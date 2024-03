WoW: In Plunderstorm ist euer Tod jetzt mehr wert – So kommt ihr am schnellsten an Mounts, Pets und Transmogs

Die Blizzard-Entwickler belohnen euch in jeder Plunderstorm-Partie von World of Warcraft ab jetzt mit mehr Ruhm. Wir verraten euch, wie ihr die Mounts, Pets, Titel und kosmetischen Gegenstände besonders schnell erhaltet.

Was haben die Blizzard-Entwickler geändert? Für den neuen Plunderstorm-Modus von World of Warcraft sind in der Nacht vom 20. auf den 21. März 2024 die folgenden Hotfixes live gegangen:

Der Plunder, der von anderen Spielern fallen gelassen wird, wurde deutlich erhöht.

Der Plunder von Nicht-Spieler-Feinden wurde um 50 Prozent erhöht.

Der Plunder aus goldenen Truhen wurde verdoppelt.

Für die beste Platzierung in einem Match gibt es jetzt 500 Plunder (vorher 100).

Entwickler Kurbeegold betont in der Ankündigung im offiziellen WoW-Forum, dass besiegte Spieler durch ihren Tod keinen Plunder verlieren. Euer virtuelles Ableben ist jetzt einfach nur wertvoller als zuvor. Außerdem erklärt der Designer, dass der erhaltene Plunder davon abhängig ist, wie viel Plunder der besiegte Spieler bis dato sammeln konnte.

Was mache ich mit dem ganzen Plunder? Der Plunder, den ihr euch über eine Plunderstorm-Partie verdient, wird nach jedem Match in Ruhm für den accountweiten Fortschritt umgewandelt. Über den Ruhm-Fortschritt steigt ihr bis zu 40 Stufen auf und verdient euch so diverse Belohnungen.

Es winken vor allem kosmetische Gegenstände, Haustiere, Reittiere und Titel. Zu den Highlights gehören sicherlich der majestätische Papagei des Plunderfürsten (Mount), Blubbi die Krabbe (Pet), Pepe der Pirat (Pet) und eine schicke Piraten-Klamotte.

Gibt es bereits Spieler mit Stufe 40? Na klar! Auf Reddit präsentierte LordLongshaft schon vor einigen Stunden seinen voll ausgestatteten Piraten. Ob es andere Spieler gab, die noch schneller waren, ist unklar.

Laut Icy Veins soll LordLongshaft nach den Aufwärmrunden mit etwa 700 bis 800 Plunder aus einer Partie gegangen sein, die für ihn meist nach fünf bis sechs Minuten zu Ende waren – und das war vor den Hotfixes.

Wie farme ich Plunder effizient? Grundsätzlich bekommt ihr Plunder über das Töten von Spielern sowie Kreaturen und das Plündern von goldenen Truhen. Außerdem werdet ihr für den Abschluss von Quests und den Sieg einer Partie mit Plunder belohnt.

Wer besonders schnell alle Belohnungen von Plunderstorm abgreifen möchte, sollte möglichst oft als Duo mit einem Kumpel spielen. Auf die Art erhaltet ihr nämlich Bonus-Plunder, wenn sich euer Mitstreiter Plunder verdient.

Eine ebenfalls gute Strategie ist es, PvP-Gefechten möglichst aus dem Weg zu gehen und sich darauf zu spezialisieren, in jeder Partie möglichst viele Monster zu killen und Truhen zu looten. Fähigkeiten wie Feuerwirbel, Sturmarchon, Manasphäre und Sternenbombe helfen euch dabei.

Arbeitet ansonsten gezielt die Aufgaben der gerade aktiven Quests ab. Für die sollt ihr etwa zwei Truhen öffnen, eine bestimmte Zahl von Plunder einsammeln, Kreaturen töten oder je zwei Zauber beziehungsweise Items einsammeln. Durch die parallel verfügbare Daily-Quest lockt weiterer Plunder.

Übrigens: Wenn ihr sterbt und die Partie im Anschluss sofort verlasst, verliert ihr keinen bis dahin verdienten Ruhm. Mehr dazu im nachfolgenden Artikel:

