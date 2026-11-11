Danke, Blizzard! Das neue Crafting in WoW Forever löst ein Problem, das mich seit 20 Jahren stört

Mit WoW Forever geht Blizzard teilweise ganz neue Wege, darunter ein vollkommen überarbeitetes Crafting-System. Genau das gefällt MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus, weil es ihm erlaubt, endlich so zu spielen, wie es sich richtig anfühlt.

Was mir an World of Warcraft immer mit am besten gefallen hat, sind die Klassen-Fantasien. Die meisten Klassen fühlen sich authentisch an, einzigartig. Ein Grund, warum Legion mit seinen Klassenhallen zu den besten Erweiterungen der WoW-Geschichte zählt.

Allerdings beißen sich diese Fantasien manchmal mit dem, was man braucht, um die kniffligeren Inhalte von World of Warcraft spielen zu können – Raids etwa. Und genau hier gibt es etwas, das mich in Classic genauso gestört hat wie schon damals in Vanilla: Rüstungen.

Klingt jetzt vielleicht etwas banal, aber was ich trage, soll auch meine Klasse widerspiegeln. Gerade Heiler dürften das aber kennen: wer volle Leistung aus seinem Charakter holen will, muss Stoff oder Leder tragen.

Früher gab es schlicht wenige bis keine Alternativen, da Stoff traditionell die Rüstungs-Klasse für Zauberklassen war, zu denen eben auch die Heiler zählen. Am schlimmsten trifft es dabei die Klasse, mit der ich am liebsten heile: Paladine.

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Paladine tragen Rüstung, keine Kleider!

Als Platten-Klasse können Paladine sämtliche Rüstungs-Arten und sogar die meisten Waffen tragen. Was erst einmal nach einem riesigen Vorteil klingt, vor allem für Heiler, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Problem.

Denn statt am Ende als heiliger Ritter in dicker Rüstung mit Insignien als standhafter Leuchtturm inmitten von Gegnern zu stehen und die Verbündeten zu heilen, während man mit dem zweihändigen Hammer Untote zermatscht, trägt man im Raid eine Frankenstein-Rüstung aus Leder, Stoff und Kette. Vielleicht schummelt sich das ein oder andere Platten-Stück dazwischen.

Mehr als alle anderen Klassen erinnert ein Paladin im Endgame (und auch schon beim Leveln, wenn man sich das als Heiler antut), an einen bunten Clown, weil wirklich nichts zusammen passt. Nicht gerade der respekteinflößende Licht-Krieger, den man sich vorstellt.

In Vanilla war das aber noch notwendig, zumal es ja nicht einmal Dinge wie Transmogrifizierung gab. In WoW Forever unterliege ich diesem Zwang endlich nicht mehr.

Die (ehemals) beste Robe für Heiler fällt und ich … brauche sie nicht!

Wirklich aufgefallen ist mir das bei unseren Runs durch Burg Schattenfang. Dort fällt ohnehin schon viel starke Ausrüstung für Zauberwirker und eine bestimmte Robe, die eigentlich jeder Heiler haben will: die Robe von Arugal.

Obwohl es sich dabei um ein Item aus einem Dungeon für etwa Stufe 25 handelt, hat die Robe einen schon nahezu legendären Status in World of Warcraft. Bei uns ist sie gefallen – und ich habe sie liegenlassen. Okay, ich habe Gier gewürfelt und sie trotzdem gewonnen, aber das ist Nebensache.

Aus Nostalgie-Gründen habe ich die Robe trotzdem behalten. Und weil sie nur 17 Silber wert ist.

Punkt ist, dass ich die Robe überhaupt nicht wirklich brauche, denn ich kann mir ein viel besseres Stück schwere Rüstung für die Brust herstellen, das Versilberte Kettenhemd des Akolythen. Da ist mehr Heilzauberkraft drauf, bessere Stats und logischerweise mehr Rüstung.

Statt in einer sauberen Adels-Robe kann ich also weiter in schwerer Rüstung heilen und zur Not sogar tanken, sollte es notwendig sein. Etwas, das ich so als Level-Erfahrung mit meinen Paladinen in Classic noch nie hatte.

Craften statt looten: Schmied ist endlich der ideale Beruf für mich

Blizzard hat mit WoW Forever das Crafting-System vollkommen überarbeitet und ich könnte mich nicht mehr darüber freuen. Berufe waren schon immer einer der Inhalte, die mich in WoW, oder Spielen allgemein, am meisten interessiert.

Als Schmied kann ich nun Rezepte für alle möglichen Stufen lernen, die besser sind als so gut wie alles, was ich looten kann. Sicher, das erfordert etwas Grind (oder Gold), aber ich sehe jedes Rüstungsteil als lange Questreihe: Rezept lernen, Materialien besorgen, herstellen, Belohnung!

Da sämtliche dieser Gegenstände zudem beim Aufheben gebunden sind, kann man sie sich nicht einfach kaufen. Ich muss Schmied sein, um in den Genuss dieser Ausrüstung zu kommen. Für einige sicherlich ätzend, für mich perfekt, um meinem Charakter mehr Tiefe zu verleihen.

Ich bin nicht nur Paladin, nicht nur Heiler, sondern auch Schmied und kann das zeigen – nebenbei einer der besten Berufe für Paladine und Krieger. Genau dieses Zusammenspiel aus Klassen-Gameplay und Crafting wünsche ich mir seit Vanilla. Danke!

Welcher Dungeon hat euch bisher am besten gefallen? Und welches neue Feature in WoW Forever hat euch am meisten begeistert? Schreibt einen Kommentar!

Ohnehin muss ich meine erste Einschätzung zu WoW Forever jeden Tag ein wenig mehr überdenken. Wo ich anfangs dachte, dass mir das Spiel zu viele Änderungen vornimmt, um mir als Classic-Fan noch gefallen zu können, weiß ich jetzt: WoW Forever ist nicht das Classic+, das ich wollte, aber ich kann trotzdem nicht aufhören