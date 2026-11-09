WoW Forever: Dunkelmond-Jahrmarkt erstmals gestartet – Alles zu Karten-Sets, World Buffs, Terminen und mehr

Einmal im Monat begrüßt WoW: Forever den Dunkelmond-Jahrmarkt. Wir verraten euch, wann er wo stattfindet und was euch dort für Quests, Besonderheiten und Minispiele erwarten.

Über unser Inhaltsverzeichnis springt ihr direkt zu den für euch interessanten Abschnitten:

Dunkelmond-Jahrmarkt: Termine und Standorte

Wann findet der Dunkelmond-Jahrmarkt statt? Der Dunkelmond-Jahrmarkt findet in WoW: Forever stets am ersten oder zweiten Montag im Monat statt und dauert 7 Tage. Hier die ersten Termine:

9. November 2026 bis 16. November 2026

7. Dezember 2026 bis 14. Dezember 2026

4. Januar 2027 bis 11. Januar 2027

8. Februar 2027 bis 15. Februar 2027

8. März 2027 bis 15. März 2027

5. April 2027 bis 12. April 2027

Wo finde ich den Dunkelmond-Jahrmarkt? Der Dunkelmond-Jahrmarkt von WoW: Forever findet im monatlichen Wechsel im Wald von Elwynn nahe Goldhain oder in Mulgore nahe Thunder Bluff statt. Aktuell findet ihr die Festlichkeiten im Wald von Elwynn!

Allianz-Charaktere können also einfach aus Sturmwind raus und die paar Meter Richtung Goldhain laufen. Horde-Charaktere nehmen hingegen den Zeppelin ins Basislager von Grom’Gol im Schlingendorntal. Reist von dort nach Norden, zuerst in den Dämmerwald und von da in den Wald von Elwynn.

Wenn der Jahrmarkt vor Thunder Bluff stattfindet, erreichen Allianz-Spieler das Fest am besten, wenn sie in Booty Bay das Schiff Richtung Ratchet nehmt und dann das Brachland in südwestlicher Richtung durchqueren. Bei Camp Taurajo findet ihr den Zugang nach Mulgore. Die Stadt Thunder Bluff findet ihr im Nordwesten der Zone.

Der Dunkelmond-Jahrmarkt findet alle 2 Monate im Wald von Elwynn statt. In allen anderen Monaten müsst ihr nach Mulgore.

Dunkelmond-Jahrmarkt: Gewinnlose und Quests

Über die Event-Quests und Tausch-Geschäfte könnt ihr euch auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt die sogenannten Gewinnlose des Dunkelmond-Jahrmarkts besorgen. Die Gewinnlose lassen sich dann bei den hiesigen Händlern gegen verschiedene Belohnungen eintauschen.

Achtung: Es kann sein, dass Blizzard einige der Inhalte und Belohnungen vom Dunkelmond-Jahrmarkt im Vergleich zu Classic für Forever angepasst hat. Falls euch Unterschiede auffallen sollten, die wir im Guide nicht berücksichtigt haben, haut sie gern in die Kommentare. Dann passen wir den Guide an.

Wie verdiene ich mir Gewinnlose? Sobald der Dunkelmond-Jahrmarkt seine Zelte aufgeschlagen hat, könnt ihr bei Marktschreier Kruban Darkblade in Orgrimmar (wenn Jahrmarkt in Mulgore stattfindet) oder Marktschreier Melnan Darkstone in Ironforge (wenn Jahrmarkt im Wald von Elwynn stattfindet) die Quest Der Dunkelmond-Jahrmarkt annehmen. Diese führt euch zum Event, wo ihr dann die ersten fünf Gewinnlose erhaltet.

Weitere Quests erhaltet ihr von den einheimischen Event-NPCs. Beachtet, dass ihr für diverse Aufträge einen bestimmten Ruf oder eine Mindeststufe erreicht haben müsst. Die Namen der Quests verraten euch in den meisten Fällen, welche Gegenstände ihr für den Abschluss besorgen müsst, die Zahl in der Klammer verrät, wie viele Items ihr abliefern müsst.

Kopfgeld-Quests von Yebb Neblegear

Kleine pelzige Tatzen (x5) – belohnt mit 1 Gewinnlos und 100 Ruf, benötigt Stufe 1, erhältlich bis 500 Ruf

(x5) – belohnt mit 1 Gewinnlos und 100 Ruf, benötigt Stufe 1, erhältlich bis 500 Ruf Zerrissene Bärenpelze (x5) – belohnt mit 4 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 10, erhältlich bis 1.100 Ruf

(x5) – belohnt mit 4 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 10, erhältlich bis 1.100 Ruf Weiche buschige Schwänze (x5) – belohnt mit 8 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 20, erhältlich bis 1.700 Ruf

(x5) – belohnt mit 8 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 20, erhältlich bis 1.700 Ruf Farbenprächtige Federbüsche (x5) – belohnt mit 12 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 30, erhältlich bis 2.500 Ruf

(x5) – belohnt mit 12 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 30, erhältlich bis 2.500 Ruf Leuchtendes Skorpidblut (x10) – belohnt mit 20 Gewinnlosen und 100 Ruf (nur das erste Mal), benötigt Stufe 40, keine Ruf-Voraussetzung, wiederholbar

(x10) – belohnt mit 20 Gewinnlosen und 100 Ruf (nur das erste Mal), benötigt Stufe 40, keine Ruf-Voraussetzung, wiederholbar Böse Fledermausaugen (x10) – belohnt mit 20 Gewinnlosen und 100 Ruf (nur das erste Mal), benötigt Stufe 40, keine Ruf-Voraussetzung, wiederholbar

Ingenieur-Quests von Rinling

Kupfermodulator (x5) – belohnt mit 1 Gewinnlos und 100 Ruf, benötigt Stufe 1, erhältlich bis 600 Ruf

(x5) – belohnt mit 1 Gewinnlos und 100 Ruf, benötigt Stufe 1, erhältlich bis 600 Ruf Surrendes bronzenes Dingsda (x7) – belohnt mit 4 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 10, erhältlich bis 1.100

(x7) – belohnt mit 4 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 10, erhältlich bis 1.100 Grünes Feuerwerk (x36) – belohnt mit 8 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 20, erhältlich bis 1.700 Ruf

(x36) – belohnt mit 8 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 20, erhältlich bis 1.700 Ruf Mechanische Repariersets (x6) – belohnt mit 12 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 30, erhältlich bis 2.500 Ruf

(x6) – belohnt mit 12 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 30, erhältlich bis 2.500 Ruf Thoriumapparat (x6) – belohnt mit 20 Gewinnlosen und 100 Ruf (nur das erste Mal), benötigt Stufe 40, keine Ruf-Voraussetzung, wiederholbar

Schmiede-Quests von Kerri Hicks

Grober Gewichtsstein (x10) – belohnt mit 1 Gewinnlos und 100 Ruf, benötigt Stufe 1, erhältlich bis 600 Ruf

(x10) – belohnt mit 1 Gewinnlos und 100 Ruf, benötigt Stufe 1, erhältlich bis 600 Ruf Schwerer Schleifstein (x7) – belohnt mit 4 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 10, erhältlich bis 1.100 Ruf

(x7) – belohnt mit 4 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 10, erhältlich bis 1.100 Ruf Grüne Eisenarmschienen (x3) – belohnt mit 8 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 20, erhältlich bis 1.700 Ruf

(x3) – belohnt mit 8 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 20, erhältlich bis 1.700 Ruf Großer schwarzer Streitkolben (x1) – belohnt mit 12 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 30, erhältlich bis 2.500 Ruf

(x1) – belohnt mit 12 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 30, erhältlich bis 2.500 Ruf Rituale der Stärke (x8) – belohnt mit 20 Gewinnlosen und 100 Ruf (nur das erste Mal), benötigt Stufe 40, keine Ruf-Voraussetzung, wiederholbar

Leder-Quests von Chronos

Jahrmarktsstiefel (3x Geprägte Lederstiefel) – belohnt mit 1 Gewinnlos und 100 Ruf, benötigt Stufe 1, erhältlich bis 600 Ruf

(3x Geprägte Lederstiefel) – belohnt mit 1 Gewinnlos und 100 Ruf, benötigt Stufe 1, erhältlich bis 600 Ruf Jahrmarktswämser (3x Gekräftige Lederrüstung) – belohnt mit 4 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 10, erhältlich bis 1.100 Ruf

(3x Gekräftige Lederrüstung) – belohnt mit 4 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 10, erhältlich bis 1.100 Ruf Der größte Gnom der Welt! (3x Barbarischer Harnisch) – belohnt mit 8 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 20, erhältlich bis 1.700 Ruf

(3x Barbarischer Harnisch) – belohnt mit 8 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 20, erhältlich bis 1.700 Ruf Der Krokilisken-Junge und der bärtige Murloc (Schildkrötenschuppengamaschen) – belohnt mit 12 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 30, erhältlich bis 2.500 Ruf

(Schildkrötenschuppengamaschen) – belohnt mit 12 Gewinnlosen und 100 Ruf, benötigt Stufe 30, erhältlich bis 2.500 Ruf Rüstungssets (8 × Unverwüstliches Rüstungsset) – belohnt mit 20 Gewinnlosen und 100 Ruf (nur das erste Mal), benötigt Stufe 40, keine Ruf-Voraussetzung, wiederholbar

Ob ihr Gewinnlose sammelt, hängt davon ab, ob ihr einen dieser Gegenstände möchtet.

Die Belohnungen für Gewinnlose in WoW: Forever

Was bekomme ich für die Gewinnlose? Ihr könnt die Lose bei Gelvas Grimegate gegen zehn besondere Gegenstände eintauschen:

Dunkelmond-Blume (Spaß-Schildhand) – Kosten: 5 Gewinnlose

(Spaß-Schildhand) – Kosten: 5 Gewinnlose Kleiner Dunkelmond-Preis (Chance auf Ausrüstung, Rezepte und Taschen) – Kosten: 5 Gewinnlose

(Chance auf Ausrüstung, Rezepte und Taschen) – Kosten: 5 Gewinnlose Hammel des letzten Monats (Spaß-Streitkolben) – Kosten: 10 Gewinnlose

(Spaß-Streitkolben) – Kosten: 10 Gewinnlose Geringer Dunkelmond-Preis (Chance auf Ausrüstung, Rezepte und Taschen) – Kosten: 12 Gewinnlose

(Chance auf Ausrüstung, Rezepte und Taschen) – Kosten: 12 Gewinnlose Großer Dunkelmond-Preis (Chance auf Ausrüstung, Rezepte und Taschen) – Kosten: 40 Gewinnlose

(Chance auf Ausrüstung, Rezepte und Taschen) – Kosten: 40 Gewinnlose Bauplan: Dampfpanzersteuerung (für Ingenieurskunst 275) – Kosten: 40 Gewinnlose

(für Ingenieurskunst 275) – Kosten: 40 Gewinnlose Dunkelmond-Lagerbehälter (14-Platz-Tasche) – Kosten: 50 Gewinnlose

(14-Platz-Tasche) – Kosten: 50 Gewinnlose Hammel des letzten Jahres (Spaß-Streitkolben) – Kosten: 50 Gewinnlose

(Spaß-Streitkolben) – Kosten: 50 Gewinnlose Amulett des Dunkelmonds (Epische Halskette mit Stärke, Ausdauer und Beweglichkeit, für Stufe 60) – Kosten: 1.200 Gewinnlose

(Epische Halskette mit Stärke, Ausdauer und Beweglichkeit, für Stufe 60) – Kosten: 1.200 Gewinnlose Kugel des Dunkelmonds (Epische Halskette für Zauberkundige der Stufe 60) – Kosten: 1.200 Gewinnlose

Die besonderen World Buffs vom Dunkelmond-Jahrmarkt

Wahrsagerin Sayge versorgt euch mit Buffs, die ihr euch alle vier Stunden abholen könnt und die zwei Stunden lang andauern. Welchen Effekt ihr bekommt, hängt von euren beiden Antworten ab, die ihr auf die zwei Fragen des NPCs parat habt.

Stärkungseffekt Antwort Frage 1 Antwort Frage 2 +10 Prozent Schaden 1 1 +10 Prozent Magiewiderstand 1 2 +10 Prozent Rüstung 1 3 +10 Prozent Willenskraft 2 1 +10 Prozent Intelligenz 2 2 +10 Prozent Magiewiderstand 2 3 +10 Prozent Ausdauer 3 1 +10 Prozent Stärke 3 2 +10 Prozent Beweglichkeit 3 3 +10 Prozent Intelligenz 4 1 +10 Prozent Willenskraft 4 2 +10 Prozent Rüstung 4 3

Wichtig: Die prozentualen Boni wirken sich nur auf die Basiswerte eures Charakters aus. In WoW Classic war daher der Effekt für 10 Prozent mehr Schaden der mit Abstand beste Bonus für alle Schadensverursacher. Außerdem wichtig: In den Raids von WoW: Forever sollen die World Buffs nicht aktiv sein, sodass ihr euch den Dunkelmond-Buff nicht mehr vor jedem Schlachtzugtermin besorgen müsst.

Wer Sayge die richtigen Antworten gibt, bekommt einen nützlichen Buff.

Was ist mit den Dunkelmond-Karten in WoW: Forever?

Im klassischen WoW kann man von bestimmten Gegnern und Bossen allerlei Karten der verschiedenen Dunkelmond-Sets erhalten. Vier Sets gibt es insgesamt, jedes Set besteht aus den Karten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Ass. Wer ein vollständiges Set besitzt, kann damit zu Professor Thaddeus Paleo auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt gehen, um es gegen das jeweilige Schmuckstück einzutauschen.

In WoW Classic kamen die Sets am 5. Februar 2020 auf die Server, also einige Monate nach dem Classic-Start. Ob, wann und in welcher Form es die alten Dunkelmond-Sets in die Welt von WoW: Forever schaffen, ist aktuell unklar. Im Folgenden findet ihr aber schon mal die Infos zu den altbekannten Classic-Schmuckstücken:

Dunkelmond-Karte Blauer Drache (Biest-Deck)

Effekt des Schmuckstücks: Anlegen: Wenn ein Zauber erfolgreich gewirkt wurde, besteht eine Chance von 2 %, dass 100 % Eurer Manaregeneration während des Zauberwirkens weiterläuft. Dauer: 15 Sekunden.

Quelle vom Ass: Bestie in der Oberen Blackrockspitze

Dunkelmond-Karte Maelstrom (Elementar-Deck)

Anlegen: Chance Euer Nahkampfziel, mit einem Blitz für 200 bis 300 Punkte Naturschaden zu treffen.

Quelle vom Ass: Elementar-Anführern: Lavinius (Azshara), Hydrobrut (Düsterbruch), Lord Incendius (Blackrocktiefen) und Windhäscher in Silithus

Dunkelmond-Karte Wirbelnder Nether (Portal-Deck)

Anlegen: Verleiht dem Träger eine Chance von 10 %, mit 20 % Gesundheit und Mana wiederbelebt zu werden.

Quelle vom Ass: Dunkelmeister Gandling in Scholomance

Dunkelmond-Karte Heldentum (Hexenmeister-Deck)

Anlegen: Es besteht eine Chance, dass der Träger um 120 bis 180 Schaden geheilt wird, wenn er bei einem Feind Nahkampfschaden verursacht.

Quelle vom Ass: König Gordok in Düsterbruch

Wo bekomme ich die Karten 2 bis 8 her? Das sind Zufalls-Drops in der offenen Welt sowie in den Dungeons, und zwar von humanoiden und untoten Gegnern ab Stufe 45. Ihr könnt die Karten aber auch mit Spielern oder im Auktionshaus handeln.

Video starten WoW Forever: Dieses Pet ist eine Referenz an Zelda und so bekommt ihr es Autoplay

Minispiele und weitere Händler auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt

Ansonsten erwarten euch auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt verschiedene Händler, bei denen ihr beispielsweise Getränke und Nahrungsmittel ohne besondere Effekte kaufen könnt. Spannender sind die Angebote von den folgenden NPCs:

Professor Thaddeus Paleo verkauft neben Phiolen in limitierter Zahl Heiltränke und Schriftrollen für nützliche Buffs

Lhara verkauft Salz und in limitierter Zahl Schweres Leder, Unverwüstliches Leder, Erdwurzel, Maguskönigskraut, Königsblut und grüne Waffen (Bogen und Schwert), im klassischen WoW hat sie aber auch einen blauen Dunkelmond-Ring sowie eine Dunkelmond-Halskette für Stufe-50-Charaktere verkauft

Flik verkauft Lederbälle und Kisten mit Fröschen

Morja hat eine Quest für euch, weil sie ihren Frosch Jubjub verloren hat. Um das Tier in der Nähe des Jahrmarktes fangen zu können, braucht ihr einen Dunkeleisenbierbecher aus den Blackrocktiefen. Als Belohnung erhaltet ihr ein Unausgebrütetes Jubling-Ei

Was ist mit den Minispielen? Auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt könnt ihr an zwei Minispielen teilnehmen:

Blastenheimer 5000 Ultrakanone : Das Ziel ist es, sich aus der Ultrakanone herauskatapultieren zu lassen und im Zielbereich zu landen. Der Zielort in Elwynn: beim Kristallsee bei den Koordinaten (53/67). Der Zielort in Mulgore: in der Nähe des Sees bei den Koordinaten (44/63).

: Das Ziel ist es, sich aus der Ultrakanone herauskatapultieren zu lassen und im Zielbereich zu landen. Der Zielort in Elwynn: beim Kristallsee bei den Koordinaten (53/67). Der Zielort in Mulgore: in der Nähe des Sees bei den Koordinaten (44/63). Dampfpanzer: Beschwört mit der Dampfpanzersteuerung euren Panzer und steuert diesen in Duellen gegen andere Spieler. Für den Sieg müsst ihr Fähigkeiten wie Mörser, Kanone und Nitro-Boost besser einsetzen als euer Gegenüber.

Was ist WoW Forever? WoW Forever soll sich neben dem modernen WoW und WoW Classic einreihen und den Wunsch der Community nach einer Classic-Plus-Variante erfüllen. Euch erwartet das klassische WoW mit neuen Inhalten und sinnvollen Anpassungen, die auf die Stärken von Classic aufsetzen sollen. Die Maximalstufe wird bei 60 bleiben. Mehr Infos dazu in der Übersicht: Release, Roadmap, Beta – Alles Wichtige zu WoW Forever