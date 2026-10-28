WoW Forever: Die besten Berufe für alle Klassen (PvE und PvP)

Welche Berufe passen besonders gut zu eurer Klasse aus WoW: Forever? MeinMMO beantwortet euch diese Frage hier im Guide. Dabei berücksichtigen wir auch, ob ihr euren Schwerpunkt eher auf PvP oder PvE legt.
Worum geht es in diesem Artikel? Wir verraten euch, welche Berufe besonders gut zu eurer Klasse passen. Wir unterscheiden dabei zwischen PvE- und PvP-Fokus. Nach der schnellen Übersicht zu den Berufen und unseren Empfehlungen gehen wir auf die wichtigsten Gründe für unsere Empfehlungen ein. Über unsere Inhaltsangabe könnt ihr direkt zu den für euch interessanten Bereichen springen:
Ein Disclaimer vorweg: Wir kennen bisher nur die Beta von WoW: Forever bis Stufe 30 und die Stärken der Berufe aus Vanilla sowie Classic. Viele neue Rezepte sind noch nicht entdeckt. Die bis dato unbekannten Neuerungen könnten die Bewertungen der Berufe noch spürbar durcheinanderwirbeln. Deswegen werden wir diesen Guide nach dem Start von Forever auch regelmäßig für euch aktualisieren.
Alle Berufe von WoW: Forever auf einen Blick
Die folgenden Berufe könnt ihr in WoW: Forever erlernen:
|Herstellende Berufe
|Sammelberufe
|Sekundärberufe
|Alchemie / Alchimie
– Versorgt euch mit Tränken, Fläschchen, Elixieren und Transmutationen
|Bergbau
– Wichtig für vor allem Schmiede und Ingenieure
|Angeln
– Wichtig für Kochen und Alchemie
|Lederverarbeitung
– Versorgt euch mit Leder- und Schwere-Rüstung-Ausrüstung, Rüstungsverbesserungen und mehr
|Kräuterkunde
– Wichtig für vor allem Alchemie
|Erste Hilfe
– Versorgt euch mit Verbänden, Heiltränken und Gegenmittel für Gifte, Blutungen sowie Krankheiten
|Ingenieurskunst
– Versorgt euch mit technischen Spielereien, Fernkampfwaffen, Munition, Zielfernrohren und mehr
|Kürschnerei
– Wichtig für vor allem Lederverarbeitung
|Kochen
– Versorgt euch mit Buff-Food
|Schneiderei
– Versorgt euch mit Stoff-Ausrüstung, Taschen und mehr
|Verzauberkunst
– Versorgt euch mit Verzauberungen, Zauberstäben, Nebenhand-Items, Relikten, Ölen und besonderen Ressourcen wie Verzaubertes Leder
|Schmiedekunst
– Versorgt euch mit Platten-Ausrüstung, Waffen, Wetzsteinen und Dietrichen
Beachtet dabei, dass ihr mit jedem Charakter nur 2 Hauptberufe der Kategorien Herstellung oder Sammeln erlernen könnt. Die 3 Sekundärberufe Angeln, Kochen und Erste Hilfe dürft (und solltet) ihr indes mit jedem Charakter zusätzlich und ohne Einschränkungen lernen sowie leveln.
Die besten Berufe für eure Klasse – die Übersicht
Wer nur kurz nachschlagen möchte, welche Kombinationen wir bei den Berufen für PvP und PvE empfehlen, wird hier fündig:
|Klasse
|Beruf 1 (PvE)
|Beruf 2 (PvE)
|Beruf 1 (PvP)
|Beruf 2 (PvP)
|Krieger
|Für maximale DpS / Aggro: Ingenieurskunst
Für Ausrüstung:
Schmiedekunst
|Bergbau
|Ingenieurskunst
|Alchemie oder Bergbau
|Paladin
|Für maximale DpS / Aggro: Ingenieurskunst
Für Ausrüstung:
Schmiedekunst
|Bergbau
|Ingenieurskunst
|Alchemie oder Bergbau
|Jäger
|Für maximale DpS und
Ausrüstung: Ingenieurskunst
Alternative: Lederverarbeitung
|Bergbau oder Kürschnerei
(abhängig vom ersten Beruf)
|Ingenieurskunst
|Alchemie oder Bergbau
|Schurke
|Für maximale DpS: Ingenieurskunst
Für Ausrüstung:
Lederverarbeitung
|Bergbau oder Kürschnerei
(abhängig vom ersten Beruf)
|Ingenieurskunst
|Alchemie oder Bergbau
|Priester
|Für Ausrüstung:
Schneiderei
|Verzauberkunst
|Ingenieurskunst
|Alchemie oder Bergbau
|Schamane
|Für maximale DpS: Ingenieurskunst
Für Ausrüstung:
Lederverarbeitung
|Bergbau oder Kürschnerei
(abhängig vom ersten Beruf)
|Ingenieurskunst
|Alchemie oder Bergbau
|Magier
|Für Ausrüstung:
Schneiderei
|Verzauberkunst
|Ingenieurskunst
|Alchemie oder Bergbau
|Hexenmeister
|Für Ausrüstung:
Schneiderei
|Verzauberkunst
|Ingenieurskunst
|Alchemie oder Bergbau
|Druide
|Für maximale DpS oder Aggro: Ingenieurskunst
Für Ausrüstung:
Lederverarbeitung
|Bergbau oder Kürschnerei (abhängig vom ersten Beruf)
|Ingenieurskunst
|Alchemie oder Bergbau
Lest in jedem Fall die Anmerkungen zu unseren Empfehlungen im nächsten Abschnitt. Dort erfahrt ihr, was Ingenieurskunst im PvE und PvP auszeichnet, warum Alchemie als Empfehlung für PvE nicht auftaucht und welche Berufe wir empfehlen, um viel Gold zu machen. Wer indes eine Übersicht zum Spiel allgemein sucht, schaut hier vorbei: WoW Forever: Release, Roadmap, Namensreservierung – Alles Wichtige zum neuen Classic Plus von World of Warcraft
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