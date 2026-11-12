WoW Forever: Achtung, dieser Loot macht euch schlechter, aber auch lustiger

Der neue Loot in World of Warcraft Forever kann ziemlich witzig sein – aber auch nervig. Ein Paar Stiefel zwingt euch zu etwas, das ihr sonst nie wollt.

Zu den neuen Abenteuern von World of Warcraft Forever gehören auch eine Menge Dungeons. Spätestens beim Erreichen des Schlingendorntales ab ungefähr Stufe 35 werdet ihr eine Instanz finden, in der es aberwitzige Beute gibt – wie etwa diese Stiefel, die euren Charakter in quälende Langsamkeit zwingen.

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Links Schuhe im falschen Spiel

Was ist das für ein Item? Es handelt sich dabei um „Linkens Eisenstiefel“ („Linken’s Boots of Iron“). Diese Stiefel könnt ihr bei verschiedenen Mobs im Dungeon „Die Versunkene Stadt“ ergattern. Die Kettenstiefel sind recht solide, immerhin haben sie Beweglichkeit und Ausdauer, aber auch einen interessanten Flavortext. Der besagt:

„Unglaublich schwere, nutzlose Stiefel. Wer hat die gemacht?“

Wer sich freut und diese Stiefel anlegt, der wird sofort etwas Absurdes feststellen: Man kann sich nur noch ganz langsam bewegen, nämlich in der Gehen-Geschwindigkeit (das nennen manche auch „RP-Walk“). Wer wieder schneller laufen möchte, muss die Stiefel ablegen.

Welchen Nutzen hat das? Blizzard wollte mit diesem Item nicht nur trollen, sondern es hat auch einen richtigen Nutzen. Verwendet ihr die Stiefel nämlich im Wasser, dann könnt ihr auf dem Meeresgrund gehen! Das kann je nach Quest nützlich sein oder sich auch einfach für die Erforschung der Meere eignen. Denn wer weiß, was die Entwickler noch alles in WoW: Forever versteckt haben, das bisher noch nicht gefunden wurde …

Worauf spielt das Item an? Die Schuhe sind – die meisten haben es am Namen bereits erraten – eine Anspielung auf The Legend of Zelda, nämlich den Titel „Ocarina of Time“. Dort kann der Held Link Eisenstiefel finden, die vor allem im Wassertempel benötigt werden. Die Stiefel sorgen nämlich dafür, dass Link auf den Grund des Bodens hinabsinkt, dort umherlaufen kann und etwas gefährlichen Strömungen entgeht.

Habt ihr schon lustige Beute in World of Warcraft Forever mit nützlichen oder absurden Effekten entdeckt? Oder steht ihr noch ganz am Anfang eurer Reise und könnt vom Besuch verschiedener Dungeons bisher nur träumen? Immerhin an anderer Beute hat Blizzard schon geschraubt: Quests auf hohen Stufen geben nun Gold als Belohnung.