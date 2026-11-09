Spieler in WoW Forever angelt den einen Ring, andere raten, ihn zu zerstören

In WoW: Forever kehrt der eine Ring zurück. Da das Item für viele Spieler eine Anspielung auf eine bekannte Fantasy-Serie ist, raten sie dem glücklichen Finder, den Ring zu zerstören.

Was hat der Spieler gefunden? Der User spbelky postet im Reddit-Forum, dass es ihn weniger als 50 Angelwürfe gekostet habe, „Den Einen Ring“ zu finden. Dabei handelt es sich um einen Ring, den man an seinem Finger ausrüsten kann. Er erhöht 5 Statuswerte um jeweils einen Punkt und kann schon ab Level 10 ausgerüstet werden.

Mit dabei steht, dass er nicht so gut ist wie „Der Andere Ring“. Dabei handelt es sich nämlich um einen weiteren Ring aus „The Burning Crusade“, den man erst ab Level 70 ausrüsten kann und der jeden der Statuswerte nicht nur um 1, sondern sogar um 22 Zähler erhöht. In Forever wird der epische Fingerschmuck in dieser Version nie verfügbar sein.

Den „Einen Ring“ gibt es seit WoW Classic, doch jetzt weiß die Community, dass sie sich diesen auch in WoW Forever erspielen kann. Obwohl sich der glückliche Findler sichtlich über seinen Fund freut, rät die Community ihm, den Ring zu zerstören.

Über unsere Inhaltsangabe könnt ihr direkt zum Guide springen, der euch verrät, wie ihr euch den einen Ring erspielt:

Video starten WoW Forever: Dieses Pet ist eine Referenz an Zelda und so bekommt ihr es Autoplay

Der eine Ring gehört ins Feuer

Wieso soll er den einen Ring zerstören? Vom Namen her ist „Der Eine Ring“ eine Anspielung auf „Der Herr der Ringe“. Sein Zweck war es, die Träger der anderen Ringe der Macht zu kontrollieren und so ganz Mittelerde zu unterwerfen.

Der Ring besitzt einen eigenen Willen und strebt danach, zu seinem wahren Meister zurückzukehren. Deshalb kann der dunkle Herrscher nur endgültig besiegt werden, wenn der Ring zerstört wird.

Aufgrund dieser Anspielung raten viele in den Kommentaren des Reddit-Threads spaßeshalber, dass der Spieler den Ring zerstören solle. Einer schreibt, dass der User zum Schwarzfels gehen solle – eine Anspielung darauf, dass der Ring nur in der Lava des Vulkans zerstört werden kann, in dem er geschaffen wurde.

Habt ihr den einen Ring selbst schon entdeckt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn ihr wissen wollt, wie ihr an den einen Ring kommt, solltet ihr auf Seite 2 dieses Artikels gehen. Dort haben wir euch nämlich einen kleinen Guide geschrieben, wie ihr an den einen Ring kommt und was er eigentlich kann.

Ansonsten können wir euch nur ans Herz legen, ein wenig in den Guides auf MeinMMO zu stöbern. So verpasst ihr nichts zum Start von World of Warcraft Forever und seid bestens gewappnet, um schnellstmöglich ins Endgame zu gelangen. Alle Guides findet ihr hier. WoW Forever: Alle Guides zur neuen Version von World of Warcraft