Vergesst WotLK, Legion und Midnight – WoW Forever feiert historischen Rekord

Obwohl World of Warcraft seit mehr als 21 Jahren das mit Abstand erfolgreichste Abo-MMORPG ist, darf sich Blizzard mit Forever jetzt über einen historischen Erfolg freuen, den es so noch nie gab.

Was ist das für ein Rekord? Laut eines Posts von Blizzard auf X blicken wir mit WoW: Forever auf

den größten Launch in der Geschichte von World of Warcraft, wenn es um die gleichzeitig aktiven Spieler geht

die höchste Zahl an wiederkehrenden Spielern in der Geschichte von World of Warcraft

Konkrete Zahlen verraten die Entwickler leider mal wieder nicht. Laut externen Webseiten wurden bisher aber mehr als 2 Millionen Charaktere vom Addon Census registriert.

Die Meldung von Blizzard zeigt, wie beliebt das klassische World of Warcraft weiterhin ist und wie sehr sich viele Spieler nach einem MMORPG sehnen, das die Tugenden des Genres fördert und unterstützt. Schon WoW Classic hatte 2019 sämtliche Erwartungen der Entwickler um ein Vielfaches übertroffen.

Video starten WoW Forever: Dieses Pet ist eine Referenz an Zelda und so bekommt ihr es Autoplay

„So groß ist unser Hunger nach einem guten MMO“

Wie erfolgreich waren andere Versionen von WoW? Blizzard ist seit vielen Jahren leider sehr sparsam, wenn es um konkrete Zahlen geht. Was wir wissen:

Shadowlands ist mit 3,7+ Millionen verkauften Einheiten die Erweiterung vom modernen WoW, die sich innerhalb des ersten Tages am besten verkaufen konnte.

Kurz vor dem Launch von Cataclysm kam World of Warcraft auf mehr als 12 Millionen Abonnenten.

Dank einer Präsentation von Blizzard auf der GDC 2024 konnte man zudem den Abonnenten-Verlauf der vergangenen Jahre etwas besser nachvollziehen. Klar ist wohl, dass WoW während Battle for Azeroth und Shadowlands die wohl niedrigsten Spielerzahlen hatte.

Dank WoW Classic und dem Comeback in China konnten sich die Zahlen jedoch deutlich stabilisieren – einige Daten wiesen daraufhin, dass 2025 sogar mehr Spieler WoW gespielt haben könnten als beim WotLK-Peak. Hierfür gibt es aber keine offizielle Bestätigung.

Wie reagiert die Community auf den neuen Meilenstein? Einige Spieler sind skeptisch und wünschen sich konkrete Zahlen von Blizzard. GAMING_SERVER_ADMIN fragt etwa auf Reddit: „Woher wissen wir das? Sie geben die Zahlen ja nicht einmal bekannt.“

Andere sehen klare Gründe für den Erfolg oder sie beobachten in ihrem Umfeld den aktuell sehr großen Hype rund um Forever:

Dewulf erklärt auf Reddit: „Das leuchtet ein, das Marketing lief diesmal auf Hochtouren. So viele neue Spieler und Rückkehrer, die zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt wieder WoW spielen.“

onequestion1168 ergänzt auf Reddit: „So groß ist unser Hunger nach einem guten MMO. Ein Unternehmen, das nicht von Unternehmensmarionetten geführt wird, die versuchen, aus jeder Kleinigkeit Kapital zu schlagen, könnte den Markt mühelos erobern.“

Kevadu schreibt auf Reddit: „Ich glaube, wir wussten alle, dass es etwas Großes werden würde, aber ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass es so groß werden würde.“

Habt ihr mit dem enormen Starterfolg von WoW: Forever gerechnet? Zockt ihr gerade selbst? Verratet es uns gern in den Kommentaren! MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz feiert die Rückkehr nach Azeroth und sieht klare Gründe für den enormen Andrang: Mit Forever unterstreicht WoW seine Ausnahmestellung und warum so viele Spieler Azeroth lieben