einem Ast sitzend in einem Fluss treffen konnte. Spielte man ihnen Lieder vor, konnte man ein Minispiel starten und eine Belohnung einheimsen. Sogar die Farben der Frösche sind sehr ähnlich, was den Verdacht verstärkt.

Habt ihr das Pet schon entdeckt und wusstet ihr, was dahintersteckt? Oder interessieren euch Haustiere eher nicht? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

Ein weiteres geheimes Pet ist nicht ganz so glanzvoll zu erhaschen, denn ihr müsst dafür nicht singen, sondern ein Stück eurer Würde aufgeben. Vor allen Anwesenden, falls welche da sind. Zusätzlich ist es auch mit einer Quest verbunden und kostet etwas Kupfer: Ein geheimes Pet in WoW Forever bekommt ihr ganz einfach, kostet nur 26 Kupfer und eure Würde