Aion 2 scheffelt so viele Millionen, bringt NCSoft zurück in die grünen Zahlen

Die Verantwortlichen von NCSoft haben ihren Finanzbericht für das 3. Quartal 2026 veröffentlicht. Obwohl Aion 2 erst im Oktober global erschienen ist, hat das MMORPG einen großen Anteil am aktuellen Erfolg des Publishers.

Was verrät der Finanzbericht? Der neue Finanzbericht von NCSoft dreht sich um die Umsätze in den Monaten Juli bis September 2026. Die am 5. Oktober erschienene globale Version von Aion 2 wird also erst im kommenden Bericht vollumfänglich bewertet werden. Schon jetzt gibt es aber einen Ausblick auf die Umsätze im Startmonat.

Konkret soll Aion 2 vom Early-Access-Start bis zum 10. November einen Umsatz von umgerechnet 74,8 Millionen Euro erzielt haben (Quelle: invenglobal.com). Zum Vergleich: Die koreanische Version von Aion 2 soll im 3. Quartal 35,67 Millionen Euro Umsatz gemacht haben und so bis September 2026 auf einen Gesamtumsatz von 229,60 Millionen Euro gekommen sein.

Aion 2 ist damit neben dem in Korea extrem beliebten Lineage-Franchise (vor allem Lineage Classic) der Hauptgrund für den anhaltenden Positivtrend der PC-Sektion von NCSoft, während der Mobile-Bereich weiterhin schwächelt. Ebenfalls bemerkenswert: Die Umsätze aus dem Ausland machen mittlerweile mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes aus.

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NCSoft im Aufwind

Wie gut geht es NCSoft? Die Krise von vor ein paar Jahren scheint bewältigt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte man im 3. Quartal 2026 satte 91 Prozent mehr Umsatz generieren (465,5 Millionen Euro). Dadurch kehrte das Unternehmen in die Gewinnzone zurück und erzielte einen operativen Gewinn von 13,6 Millionen Euro.

Da man die Untergrenze der finanziellen Ziele für das Jahr 2026 bereits erreicht hat, hat man die Messlatte nun auf 2,8 Billionen Won (1,9 Milliarden Euro) angehoben. Auch das Ziel für das kommende Jahr steht fest: 3,2 bis 3,4 Billionen Won Umsatz (also 2,17 bis 2,31 Milliarden Euro).

Erreichen möchte NCSoft das Ziel mit einem 3-Säulen-Plan, der auf den Ausbau der bestehenden Marken, die Etablierung neuer IPs und das Wachstum im Casual-Mobile-Markt setzt. Der globale Markt spielt dabei weiterhin eine große Rolle: 10 neue Spiele möchte NCSoft bis Ende 2027 weltweit einführen. Das Spiel, auf das wir uns definitiv am meisten freuen? Wir haben erstes Gameplay zu Guild Wars 3 gesehen und glauben jetzt an die Revolution der MMORPGs