WoW Forever: Die besten Berufe für alle Klassen (PvE und PvP)

Welche Berufe passen besonders gut zu eurer Klasse aus WoW: Forever? MeinMMO beantwortet euch diese Frage hier im Guide. Dabei berücksichtigen wir auch, ob ihr euren Schwerpunkt eher auf PvP oder PvE legt.

Worum geht es in diesem Artikel? Wir verraten euch, welche Berufe besonders gut zu eurer Klasse passen. Wir unterscheiden dabei zwischen PvE- und PvP-Fokus. Nach der schnellen Übersicht zu den Berufen und unseren Empfehlungen gehen wir auf die wichtigsten Gründe für unsere Empfehlungen ein. Über unsere Inhaltsangabe könnt ihr direkt zu den für euch interessanten Bereichen springen:

Ein Disclaimer vorweg: Wir kennen bisher nur die Beta von WoW: Forever bis Stufe 30 und die Stärken der Berufe aus Vanilla sowie Classic. Viele neue Rezepte sind noch nicht entdeckt. Die bis dato unbekannten Neuerungen könnten die Bewertungen der Berufe noch spürbar durcheinanderwirbeln. Deswegen werden wir diesen Guide nach dem Start von Forever auch regelmäßig für euch aktualisieren.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

Alle Berufe von WoW: Forever auf einen Blick

Die folgenden Berufe könnt ihr in WoW: Forever erlernen:

Herstellende Berufe Sammelberufe Sekundärberufe Alchemie / Alchimie

– Versorgt euch mit Tränken, Fläschchen, Elixieren und Transmutationen Bergbau

– Wichtig für vor allem Schmiede und Ingenieure Angeln

– Wichtig für Kochen und Alchemie Lederverarbeitung

– Versorgt euch mit Leder- und Schwere-Rüstung-Ausrüstung, Rüstungsverbesserungen und mehr Kräuterkunde

– Wichtig für vor allem Alchemie Erste Hilfe

– Versorgt euch mit Verbänden, Heiltränken und Gegenmittel für Gifte, Blutungen sowie Krankheiten Ingenieurskunst

– Versorgt euch mit technischen Spielereien, Fernkampfwaffen, Munition, Zielfernrohren und mehr Kürschnerei

– Wichtig für vor allem Lederverarbeitung Kochen

– Versorgt euch mit Buff-Food Schneiderei

– Versorgt euch mit Stoff-Ausrüstung, Taschen und mehr Verzauberkunst

– Versorgt euch mit Verzauberungen, Zauberstäben, Nebenhand-Items, Relikten, Ölen und besonderen Ressourcen wie Verzaubertes Leder Schmiedekunst

– Versorgt euch mit Platten-Ausrüstung, Waffen, Wetzsteinen und Dietrichen

Beachtet dabei, dass ihr mit jedem Charakter nur 2 Hauptberufe der Kategorien Herstellung oder Sammeln erlernen könnt. Die 3 Sekundärberufe Angeln, Kochen und Erste Hilfe dürft (und solltet) ihr indes mit jedem Charakter zusätzlich und ohne Einschränkungen lernen sowie leveln.

Die besten Berufe für eure Klasse – die Übersicht

Wer nur kurz nachschlagen möchte, welche Kombinationen wir bei den Berufen für PvP und PvE empfehlen, wird hier fündig:

Klasse Beruf 1 (PvE) Beruf 2 (PvE) Beruf 1 (PvP) Beruf 2 (PvP) Krieger Für maximale DpS / Aggro: Ingenieurskunst

Für Ausrüstung:

Schmiedekunst Bergbau Ingenieurskunst Alchemie oder Bergbau Paladin Für maximale DpS / Aggro: Ingenieurskunst

Für Ausrüstung:

Schmiedekunst Bergbau Ingenieurskunst Alchemie oder Bergbau Jäger Für maximale DpS und

Ausrüstung: Ingenieurskunst

Alternative: Lederverarbeitung Bergbau oder Kürschnerei

(abhängig vom ersten Beruf) Ingenieurskunst Alchemie oder Bergbau Schurke Für maximale DpS: Ingenieurskunst

Für Ausrüstung:

Lederverarbeitung Bergbau oder Kürschnerei

(abhängig vom ersten Beruf) Ingenieurskunst Alchemie oder Bergbau Priester Für Ausrüstung:

Schneiderei Verzauberkunst Ingenieurskunst Alchemie oder Bergbau Schamane Für maximale DpS: Ingenieurskunst

Für Ausrüstung:

Lederverarbeitung Bergbau oder Kürschnerei

(abhängig vom ersten Beruf) Ingenieurskunst Alchemie oder Bergbau Magier Für Ausrüstung:

Schneiderei Verzauberkunst Ingenieurskunst Alchemie oder Bergbau Hexenmeister Für Ausrüstung:

Schneiderei Verzauberkunst Ingenieurskunst Alchemie oder Bergbau Druide Für maximale DpS oder Aggro: Ingenieurskunst

Für Ausrüstung:

Lederverarbeitung Bergbau oder Kürschnerei (abhängig vom ersten Beruf) Ingenieurskunst Alchemie oder Bergbau

Lest in jedem Fall die Anmerkungen zu unseren Empfehlungen im nächsten Abschnitt. Dort erfahrt ihr, was Ingenieurskunst im PvE und PvP auszeichnet, warum Alchemie als Empfehlung für PvE nicht auftaucht und welche Berufe wir empfehlen, um viel Gold zu machen. Wer indes eine Übersicht zum Spiel allgemein sucht, schaut hier vorbei: WoW Forever: Release, Roadmap, Namensreservierung – Alles Wichtige zum neuen Classic Plus von World of Warcraft