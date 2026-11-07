Ein geheimes Pet in WoW Forever bekommt ihr ganz einfach, kostet nur 26 Kupfer und eure Würde

Wenn ihr in WoW Forever schnell und günstig an einen niedlichen Begleiter kommen wollt, geht das ganz einfach – zumindest aufseiten der Allianz. Aber auch Hordler können sich das possierliche Tierchen sichern.

Was ist das für ein Pet? Das Präriehuhn ist eines der ersten Haustiere, das ihr in World of Warcraft bekommen könnt. Es handelt sich dabei schlicht um ein weißes Huhn, das hin und wieder gackert, euch aber treu überallhin folgt. Allerdings gibt es das Huhn nirgendwo zu kaufen.

So bekommt ihr das Präriehuhn: Um das Haustier zu bekommen, müsst ihr eine geheime Quest abschließen. Diese erfordert ein wenig … Überwindung. Ihr müsst euch nämlich ein beliebiges Huhn suchen und es mit /huhn angackern. Sehr oft.

Nach einer Weile starrt euch das Huhn mit einem Emote an, wird freundlich und erteilt euch eine Quest: ihm Spezialhühnerfutter zu bringen. Das Futter bekommt ihr bei Bauer Saldean in Westfall für 26 Kupfer (sogar noch weniger, wenn euer Ruf in Sturmwind hoch genug ist).

Kehrt zum Huhn zurück und begrüßt es mit /cheer, wenn es in der Zwischenzeit wieder neutral geworden ist. Anschließend könnt ihr ihm das Futter geben und ein Ei looten, das es gelegt habt. Glückwunsch, ihr habt nun ein Präriehuhn!

Damit nicht jemand euer Ziel-Huhn tötet, während ihr unterwegs seid, kauft das Futter am besten, bevor ihr ein Huhn angackert, um die Quest direkt abzuschließen. Horde-Charakter benötigen Hilfe von einem Freund auf Allianz-Seite, um das Huhn zu füttern und so die Quest abzuschließen, sie können das Ei danach aber ebenfalls looten.

Video starten WoW Forever: Dieses Pet ist eine Referenz an Zelda und so bekommt ihr es

Spieler entdecken alte Geheimnisse neu, freuen sich über Kleinigkeiten

Das Präriehuhn ist übrigens schon seit der Vanilla-Version in World of Warcraft verfügbar, aber über die Zeit geriet es immer weiter in Vergessenheit. Und falls ihr euch Sorgen um den Inventar-Platz macht: in WoW Forever sind Haustiere in der Sammlung verfügbar, ihr müsst sie nicht mit euch herumtragen.

Mit WoW Forever entdecken gerade viele Spieler alte Easter Eggs neu (pun not intended). Neben dem Präriehuhn ist das etwa „Der 1 Ring“, den ihr übers Angeln bekommen könnt (auf Reddit). Der Ring gibt +1 auf alle Werte und ist „nicht so gut wie der 2 Ring“, aber zu einer Level-Phase, wo es kaum Ringe gibt, immer noch besser als nichts. Ihr braucht hier lediglich viel Geduld und Glück beim Angeln.

Welches Haustier nutzt ihr in WoW Forever am liebsten, oder welche habt ihr schon? Kennt ihr andere Geheimnisse, die ihr teilen wollt? Schreibt einen Kommentar!

Laut Blizzard ist WoW Forever übrigens der größte und erfolgreichste Start in der Geschichte von World of Warcraft. Nie kamen so viele Spieler zurück – und neue Spieler sind ebenfalls haufenweise anzutreffen, die Inhalte wie das Präriehuhn sicherlich nicht kennen: Webseite schätzt Spielerzahlen von WoW Forever, wenn die auch nur annähernd stimmen …