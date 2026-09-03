Wir haben erstes Gameplay zu Guild Wars 3 gesehen und glauben jetzt an die Revolution der MMORPGs 

MeinMMO-Chefredakteurin Leya und MeinMMO-Redakteurin Jasmin konnten sich gemeinsam erstes Gameplay aus einer frühen Version zu Guild Wars 3 ansehen. Das gezeigte Material hat die beiden so sehr überzeugt, dass sie an ein wahres Wunder für den MMORPG-Bereich glauben.

Der westliche MMORPG-Markt wird seit vielen Jahren von den immer gleichen Platzhirschen wie World of Warcraft oder Final Fantasy 14 dominiert. Damit einher geht eine gewisse Stagnation, denn der MMORPG-Branche fehlt seit Langem eine echte Neuheit.

Zu den größten Schmerzpunkten zählen das Bewegungs- und Kampfsystem. Nach all diesen Jahren haben sie keine spürbare Überarbeitung bekommen und fühlen sich deshalb immer noch klobig an. Für die heutige Zeit ist das einfach zu wenig.

Die Hoffnung liegt deshalb bei vielen westlichen Spielern auf Guild Wars 3. Die Entwickler haben es sich schon in der Vergangenheit mit jedem neuen Titel zur Aufgabe gemacht, aktuelle Baustellen des Genres anzugehen. Unser MMORPG-Experte Karsten schätzte bereits, dass Guild Wars 3 vor allem den Aspekt des “MMO Lites” verfolgen wird, der eine Hub-Welt und kleinere Spielerzahl bietet.

Um das beste Genre der Welt dreht sich auch alles auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, in dem wir noch einmal auf alles blicken, was wir zu Guild Wars 3 wissen:

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In einer ersten Gameplay-Präsentation konnte ich mich zusammen mit MeinMMO-Chefredakteurin Leya von den neuen Ansätzen des MMORPGs überzeugen. Durch die Präsentation geleitet haben uns Game Director Colin Johanson und Lead Gameplay Designer Anthony Ordon auf der gamescom 2026.

Der Fokus lag hierbei auf dem Kampf- und Bewegungssystem. Das gezeigte Material hat uns innerhalb von 30 Minuten so geflasht, dass wir uns sicher sind, dass Guild Wars 3 das Genre revolutionieren und seine Versprechen einhalten wird.