WoW Forever: Hotfixes vom 10. November 2026 – Patch Notes mit Anpassungen für Klassen und Dungeons

In der Nacht vom 9. auf den 10. November hat Blizzard für WoW: Forever neue Hotfixes implementiert. MeinMMO hat die Patch Notes für euch.

Was sind die aktuellen Hotfixes? Hier die Patch Notes für WoW: Forever – mangels offizieller deutscher Version haben wir sie für euch übersetzt:

Klassen

Druide

Der Abklingzeitmanager zeigt Berserker nicht mehr an. Dafür zeigt er jetzt Aufschlitzen korrekt an, sobald die Fähigkeit erlernt wurde.

nicht mehr an. Dafür zeigt er jetzt korrekt an, sobald die Fähigkeit erlernt wurde. Der Götze der Wildheit führt Zerfleischen nicht mehr unter den Fähigkeiten auf, deren Kosten er verringert.

Wilder Kampf

Ein Fehler wurde behoben, durch den Wilde Attacke in Katzengestalt den Druiden nicht sofort in den Kampf versetzte.

in Katzengestalt den Druiden nicht sofort in den Kampf versetzte. Ein Fehler wurde behoben, durch den Instinkt der Natur nicht korrekt auf Aufschlitzen und Anspringen wirkte.

nicht korrekt auf und wirkte. Die Betäubung durch Anspringen wird jetzt unter den Schwächungseffekten des Gegners angezeigt, solange sie aktiv ist.

Jäger

Vulgara der Unersättliche und die Shrieklings auf Zephras sollten jetzt den richtigen Tierfamilien für Jägerbegleiter angehören.

und die Shrieklings auf Zephras sollten jetzt den richtigen Tierfamilien für Jägerbegleiter angehören. Ein Fehler wurde behoben, durch den Jäger manchmal Gegner aus sehr großer Entfernung auf sich aufmerksam machten, wenn sie diese lediglich ins Ziel nahmen.

Magier

Der regelmäßige Bodenschaden von Flammenstoß verbraucht Freizaubern nicht mehr fälschlicherweise.

verbraucht nicht mehr fälschlicherweise. Die Auslösechance von Arkane Konzentration verteilt sich jetzt korrekt auf das Wirken des Zaubers und die einzelnen Geschosse. Zuvor bestand sowohl beim Wirken als auch bei jedem einzelnen Geschoss eine Chance von 10 %.

Paladin

Ein Fehler wurde behoben, durch den Weihe Gegnern keinen erhöhten Schaden mehr zufügen konnte, wenn zuvor andere Ziele innerhalb der Weihe verschwunden waren.

Gegnern keinen erhöhten Schaden mehr zufügen konnte, wenn zuvor andere Ziele innerhalb der Weihe verschwunden waren. Der Abklingzeitmanager zeigt Siegel jetzt korrekt an.

Priester

Schattengestalt endet nicht mehr, wenn Furchtzauberschutz gewirkt wird.

endet nicht mehr, wenn gewirkt wird. Seele der Macht bleibt jetzt wie vorgesehen auf Verbündeten aktiv, auf die der Zauber gewirkt wurde.

Schamane

Der visuelle Effekt von Blitzschlagbeherrschung wurde aktualisiert.

wurde aktualisiert. Blitzschlag-Überladung verursacht bei Blitzschlag jetzt die vorgesehene Schadensmenge.

verursacht bei jetzt die vorgesehene Schadensmenge. Ein Fehler wurde behoben, durch den der Verbesserte Geisterwolf die Fackel des Nachtwächters nicht im Maul hielt.

Hexenmeister

Der Abschluss von „Teufelsross beschwören“ gewährt jetzt die vorgesehene Reitfertigkeit.

gewährt jetzt die vorgesehene Reitfertigkeit. Anmerkung der Entwickler: Wer die Quest bereits vor diesem Hotfix abgeschlossen hat, erhält die Reitfertigkeit für Lehrlinge, sobald das Teufelsross einmal beschworen wird. Damit können bei Bedarf auch andere Reittiere geritten werden.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Verbrennen auch für Hexenmeister mit anderen Spezialisierungen als Zerstörung verfügbar war.

Krieger

Bei Donnerknall verfolgt der Abklingzeitmanager nicht mehr die verbleibende Effektdauer auf dem Ziel. Er zeigt jetzt nur noch die Abklingzeit der Fähigkeit an.

Video starten WoW Forever: Dieses Pet ist eine Referenz an Zelda und so bekommt ihr es Autoplay

Dungeons

Die Erfahrungspunkte für alle in Dungeons getöteten Gegner wurden um 50 % erhöht. (schon vorher aktiv)

Alcaz-Gefängnis

Zarla Ober hinterlässt jetzt Beute, wenn sie besiegt wird.

Tiefschwarze Grotte

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler nach ihrem Tod in der Tiefschwarzen Grotte ihren Geist nicht freilassen konnten.

Blackrocktiefen

Ein Fehler wurde behoben, durch den sich die Türen zum Thronsaal nicht mehr öffneten, wenn die gesamte Gruppe im Kampf gegen Imperator Thaurissan starb.

starb. Das Herz des Berges kann jetzt mehr als einmal geplündert werden.

Die Versunkene Stadt

Ein Fehler wurde behoben, durch den Kreaturen in der Versunkenen Stadt rund 30 % mehr Schaden als vorgesehen verursachten.

Deathless Marrow

Die Gesundheit der Kreaturen in dieser Begegnung wurde um 25 % verringert.

verringert. Der Schaden von Feuerball des Deathless Sorcerer wurde um 25 % verringert.

des Deathless Sorcerer wurde um verringert. Der Schaden von Sturmangriff des Deathless Watcher wurde um 50 % verringert.

des Deathless Watcher wurde um verringert. Der Deathless Guardian setzt Schildschlag jetzt rund 50 % seltener ein.

Terrasse des Formers

Vitrix , Schneekralle und Zunder hinterlassen jetzt wie vorgesehen Beute und beim Kürschnern höherstufige Materialien.

, und hinterlassen jetzt wie vorgesehen Beute und beim Kürschnern höherstufige Materialien. Zunder sollte jetzt erscheinen, nachdem Spieler das Archival Panel benutzt haben.

Stratholme

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler innerhalb von Stratholme aufsitzen konnten.

Gegner und NPCs

Silberwald – Ivar der Verfaulte erschien langsamer als vorgesehen. Der Fehler wurde behoben.

– erschien langsamer als vorgesehen. Der Fehler wurde behoben. Teldrassil – Ferocitas der Traumfresser erscheint jetzt schneller wieder.

– erscheint jetzt schneller wieder. Krater von Un’Goro – Ein Fehler wurde behoben, durch den junge Dimetrodons auf Stufe 58 erschienen. Vorgesehen sind die Stufen 51 bis 52 .

– Ein Fehler wurde behoben, durch den junge Dimetrodons auf Stufe 58 erschienen. Vorgesehen sind die Stufen . Zephras – Malduko Cloudcrush erscheint jetzt etwas langsamer wieder.

Gegenstände

Ein Fehler beim Beutel mit violettem Staub wurde behoben. Der Stärkungseffekt des Lagers hält jetzt wie vorgesehen eine Stunde länger an.

wurde behoben. Der Stärkungseffekt des Lagers hält jetzt wie vorgesehen an. Ein Fehler wurde behoben, durch den abgefangene Kisten und Handwerksverfügungen in Dungeons nicht als Beute erhältlich waren.

und in Dungeons nicht als Beute erhältlich waren. Berduns zuverlässiges Gewehr hat keine zufälligen Werte mehr und wird beim Anlegen nicht gebunden.

hat keine zufälligen Werte mehr und wird beim Anlegen nicht gebunden. Ein Fehler wurde behoben, durch den sich die Schicke Stoppuhr eine Abklingzeit mit Spurt , Blinzeln , Sprinten und anderen Bewegungsfähigkeiten teilte.

eine Abklingzeit mit , , und anderen Bewegungsfähigkeiten teilte. Der Großstab der Zephrali und das Szepter des gefallenen Drachen werden jetzt richtig herum angezeigt, wenn sie auf dem Rücken getragen werden.

und das werden jetzt richtig herum angezeigt, wenn sie auf dem Rücken getragen werden. Die Handschuhe der Heiligen Macht funktionieren jetzt wie vorgesehen.

Spieler gegen Spieler

In der Kriegshymnenschlucht wurde eine unsichtbare Wand entfernt, die den Zugang zum Dach der Allianzbasis fälschlicherweise versperrte. Passt da oben bitte auf.

Quests

Der Questgegenstand für „The Monster Surfaces“ ist jetzt für alle Spieler einer Gruppe verfügbar.

ist jetzt für alle Spieler einer Gruppe verfügbar. Quakis Kopf ist jetzt für alle Spieler einer Gruppe verfügbar.

ist jetzt für alle Spieler einer Gruppe verfügbar. Ulmpfotes Kopf ist jetzt für alle Spieler einer Gruppe verfügbar.

ist jetzt für alle Spieler einer Gruppe verfügbar. Wer Astor Hadren während der Quest „Die Todespirscher“ schlecht behandelt, sollte ihn jetzt wie vorgesehen verärgern und gegen ihn kämpfen können.

während der Quest schlecht behandelt, sollte ihn jetzt wie vorgesehen verärgern und gegen ihn kämpfen können. Ein Fehler wurde behoben, durch den Jom-jom seine Flucht während „Jom-jom’s Escape“ nicht fortsetzte.

seine Flucht während nicht fortsetzte. Die Tür, die nach der Quest „Ever After“ verfügbar ist, sollte Spieler jetzt bei Benutzung wie vorgesehen teleportieren.

verfügbar ist, sollte Spieler jetzt bei Benutzung wie vorgesehen teleportieren. Ein Fehler wurde behoben, durch den Terry Longdrink während der Quest „Unwillkommene Gäste“ am Leben blieb.

während der Quest am Leben blieb. „Sucht Bingles“ war fälschlicherweise Eisenschmiede zugeordnet. Die Quest gehört jetzt zu Loch Modan .

war fälschlicherweise Eisenschmiede zugeordnet. Die Quest gehört jetzt zu . Skonks Liste wurde aktualisiert, damit alle Spieler sie während „Ein kurzer Blick auf die Liste“ lesen können.

wurde aktualisiert, damit alle Spieler sie während lesen können. Henrik Lonebrows Tagebuch erscheint jetzt schneller wieder, damit mehr Spieler „Lonebrows Tagebuch“ beginnen können. Der Fundort liegt jetzt ein Stück weiter die Straße hinunter. Haltet dort nach einem ähnlichen Skelett Ausschau.

erscheint jetzt schneller wieder, damit mehr Spieler beginnen können. Der Fundort liegt jetzt ein Stück weiter die Straße hinunter. Haltet dort nach einem ähnlichen Skelett Ausschau. Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler Berards Tagebuch für „Rezept für den Tod“ unter Umständen nicht aus Berards Bücherregal nehmen konnten.

für unter Umständen nicht aus Berards Bücherregal nehmen konnten. Ein Fehler wurde behoben, der den Abschluss von „Schnitzen und Stibitzen“ verhinderte.

verhinderte. Ein Fehler wurde behoben, durch den es deutlich schwieriger als vorgesehen war, die Schurkenquest „Mission: möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich“ erneut zu beginnen.

erneut zu beginnen. Ein Fehler wurde behoben, durch den Jezap Jinglesprocket Spielern unter Umständen keinen Blutmeisterring aushändigte.

Spielern unter Umständen keinen aushändigte. Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler unter Stufe 60 während „Feathers in Flight“ die Eulennester in Hyjal nicht plündern konnten.

Mehr zu WoW: Forever findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO, schaut gern vorbei:

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Völker

Tauren

Die Abklingzeit von Grüner Daumen beginnt jetzt wie vorgesehen erst, wenn die Fähigkeit fertig gewirkt wurde.

Welt

In mehreren stark überfüllten Gebieten wurde die Zahl der gleichzeitig anwesenden Spieler verringert.

Anmerkung der Entwickler: Auf PvP-Realms fällt diese Änderung noch stärker aus. Spieler hatten uns berichtet, dass sich mehrere Orte überfüllt anfühlten. Wir beobachten weiterhin, wie sich die Gebiete spielen, und nehmen bei Bedarf weitere Anpassungen vor.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Flugroute von Camp Taurajo nach Donnerfels stellenweise durch Objekte führte.

Muss ich für die Hotfixes ein Update herunterladen? Nein, ihr könnt euren Battle.net-Launcher starten und direkt loslegen. Kleine Hotfixes dieser Art kann Blizzard ohne Client-Update implementieren. Auch größere Wartungsphasen über den Tag hin weg dürften uns in Europa nicht erwarten. Vor einigen Tagen fand die Wartungsphase beispielsweise zwischen 03:00 und 04:00 Uhr morgens statt. Mehr dazu erfahrt ihr hier: WoW Forever Server Down am 6. November im Live-Ticker – Startzeit, Status, Dauer