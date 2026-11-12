Spieler trauern um verstorbenen Musiker aus Final Fantasy XIV, ehren ihn mit emotionaler Aktion

In den sozialen Medien gehen gerade viele Bilder online, die Gedenkaktionen in Final Fantasy XIV zeigen. Denn einer der bekanntesten Musiker ist leider verstorben.

Wer ist verstorben? Wie Square Enix auf der Seite zu Final Fantasy XIV bekanntgibt, ist der Bassist von The Primals, Eikishi Iwai, im Alter von 57 Jahren verstorben. Seinen letzten Auftritt auf der Bühne hatte er während des Final Fantasy XIV Fan Festivals in Japan. Der Tod sei plötzlich gekommen und sowohl die Bandkollegen als auch die Entwickler und das Team von Final Fantasy XIV seien von der Trauer überwältigt.

The Primals ist die offizielle Rockband des MMORPGs und direkt aus dem Entwicklungs- und Musikteam des Spiels entstanden. Ins Leben gerufen wurde sie 2014 von Masayoshi Soken, dem Sound Director und Hauptkomponisten von Final Fantasy XIV.

Seitdem ist sie für die Rock-Versionen des epischen Soundtracks des Spiels verantwortlich. Ihre Auftritte bei den Fan Festivals zählen zu den großen Highlights, denn dort wurden Live-Konzerte der beliebtesten Boss-Themes gespielt.

Fans gedenken Eikishi Iwai im Spiel

Wie reagiert die Community? Auch die Community ist von tiefer Trauer überwältigt. Deshalb wurden auf mehreren Servern Gedenkfeiern gestartet, bei denen sich Spieler im Kreis um einen Teleportationsstein in Limsa Lominsa versammelten.

Reddit wird gerade mit Screenshots überflutet, bei denen Spieler den Begleiter Reise-Lagerfeuer beschworen haben und sich vor ihm hinsetzen oder niederknien. Die Aktion wird oft genutzt, um verstorbene Community-Mitglieder oder Entwickler zu ehren. Nun gedenken sie auf diese Weise dem verstorbenen Eikishi Iwai.

In den Kommentaren schreiben einige Spieler, wie berührend sie es finden, dass so viele Menschen einer einzigen Person gedenken. Sie wünschen Iwai, dass er in Frieden ruhen könne.

Habt ihr ebenfalls an der Aktion teilgenommen oder habt ihr noch vor, Iwai zu gedenken? Schreibt eure Gedanken gerne in die Kommentare. Vor zwei Jahren starb einer der Synchronsprecher aus Final Fantasy XIV. Einer seiner Freunde grindete hart, um ihn noch ein letztes Mal im Spiel hören zu können: Spieler steckte fast 200 Stunden in ein MMORPG, um die Stimme seines verstorbenen Kumpels zu hören