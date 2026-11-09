WoW Forever: Dunkelmond-Jahrmarkt erstmals gestartet – Alles zu Karten-Sets, World Buffs, Terminen und mehr

Einmal im Monat begrüßt WoW: Forever den Dunkelmond-Jahrmarkt. Wir verraten euch, wann er wo stattfindet und was euch dort für Quests, Besonderheiten und Minispiele erwarten.
Über unser Inhaltsverzeichnis springt ihr direkt zu den für euch interessanten Abschnitten:
Dunkelmond-Jahrmarkt: Termine und Standorte
Wann findet der Dunkelmond-Jahrmarkt statt? Der Dunkelmond-Jahrmarkt findet in WoW: Forever stets am ersten oder zweiten Montag im Monat statt und dauert 7 Tage. Hier die ersten Termine:
- 9. November 2026 bis 16. November 2026
- 7. Dezember 2026 bis 14. Dezember 2026
- 4. Januar 2027 bis 11. Januar 2027
- 8. Februar 2027 bis 15. Februar 2027
- 8. März 2027 bis 15. März 2027
- 5. April 2027 bis 12. April 2027
Wo finde ich den Dunkelmond-Jahrmarkt? Der Dunkelmond-Jahrmarkt von WoW: Forever findet im monatlichen Wechsel im Wald von Elwynn nahe Goldhain oder in Mulgore nahe Thunder Bluff statt. Aktuell findet ihr die Festlichkeiten im Wald von Elwynn!
Allianz-Charaktere können also einfach aus Sturmwind raus und die paar Meter Richtung Goldhain laufen. Horde-Charaktere nehmen hingegen den Zeppelin ins Basislager von Grom’Gol im Schlingendorntal. Reist von dort nach Norden, zuerst in den Dämmerwald und von da in den Wald von Elwynn.
Wenn der Jahrmarkt vor Thunder Bluff stattfindet, erreichen Allianz-Spieler das Fest am besten, wenn sie in Booty Bay das Schiff Richtung Ratchet nehmt und dann das Brachland in südwestlicher Richtung durchqueren. Bei Camp Taurajo findet ihr den Zugang nach Mulgore. Die Stadt Thunder Bluff findet ihr im Nordwesten der Zone.
Dunkelmond-Jahrmarkt: Gewinnlose und Quests
Über die Event-Quests und Tausch-Geschäfte könnt ihr euch auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt die sogenannten Gewinnlose des Dunkelmond-Jahrmarkts besorgen. Die Gewinnlose lassen sich dann bei den hiesigen Händlern gegen verschiedene Belohnungen eintauschen.
Wie verdiene ich mir Gewinnlose? Sobald der Dunkelmond-Jahrmarkt seine Zelte aufgeschlagen hat, könnt ihr bei Marktschreier Kruban Darkblade in Orgrimmar (wenn Jahrmarkt in Mulgore stattfindet) oder Marktschreier Melnan Darkstone in Ironforge (wenn Jahrmarkt im Wald von Elwynn stattfindet) die Quest Der Dunkelmond-Jahrmarkt annehmen. Diese führt euch zum Event, wo ihr dann die ersten fünf Gewinnlose erhaltet.
Weitere Quests erhaltet ihr von den einheimischen Event-NPCs. Beachtet, dass ihr für diverse Aufträge einen bestimmten Ruf oder eine Mindeststufe erreicht haben müsst. Die Namen der Quests verraten euch in den meisten Fällen, welche Gegenstände ihr für den Abschluss besorgen müsst, die Zahl in der Klammer verrät, wie viele Items ihr abliefern müsst.
Kopfgeld-Quests von Yebb Neblegear
- Kleine pelzige Tatzen (x5) – belohnt mit 1 Gewinnlos und 100 Ruf, benötigt Stufe 1, erhältlich bis 500 Ruf
- Zerrissene Bärenpelze (x5) – belohnt mit 4 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 10, erhältlich bis 1.100 Ruf
- Weiche buschige Schwänze (x5) – belohnt mit 8 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 20, erhältlich bis 1.700 Ruf
- Farbenprächtige Federbüsche (x5) – belohnt mit 12 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 30, erhältlich bis 2.500 Ruf
- Leuchtendes Skorpidblut (x10) – belohnt mit 20 Gewinnlosen und 100 Ruf (nur das erste Mal), benötigt Stufe 40, keine Ruf-Voraussetzung, wiederholbar
- Böse Fledermausaugen (x10) – belohnt mit 20 Gewinnlosen und 100 Ruf (nur das erste Mal), benötigt Stufe 40, keine Ruf-Voraussetzung, wiederholbar
Ingenieur-Quests von Rinling
- Kupfermodulator (x5) – belohnt mit 1 Gewinnlos und 100 Ruf, benötigt Stufe 1, erhältlich bis 600 Ruf
- Surrendes bronzenes Dingsda (x7) – belohnt mit 4 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 10, erhältlich bis 1.100
- Grünes Feuerwerk (x36) – belohnt mit 8 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 20, erhältlich bis 1.700 Ruf
- Mechanische Repariersets (x6) – belohnt mit 12 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 30, erhältlich bis 2.500 Ruf
- Thoriumapparat (x6) – belohnt mit 20 Gewinnlosen und 100 Ruf (nur das erste Mal), benötigt Stufe 40, keine Ruf-Voraussetzung, wiederholbar
Schmiede-Quests von Kerri Hicks
- Grober Gewichtsstein (x10) – belohnt mit 1 Gewinnlos und 100 Ruf, benötigt Stufe 1, erhältlich bis 600 Ruf
- Schwerer Schleifstein (x7) – belohnt mit 4 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 10, erhältlich bis 1.100 Ruf
- Grüne Eisenarmschienen (x3) – belohnt mit 8 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 20, erhältlich bis 1.700 Ruf
- Großer schwarzer Streitkolben (x1) – belohnt mit 12 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 30, erhältlich bis 2.500 Ruf
- Rituale der Stärke (x8) – belohnt mit 20 Gewinnlosen und 100 Ruf (nur das erste Mal), benötigt Stufe 40, keine Ruf-Voraussetzung, wiederholbar
Leder-Quests von Chronos
- Jahrmarktsstiefel (3x Geprägte Lederstiefel) – belohnt mit 1 Gewinnlos und 100 Ruf, benötigt Stufe 1, erhältlich bis 600 Ruf
- Jahrmarktswämser (3x Gekräftige Lederrüstung) – belohnt mit 4 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 10, erhältlich bis 1.100 Ruf
- Der größte Gnom der Welt! (3x Barbarischer Harnisch) – belohnt mit 8 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 20, erhältlich bis 1.700 Ruf
- Der Krokilisken-Junge und der bärtige Murloc (Schildkrötenschuppengamaschen) – belohnt mit 12 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 30, erhältlich bis 2.500 Ruf
- Rüstungssets (8 × Unverwüstliches Rüstungsset) – belohnt mit 20 Gewinnlosen und 100 Ruf (nur das erste Mal), benötigt Stufe 40, keine Ruf-Voraussetzung, wiederholbar
Die Belohnungen für Gewinnlose in WoW: Forever
Was bekomme ich für die Gewinnlose? Ihr könnt die Lose bei Gelvas Grimegate gegen zehn besondere Gegenstände eintauschen:
- Dunkelmond-Blume (Spaß-Schildhand) – Kosten: 5 Gewinnlose
- Kleiner Dunkelmond-Preis (Chance auf Ausrüstung, Rezepte und Taschen) – Kosten: 5 Gewinnlose
- Hammel des letzten Monats (Spaß-Streitkolben) – Kosten: 10 Gewinnlose
- Geringer Dunkelmond-Preis (Chance auf Ausrüstung, Rezepte und Taschen) – Kosten: 12 Gewinnlose
- Großer Dunkelmond-Preis (Chance auf Ausrüstung, Rezepte und Taschen) – Kosten: 40 Gewinnlose
- Bauplan: Dampfpanzersteuerung (für Ingenieurskunst 275) – Kosten: 40 Gewinnlose
- Dunkelmond-Lagerbehälter (14-Platz-Tasche) – Kosten: 50 Gewinnlose
- Hammel des letzten Jahres (Spaß-Streitkolben) – Kosten: 50 Gewinnlose
- Amulett des Dunkelmonds (Epische Halskette mit Stärke, Ausdauer und Beweglichkeit, für Stufe 60) – Kosten: 1.200 Gewinnlose
- Kugel des Dunkelmonds (Epische Halskette für Zauberkundige der Stufe 60) – Kosten: 1.200 Gewinnlose
Die besonderen World Buffs vom Dunkelmond-Jahrmarkt
Wahrsagerin Sayge versorgt euch mit Buffs, die ihr euch alle vier Stunden abholen könnt und die zwei Stunden lang andauern. Welchen Effekt ihr bekommt, hängt von euren beiden Antworten ab, die ihr auf die zwei Fragen des NPCs parat habt.
|Stärkungseffekt
|Antwort Frage 1
|Antwort Frage 2
|+10 Prozent Schaden
|1
|1
|+10 Prozent Magiewiderstand
|1
|2
|+10 Prozent Rüstung
|1
|3
|+10 Prozent Willenskraft
|2
|1
|+10 Prozent Intelligenz
|2
|2
|+10 Prozent Magiewiderstand
|2
|3
|+10 Prozent Ausdauer
|3
|1
|+10 Prozent Stärke
|3
|2
|+10 Prozent Beweglichkeit
|3
|3
|+10 Prozent Intelligenz
|4
|1
|+10 Prozent Willenskraft
|4
|2
|+10 Prozent Rüstung
|4
|3
Wichtig: Die prozentualen Boni wirken sich nur auf die Basiswerte eures Charakters aus. In WoW Classic war daher der Effekt für 10 Prozent mehr Schaden der mit Abstand beste Bonus für alle Schadensverursacher. Außerdem wichtig: In den Raids von WoW: Forever sollen die World Buffs nicht aktiv sein, sodass ihr euch den Dunkelmond-Buff nicht mehr vor jedem Schlachtzugtermin besorgen müsst.
Was ist mit den Dunkelmond-Karten in WoW: Forever?
Im klassischen WoW kann man von bestimmten Gegnern und Bossen allerlei Karten der verschiedenen Dunkelmond-Sets erhalten. Vier Sets gibt es insgesamt, jedes Set besteht aus den Karten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Ass. Wer ein vollständiges Set besitzt, kann damit zu Professor Thaddeus Paleo auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt gehen, um es gegen das jeweilige Schmuckstück einzutauschen.
In WoW Classic kamen die Sets am 5. Februar 2020 auf die Server, also einige Monate nach dem Classic-Start. Ob, wann und in welcher Form es die alten Dunkelmond-Sets in die Welt von WoW: Forever schaffen, ist aktuell unklar. Im Folgenden findet ihr aber schon mal die Infos zu den altbekannten Classic-Schmuckstücken:
Dunkelmond-Karte Blauer Drache (Biest-Deck)
- Effekt des Schmuckstücks: Anlegen: Wenn ein Zauber erfolgreich gewirkt wurde, besteht eine Chance von 2 %, dass 100 % Eurer Manaregeneration während des Zauberwirkens weiterläuft. Dauer: 15 Sekunden.
- Quelle vom Ass: Bestie in der Oberen Blackrockspitze
Dunkelmond-Karte Maelstrom (Elementar-Deck)
- Anlegen: Chance Euer Nahkampfziel, mit einem Blitz für 200 bis 300 Punkte Naturschaden zu treffen.
- Quelle vom Ass: Elementar-Anführern: Lavinius (Azshara), Hydrobrut (Düsterbruch), Lord Incendius (Blackrocktiefen) und Windhäscher in Silithus
Dunkelmond-Karte Wirbelnder Nether (Portal-Deck)
- Anlegen: Verleiht dem Träger eine Chance von 10 %, mit 20 % Gesundheit und Mana wiederbelebt zu werden.
- Quelle vom Ass: Dunkelmeister Gandling in Scholomance
Dunkelmond-Karte Heldentum (Hexenmeister-Deck)
- Anlegen: Es besteht eine Chance, dass der Träger um 120 bis 180 Schaden geheilt wird, wenn er bei einem Feind Nahkampfschaden verursacht.
- Quelle vom Ass: König Gordok in Düsterbruch
Wo bekomme ich die Karten 2 bis 8 her? Das sind Zufalls-Drops in der offenen Welt sowie in den Dungeons, und zwar von humanoiden und untoten Gegnern ab Stufe 45. Ihr könnt die Karten aber auch mit Spielern oder im Auktionshaus handeln.
Minispiele und weitere Händler auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt
Ansonsten erwarten euch auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt verschiedene Händler, bei denen ihr beispielsweise Getränke und Nahrungsmittel ohne besondere Effekte kaufen könnt. Spannender sind die Angebote von den folgenden NPCs:
- Professor Thaddeus Paleo verkauft neben Phiolen in limitierter Zahl Heiltränke und Schriftrollen für nützliche Buffs
- Lhara verkauft Salz und in limitierter Zahl Schweres Leder, Unverwüstliches Leder, Erdwurzel, Maguskönigskraut, Königsblut und grüne Waffen (Bogen und Schwert), im klassischen WoW hat sie aber auch einen blauen Dunkelmond-Ring sowie eine Dunkelmond-Halskette für Stufe-50-Charaktere verkauft
- Flik verkauft Lederbälle und Kisten mit Fröschen
- Morja hat eine Quest für euch, weil sie ihren Frosch Jubjub verloren hat. Um das Tier in der Nähe des Jahrmarktes fangen zu können, braucht ihr einen Dunkeleisenbierbecher aus den Blackrocktiefen. Als Belohnung erhaltet ihr ein Unausgebrütetes Jubling-Ei
Was ist mit den Minispielen? Auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt könnt ihr an zwei Minispielen teilnehmen:
- Blastenheimer 5000 Ultrakanone: Das Ziel ist es, sich aus der Ultrakanone herauskatapultieren zu lassen und im Zielbereich zu landen. Der Zielort in Elwynn: beim Kristallsee bei den Koordinaten (53/67). Der Zielort in Mulgore: in der Nähe des Sees bei den Koordinaten (44/63).
- Dampfpanzer: Beschwört mit der Dampfpanzersteuerung euren Panzer und steuert diesen in Duellen gegen andere Spieler. Für den Sieg müsst ihr Fähigkeiten wie Mörser, Kanone und Nitro-Boost besser einsetzen als euer Gegenüber.
Was ist WoW Forever? WoW Forever soll sich neben dem modernen WoW und WoW Classic einreihen und den Wunsch der Community nach einer Classic-Plus-Variante erfüllen. Euch erwartet das klassische WoW mit neuen Inhalten und sinnvollen Anpassungen, die auf die Stärken von Classic aufsetzen sollen. Die Maximalstufe wird bei 60 bleiben. Mehr Infos dazu in der Übersicht: Release, Roadmap, Beta – Alles Wichtige zu WoW Forever
Deine Meinung ist uns wichtig!
Gefällt dir der Artikel? Hast du irgendwelche Kommentare? Sag uns, was du denkst!
Kommentare