„Hört auf so negativ zu sein“ – Große WoW-Streamerin schimpft über Spieler, die Plunderstorm kritisieren

World of Warcraft hat kürzlich den neuen Modus Plunderstorm eingeführt, ein Battle-Royale-Modus, der bei vielen Spielern nicht gut angekommen ist. Die bekannte WoW-Streamerin Naguura beschwert sich über die negative Stimmung der Spieler und bezeichnete sie als schrecklich .

Was ist Plunderstorm überhaupt? Am 20. März 2024 hat Blizzard Patch 10.2.6 auf den europäischen Servern von WoW veröffentlicht, und mit dem Update wurde der Battle-Royale-Modus Plunderstorm eingeführt.

Plunderstorm ist eine PvP-Erfahrung im Arathihochland, bei der alle Spieler gegeneinander antreten. Wie bei Fortnite und Co. geht es auch im neuen WoW-Modus darum, zu den letzten Überlebenden zu gehören.

Während einer Partie könnt ihr durch das Besiegen von Gegnern und Kreaturen im Level aufsteigen und Zugang zu neuen Fertigkeiten erhalten, ähnlich wie in anderen Battle-Royale-Titeln.

Was wird kritisiert? Die Enthüllung von Plunderstorm versetzte jedoch einige Spieler in Aufregung. Plunderstorm scheint bei vielen Spielern nicht gut anzukommen. Der Modus wird im offiziellen Blizzard-Forum als Zeitverschwendung der Entwickler und als schrecklich bezeichnet (auf Reddit).

Es nervt mich so sehr

Twitch-Streamerin und Casterin (beim Mythic Dungeon International – kurz MDI) Caroline Naguura Forer hat die Reaktion der Community auf Plunderstorm satt und bezeichnet die Spieler als schrecklich , weil sich WoW-Spieler nie zufriedengeben würden.

Was sagt sie? Am 19. März, während eines Streams, drückte sie ihre Frustration über die negative Stimmung der Spieler aus und betonte:

Ich versuche, wirklich geduldig zu sein. Aber [Blizzard] hat etwas wirklich Cooles veröffentlicht, und alle sind verdammt noch mal so negativ, und es nervt mich so sehr. Könnt ihr nicht einfach mal für einen verdammten Moment glücklich sein? […] Ihr seid schrecklich. Hört auf, so negativ zu sein. […] Das [Plunderstorm] ist cool, okay? Naguura auf Twitch

Was steckt noch dahinter? Viele Spieler sind nicht zufrieden mit Plunderstorm und verstehen nicht, warum Blizzard die Energie in einen Battle-Royale-Modus steckt. Sie hatten auf ein cooleres Event oder Content für das eigentliche Spiel gehofft. Kritik wird auch an der Tatsache geäußert, dass man ein aktives WoW-Abonnement für Plunderstorm braucht.

Der Modus setzt auf PvP (Spieler-gegen-Spieler-Action), was im Vergleich zu den PvE-Inhalten eine kleinere Spielerbasis anspricht. Um jedoch die Belohnungen des Modus zu erhalten, insbesondere das einzigartige Reittier Papagei Polly Roger , müssen Spieler Plunderstorm spielen.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat Plunderstorm gespielt und ist begeistert: Ein Battle Royale ist genau das, was WoW gerade braucht – Das meine ich ernst!