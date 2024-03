Das erste Mal seit 9 Jahren gibt’s aktuelle Infos zu den Abos von WoW – Dann war das MMORPG besonders unbeliebt

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

In einer weiteren Folie analysieren die Entwickler, wo die Baustellen der Shadowlands-Erweiterung lagen. Ein Problem machten sie bei der Story und dem Setting aus. Die Schattenlande waren als Handlungsort für Spieler nicht greifbar, der neue Antagonist wurde schlecht aufgebaut. Beliebte Helden rückten in den Hintergrund.

Gibt es wirklich keine Hinweise auf die genauen Zahlen? Im Finanzbericht für das erste Quartal 2017 gaben die Blizzard-Verantwortlichen an, dass die Spielerzahlen von Legion leicht über den Zahlen der vorherigen Erweiterung liegen (via Bellular ).

Was verrät der Graph von der GDC 2024? Die während eines Panels gezeigte Folie umfasst die Erweiterungen Legion bis Dragonflight. Leider sieht man nicht, wie sich die Zahl der Abonnenten von Legion und Co. im Vergleich zu den vorherigen Addons verhalten oder wie hoch die Zahlen der Abonnenten im gezeigten Zeitraum konkret ausfallen.

Danach gab es in den Quartalsberichten nur noch Angaben zu den MAUs, also den monatlich aktiven Usern, und zwar für alle Blizzard-Spiele. Rückschlüsse auf die Spielerzahlen des MMORPGs konnten so nicht mehr gezogen werden.

